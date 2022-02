Iivo Niskasen hirviöhiihto on laiha lohtu katastrofissa – jälkispekulaatiot viestivalinnoista voi lopettaa

Suomi oli raju pettymys viestissä, jopa kaksi miestä romahti. Hälyttävää on, ettei viestivalinnoista synny ennakkoon edes spekulaatioita, kirjoittaa Marko Lempinen Zhangjiakousta.

Zhangjiakou

Sää oli poikkeuksellinen, kisan käsikirjoitus dramaattinen. Sensaatiomainen.

Tätä kaikkea nähtiin miesten normaaliviestissä, joka ratkesi jo avausosuudella runsaan kymmenen minuutin hiihdon jälkeen: Venäjä karkasi Aleksei Tshervotkinin tykkivedolla horisonttiin.

Samassa ajassa hyytyivät myös Suomen kvartetin – Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki – kultahaaveet. Peli ratkesi selvästi aikaisemmin kuin kukaan olisi ennakkoon uskonut: lumipyryssä peesaamisen piti olla perinteisen osuuksilla tavallista helpompaa, suuria eroja ei ollut odotettavissa.

Uskomatonta kyllä, siihen hetkeen näyttivät hupenevan suomalaisten haaveet myös himmeimmistä mitaleista, sillä avausosuudella totaalisesti romahtanut Hakola jäi kärjestä peräti minuutin ja 47 sekuntia. Se on kymmenen kilometrin lenkillä ikuisuus.

Itse asiassa tilanne näytti suomalaisittain toivottamalta.

Kunnes Zhangjiakoun ääriraskaalle lenkille rynnisti Iivo Niskanen, ihmeukko Kuopiosta.

Kolminkertainen olympiavoittaja teki mahdottomasta mahdollista.

Kaksi mitalia näissä olympialaisissa saavuttanut Niskanen nosti hirviömäisellä hiihdollaan Suomen toisella osuudella ällistyttävästi mukaan jopa hopeakamppailuun: vaihdossa eroa sille sijalle oli enää vain 10 sekuntia, kun sitä ensimmäisen vaihdon jälkeen oli ollut lähes puolitoista minuuttia.

Niskasen hirmuhiihto oli yksi kaikkien aikojen viestinäytöksistä. Ei ihme, että kilpakumppanit tulivat kilvan taputtelemaan suomalaisten osuuden jälkeen maalialueella.

Siinä oli samoja kaikuja kuin Oslon MM-viestissä, jossa Harri Kirvesniemi nosti Suomen kolmososuudella toivottomasta tilanteesta uudestaan mitalijahtiin.

Mutta.

Niskasen suorituskaan ei pelastanut Suomea viestiflopilta.

Olympialaisissa jo kaksi elämänsä hiihtoa tehneeltä Hyväriseltä odotettiin kolmososuudella paljon, mutta hän hyytyi mitalikamppailusta yllättäen jo ensimmäisen 3,3 km:n vapaan lenkin jälkeen. Sen jälkeen ei ollut enää mitään tehtävissä.

Ankkuri Mäkikään ei ollut optimaalisessa iskussa, mutta lähinnä hänen tehtäväkseen jäi avata paikkojaan keskiviikon parisprinttiä varten. Mäen valinta siihen kilpailuun ohi Hakolan on pomminvarmaa.

Suomi jäi lopulta kuudenneksi viestissä, jossa Venäjän – maailman tämän hetken parhaan hiihtomaan – jälkeen hopealle taisteli Norja ennen pronssille venynyttä Ranskaa.

Suomi hyytyi samalle sijalle kuin vuosi sitten Oberstdorfin MM-kisoissa. Nyt maksimaalisen hitaissa olosuhteissa odotukset olivat huomattavasti korkeammalle – vähintään olympiapronssille piti olla loistavat saumat.

Hakola kärsi suksikatastrofista, sillä hän ei pysynyt peesissä edes alamäissä. Tämän huoltoryhmä oli Hakolalle kulisseissa myös myöntänyt. Myös Hyvärinen kärsi jonkin verran heikosta suksesta.

Isossa kuvassa kyse oli kuitenkin paljon suuremmasta: Hakolan keuhkot olivat jääneet flunssan jäljiltä Jämille, eikä mies ollut ehtinyt palautua normaalikuntoonsa. Kaikkea muuta.

”Elämäni karuin kokemus. Viestikilpailu, kaverit odottaa, ja itse vetää ihan päin persettä. Karu reissu”, Hakola tunnusti Ylen haastattelussa osuutensa jälkeen.

Ristomatti Hakola lähetti Iivo Niskasen kakkososuudelle olympiaviestissä.

Helmikuussa 2009 Iivo Niskanen oli 17-vuotias teinihiihtäjä seuratessaan televisiosta, kuinka Suomen kvartetti Matti Heikkinen, Sami Jauhojärvi, Teemu Kattilakoski ja Ville Nousiainen hiihti upeasti MM-pronssille Liberecin kisoissa.

Tuskin eläväinen pojankloppi aavisteli tuolloin, että noustessaan itse huipulle Suomi ei olisi pystynyt uusimaan normaaliviestin arvokisamitaliaan kertaakaan. Tuskin olympiavoittaja olisi aavistellut sitäkään, ettei hän välttämättä saavuta huikealla urallaan yhtään viestimitalia. Olympialaisten suhteen vaikuttaa jo uhkaavalta.

Zhangjiakoun viestistä jäi mielikuva, että Suomi oli Niskasta lukuun ottamatta täysin tyhjä, aivan kuutamolla. Jossittelut hiihtäjävalinnoista alkoivat, mutta ne ovat turhia.

Pekingin kisoissa mukana on vain kuusi hiihtäjää, joista Remi Lindholm hävisi Hakolalle perinteisen 15 km:lla jopa noin 50 sekuntia, eikä sprintteri Lauri Vuorisenkaan valinta olisi mitään auttanut, koska Suomen kvartetista peräti kaksi miestä petti. On syytä myös muistaa, että Hakola on pääosin ollut luotettava viestiavaaja.

Pointti on enemmänkin tässä: miten ihmeessä Suomen nykytaso on niin vaatimaton, ettei viestivalinnoista synny edes spekulaatioita ennakkoon?

Suomi sai lähettää näihin kisoihin vain kuusi mieshiihtäjää. Katastrofi.

Sen tosiasian viestifloppi karusti paljasti.