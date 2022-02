Suvi Minkkinen ampui lumisateessa ainoana puhtaasti – flunssasta toipuneen suomalaisen hiihtovauhti kaukana toivotusta

Mari Eder sijoittui olympialaisten takaa-ajossa 30:nneksi ja pettyi suoritukseensa.

Zhangjiakou/Helsinki

Suvi Minkkinen selvitti ainoana kilpailijana neljä ampumapaikkaa ohilaukauksitta Pekingin talviolympialaisten naisten takaa-ajokisassa. Pikakisan tuomalta 51. sijalta matkaan lähtenyt Minkkinen kipusi lopputuloksissa 43:nneksi, mutta normaalilla hiihdolla hän olisi noussut enemmän.

Mari Eder lähti matkaan 28:ntena ja tuli maaliin kaksi pykälää huonommalla sijalla. Suomalaiskaksikosta ensimmäisenä maaliin tullut Eder joutui sakkokierrokselle neljästi ja oli kilpailun jälkeen pettynyt.

Yöstä saakka Zhangjiakoun taivaalta tippunut lumi toi kaikille haasteita, mutta Minkkisellä on lisäksi takanaan tuore flunssa. Hän oli flunssan takia sivussa ampumahiihdon henkilökohtaiset kisat avanneelta normaalimatkalta.

”Fyysisesti oli tosi vaikeaa, ja selkeästi tuntuu, että flunssa pikkaisen jarruttaa”, Minkkinen sanoi takaa-ajon jälkeen.

Minkkinen arveli, että verkkainen hiihtovauhti toisaalta helpotti tekemistä ampumapenkalla.

”Kaikkihan sitä nousua tavoittelevat, joten siinä mielessä pitäisi olla ihan tyytyväinen tähänkin. Nollilla olisi kuitenkin pitänyt pystyä vähän enemmän nousemaan”, Minkkinen harmitteli.

Minkkinen sanoi, ettei hänellä ole ollut kuumetta eikä jäljellä olevien kilpailujen pitäisi olla vaarassa. Vasta voitettu flunssa ei kuitenkaan ole huippu-urheilijalle mitätön asia.

”Normikisan aamuna aamupalaa syödessä jouduin pitämään taukoja, jotta happi riittää. Sen verran tukkoisena olin. Yskää oli jonkin verran”, Minkkinen kuvaili alkuviikon tuntemuksiaan.

Naisilla on Zhangjiakoun olympialaduilla vielä viesti ensi keskiviikkona ja yhteislähtökisa lauantaina.

”Ei ole enää sairas olo, vähän jälkiräkäisyyttä vain. Selkeää on, että jos flunssasta on kulunut muutamia päiviä, niin täysi isku ei ole”, Minkkinen sanoi ja toivoi parin välipäivän auttavan.

Norjan Röiseland voitti jälleen

Zhangjiakoussa ei tähän saakka ollut olympialaisten aikana monta lumihiutaletta leijaillut, mutta nyt valkoista tippui taivaalta urakalla. Pyry tuntui vain kiihtyvän miesten takaa-ajon alkaessa. Miesten kisa on edelleen kesken.

”Jos tähän asti on puhuttu, että täällä on hitaat kelit, niin nyt on ihan järkyttävän hitaat”, Minkkinen summasi.

Norjalainen Marte Olsbu Röiseland voitti kymmenen kilometrin takaa-ajokilpailun pikamatkan olympiavoiton jatkoksi. Hän selvisi neljästä ampumapaikasta yhdellä sakolla ja jätti Ruotsin Elvira Öbergin hopealle runsaan puolentoista minuutin erolla. Kisaan 11. sijalta lähtenyt Norjan Tiril Eckhoff nousi pronssille.

Eder jäi kärjestä 4.28,7 ja Minkkinen 5.51,1 minuuttia.