Mikko Laakso kuritti Oilersia Nokian KrP:n runkosarjan viimeisessä kotiottelussa

Aamulehti

Nokian KrP otti perjantaina kaiken ilon irti runkosarjan viimeisestä kotiottelustaan miesten salibandyliigassa. Joukkue heilutti Raholassa vierailleen Oilersin verkkoa vähän väliä ja vankisti 13–4-voitollaan (3–0, 5–2, 5–2) paikkaansa sarjan kakkospaikalla.

Kotijoukkueen kokoonpanosta tehopisteille pääsi yhteensä yhdeksän pelaajaa, mutta yksi oli ylitse muiden. Mikko Laakso avasi KrP:n maalihanat ottelun kolmannella peliminuutilla ja ehti kerätä otteun loppuun mennessä hurjat tehot 5+3. Ketjukaveri Joona Rantala ei jäänyt paljon huonommaksi 2+4 tehopisteellään. Rantala syötti Laakson maaleista neljä ja viimeisteli yhden Laakson syötöstä.

KrP ehti toisen erän loppupuolelle mennessä jo 7–0-johtoon, ennen kuin espoolaisvieraat pääsivat vauhtiin Jasper Juutin kavennusmaalilla.

KrP pelaa runkosarjaa vielä sunnuntaina Steelersin ja ensi viikon perjantaina TPS:n vieraana. TPS on runkosarjan kolmantena 52 pisteellään, kun KrP:llä pisteitä on kasassa kaksi enemmän. Neljättä sijaa pitävä Happee on pelannut kaksi ottelua KrP:tä ja TPS:ää vähemmän ja sen saldo on nyt 48 pistettä. Niin TPS kuin Happeekin ottivat perjantaina voitot täysin pistein KrP:n tapaan.

Tampereen Classic on jo varmistanut runkosarjan voiton.