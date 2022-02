Saku Tuomivaara passasi Akaa-Volleyn 3-0-voittoon Raision Loimusta

Nuoren Saku Tuomivaaran tavoitteena on ensin vallata ykköspassarin paikka Akaa-Volleyssa, sitten ulkomaan kentät.

Akaa

Passari Saku Tuomivaara pelasi lauantaina kauden neljännen täyden ottelun, kun Akaa-Volley kuittasi joulukuun kotitappion Raision Loimulle erin 3–0 vain 63 minuutissa tehokasta peliaikaa.

Tuomivaara palkittiin voittajien parhaana. Hän näytti, että Anton Välimaan oltua sairauden takia sivussa mitaliehdokkaalla on mitat täyttävä kakkospassari.

”Ensimmäinen tavoitteeni pelaajana on olla ykköspassari, ja sen jälkeen ulkomaiden kentät. Valmistuin viime kesäkuussa paperitehtaan prosessinhoitajaksi, ja tällä kaudella olen tehnyt vähän töitäkin.”

”Huhtikuussa menen armeijaan, luultavasti urheilujoukkoihin Santahaminaan, se ratkeaa maaliskuussa”, Tuomivaara sanoi.

Nyt 19-vuotias poikamies Tuomivaara pelasi Viialan A-Volleyssä C-junioreista lähtien.

"Asuimme Turengissa, mutta siellä ei enää saatu joukkuetta kasaan ja siirryin tänne. Suurkiitos äidille, että jaksoi kuljettaa minua treeneihin ja peleihin. Sitten matkat helpottuivat, kun muutimme koko perhe tänne Toijalaan minun ja pikkuveljen lentopallopelien takia”, Tuomivaara sanoi.

Tuomivaara debytoi viime kaudella lentopalloliigassa, mutta pelasi lähinnä ykkössarjaa Lempäälässä. Tällä kaudella hän on pelannut kaksi peliä samalla tasolla Pälkäneen Luja-Lukossa. Akaa-Volleyn kanssa on 1+1 -vuotinen sopimus, kaudesta 2022–23 on optio.

"Mikäli minulta kysytään, niin optio kannattaa käyttää”, sanoi Akaa-Volleyn päävalmentaja Olli Kunnari.

"Akaa-Volleyssä jatkaminen on tätä tietoa ykkösvaihtoehto. Seura siirtyy pelaamaan uuteen halliin Viialaan ja olisi hienoa pelata Viialassa tauon jälkeen, vaikka en koe, että siinä mikään ympyrä sulkeutuisi”, Tuomivaara sanoi.

Loimua vastaan Tuomivaara pääsi pyörittämään monipuolista peliä huikean tarkan vastaanoton ansiosta, hyvien nostojen prosentti oli loistava 76.

Viikko sitten kotiottelussa Tiikereitä vastaan loukkaantuneet Urpo Sivula ja Kristo Kollo toipuivat viikossa pelikuntoon ja tekivät 15 ja 14 pistettä mieheen. Myös Joni Mikkonen iski palloa tarkemmin kuin Loimun tehokkain Ali Fazli.