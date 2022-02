Katso kuvat: Huippuvireinen Perttu Hyvärinen kävi oksennuspisteessä – ”Viestissä kaikki mahdollinen voi tulla ulos”

Kontilleen lysähtänyt suomalaishiihtäjä kävi hämärän rajamailla. Suomi on huippukuntoisten kärkinimiensä ansiosta mitalikandidaatti sunnuntaisessa viestissä.

Zhangjiakou

Suomalainen mieshiihto on ollut loistossaan Zhangjiakoun olympialaduilla. Suomi ei ole ollut vain olympiavoittaja Iivo Niskasen varassa, vaan esimerkiksi kuopiolaistähden treenikaveri Perttu Hyvärinen on äitynyt huippukuntoon juuri kreivinaikaan.

Yhdistelmäkisassa Hyvärinen, 30, taisteli seitsemänneksi ja perinteisen 15 km:n väliaikastartissa jopa kuudenneksi. Tulos on ollut selvästi parempi kuin Puijon hiihtoseuran lupsakalta hiihtäjältä saattoi vielä tammikuussa odottaa.

Tuolloin Hyvärinen näytti suurelta kysymysmerkiltä, mutta nyt yhtäkkiä hän onkin lyönyt tiskiin kaksi ”elämänsä hiihtoa”. Maalialueelta perjantaisen väliaikakisan jälkeen otetut kuvat paljastavat, että mies todella on jättänyt ladulle kaikkensa.

Kuvista näkee, kuinka kontillaan oleva Hyvärinen on viittä vaille oksentamaisillaan. Hän vaikuttaa vieneen itsensä hämärän rajamaille.

”Perttu oli ihan hapoilla kisan jälkeen. Hänellä oli niin paha olo, ettei oksennus tosiaan ollut kaukana”, sanoo maajoukkuevalmentaja Mikko Virtanen, joka toimii myös Hyvärisen henkilökohtaisena valmentajana.

Sunnuntaiseen normaaliviestiin valmistautuva Hyvärinen vahvistaa itsekin käyneensä äärirajoilla.

”Miehestä tuli otettua kaikki irti. Maalissa kaikki mahdollinen oli lähellä tulla ulos – ja tilanne on varmasti sama viestinkin jälkeen”, Hyvärinen kertoo Ilta-Sanomille.

Ilmiö on tuttu näistä kisoista. Monet hiihtäjät ja ampumahiihtäjät ovat poikkeuksellisen raskaissa olosuhteissa hiihdettyjen starttien jälkeen olleet totaalisen poikki, valmiita oksentamaan.

”Nämä ovat niin hienoja hetkiä uralla, että kaikki on aina yritettävä jättää ladulle. Huomennakin.”

Kuvasarja kertoo tyhjentävästi, kuina äärirajoille Perttu Hyvärinen itsensä puristi.

Kokeneen Virtasen mukaan Hyvärisen huippukunto selittyy pitkälti kaksikon joulu- ja tammikuussa tekemillä valinnoilla.

”Perttu on ollut täällä käsittämättömän kova, koska valintamme osuivat nappiin”, Virtanen alleviivaa.

”Matkan varrella on sattunut kaikennäköistä: milloin on ollut mahatautia, milloin taas tullut ladulla selkeä ulospuhallus. Olemme kuitenkin koko ajan luottaneet suunnitelmaamme siitä, milloin on esimerkiksi kannattanut vetää kova tehoharjoitus ja milloin tulla muutoinkin pois omalta epämukavuusalueelta.”

Sunnuntaisessa viestissä Suomi on yksi mitalikandidaateista. Virtasen mukaan kärkisuosikit ovat Venäjä ja Norja.

”Me taistelemme ensisijaisesti erityisesti Ranskaa, mutta myös Ruotsia ja Saksaa vastaan. Ruotsillakin on yllättävän kova joukkue”, Virtanen näkee.

”Huomiselle on luvattu lumisadetta. Edessä on siis työmiehen keli. Raskasta urheilijoille tulee”, se on varma.

Miesten viesti alkaa sunnuntaina kello 9 Suomen aikaa. Suomen joukkueen hiihtojärjestys on Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki.