Ohituskaistaa pitkin voittajiksi: Joe Burrow ja Matthew Stafford ovat Super Bowlin tähdet, joihin ei vuosi sitten uskonut kukaan

Näky oli sellainen, jota kukaan amerikkalaisen jalkapallon seuraaja ei toivoisi näkevänsä. Puolustaja rojahti etupuolelta suoraan nuoren lahjakkaan pelinrakentajan tukijalan päälle, ja tämän vasen jalka taipui luonnottomaan asentoon.

Näin Joe Burrow’n tulokaskausi päättyi katastrofiin hänen kymmenennessä ottelussaan 23. marraskuuta 2020.

Cincinnati Bengalsin edellisen kevään ykkösvarauksen polvi oli romuna. Eturistiside ja sivuside repesivät, ja lisäksi tärsky vaurioitti muun muassa takaristisidettä ja nivelkierukkaa.

Tulisiko polvesta enää koskaan kunnolla ehjää? Jäisikö tapauksesta henkiset arvet?

Muutamia satoja kilometrejä pohjoisempana tarpeekseen oli saanut oman varausvuotensa ykkösenä Burrow’n tavoin valittu pelaaja. Matthew Stafford oli jälleen kuluttanut yhden pelivuosistaan Detroit Lionsissa, joka vaikutti olevan tuomittu ikuiseen mitättömyyteen.

Stafford täytti tuolloin helmikuussa jo 33 vuotta, ja joka vuosi hän tuntui ottavan vastaan entistä enemmän iskuja vastustajan puolustukselta. Kumpi pettäisi ensin, keho vai motivaatio?

Staffordin Lions voitti 16 ottelusta viisi, Burrow’n Bengals vielä yhden vähemmän.

Nyt, vain vuotta myöhemmin, näiden pelinrakentajien tiet risteävät maanantaina otteluista suurimmassa.

Miten näin pääsi käymään?

Kuka? Joe Burrow Syntynyt 10. joulukuuta 1996 Amesissa Iowassa.

NFL-joukkue Cincinnati Bengalsin pelinrakentaja.

Pituus 193 senttimetriä, paino 100 kiloa.

NFL:n ykkösvaraus vuodelta 2020. Pelasi yliopistojalkapalloa Louisianan osavaltionyliopistossa, jossa voitti myös Heisman-palkinnon 2019.

Ennen Joe Burrow’n saapumista Cincinnati Bengals oli taapertanut kolmen vuosi­kymmenen ajan NFL-jalkapalloliigan pohjamudissa.

Vuoden 2003 ykkösenä varattu pelinrakentaja Carson Palmer uhkasi seitsemää vuotta myöhemmin lopettaa uransa päästäkseen pois Cincinnatista. Palmerin seuraaja Andy Dalton vei joukkueen viidellä ensimmäisellä kaudellaan pudotuspeleihin – eikä voittanut siellä kertaakaan.

Toissa vuonna koitti Burrow’n aika. Bengals päätti käyttää ensimmäisen varauksen pelaajaan, joka oli ennen ammattilaiseksi siirtymistään pelannut Louisianan osavaltion­yliopistossa (LSU) yhden lajihistorian parhaista yliopistokausista.

Tuo kausi oli päättynyt useiden ennätysten lisäksi NCAA:n kansalliseen mestaruuteen ja parhaan yliopistopelaajan arvostettuun Heisman-palkintoon. Palmer ja lukemattomat muut esimerkit olivat kuitenkin osoittaneet, etteivät amatöörimeriitit ja ykkösvarauksen status ole NFL:ssä tae mistään.

Matthew Stafford oli kulisseissa ilmaissut Detroit Lionsin johdolle, että haluaisi siirron muualle, paikkaan jossa voisi voittaa.

Lions oli aloittamassa kaudella 2021 uudelleenrakennuksen alusta ties kuinka monetta kertaa, eikä edes Staffordilla enää riittänyt malttia olla siinä mukana.

Mediassa kiinnostuneiden joukkoon lueteltiin lukuisia joukkueita. Huhuissa mukana oli Los Angeles Rams, joka oli helmikuussa 2019 ollut Super Bowlissa häviävänä osapuolena.

Tuon pettymyksen jälkeen Ramsin ja päävalmentaja Sean McVayn tyytymättömyys tuolloista pelin­rakentajaansa Jared Goffia ja hänen rajoitteitaan kohtaan oli kasvanut vuosi vuodelta. Samalla Rams oli vajonnut yhä kauemmas sarjan eliitistä. Ramsia ei silti pidetty Stafford-jahdin kärkikandidaattina.

Tammikuussa 2021 tapahtui kuitenkin jotain, joka yhä voimassa olevan virallisen tarinan mukaan oli puhdasta sattumaa: McVay ja Stafford päätyivät samaan aikaan samaan hotelliin Cabo San Lucasin lomakohteessa Meksikossa.

Muun muassa porealtaassa ja illallisilla käydyissä keskusteluissa kahden todellisen jenkkifutisnörtin välille syntyi yhteys. Pian pelaajakauppa olikin virallisesti tehty.

Kuka? Matthew Stafford Syntynyt 7. helmikuuta 1988 Tampassa Floridassa.

NFL-joukkue Los Angeles Ramsin pelinrakentaja. Edustanut aiemmin myös Detroit Lionsia.

Pituus 191 senttimetriä, paino 100 kiloa.

NFL:n ykkösvaraus vuodelta 2009. Pelasi yliopistojalkapalloa Georgian yliopistossa.

Uuden muodon saanut Rams oli ennen kauden alkua yksi suurimmista mestarisuosikeista.

Kausi alkoikin erinomaisesti, mutta keskivaiheilla joukkueen ja Staffordin peli alkoi takerrella pahasti. Laitahyökkääjä Robert Woodsin kauden päättänyt loukkaantuminen oli takaisku, jonka uskottiin kenties jopa upottaneen Ramsin mestaruushaaveet.

Ramsin osakkeet olivat laskeneet kauden mittaan, mutta Bengalsin kohdalla ne eivät olleet korkealla missään vaiheessa. Bengals taisteli loppuun asti päästäkseen ylipäätään pudotuspeleihin, ja tuon paikan saavuttamisen uskottiin olevan sille kauden huipennus.

Pudotuspeleissä tämä olettama osoittautui vääräksi. Bengals voitti ensin tasaveroisen Las Vegas Raidersin, sitten yllätti vieraskentällä Tennessee Titansin, ja lopulta todellinen sensaatio syntyi konferenssifinaalissa voitolla Kansas City Chiefsistä.

Rams otti ensimmäisellä kierroksella vakuuttavan voiton kauden mittaan väsähtäneestä Arizona Cardinalsista. Sen jälkeen se kävi tiukat taistelut Tampa Bay Buccaneersia ja San Francisco 49ersia vastaan ja ansaitsi niiden myötä paikan Super Bowliin.

Cincinnati Bengalsin Ja’Marr Chase (vas.) osoittautui heti tulokaskaudellaan tähdeksi myös NFL:ssä.

Los Angeles Ramsin Cooper Kupp on ollut NFL-kauden parhaita pelaajia, ellei jopa paras.

Burrow ja Stafford ovat molemmat löytäneet joukkueistaan tutkapareiksi laitahyökkääjän, johon he voivat luottaa missä tilanteessa hyvänsä.

Ensin mainitun tapauksessa kyse on viime vuonna viidentenä pelaajana varatusta Ja’Marr Chasesta. Kaksikon välinen yhteys oli muodostunut jo LSU:ssa, jossa Chase otti Burrow’n ennätyksellisellä kaudella heittämistä 60 touchdownista kiinni kolmasosan.

Chasen tulokaskausi oli poikkeuksellisen hyvä, mutta häntäkin parempi on ollut Staffordin tutkapari. Cooper Kupp oli koko NFL:n paras niin kiinniotoissa, kiinniottojaardeissa kuin kiinniotetuissa touchdowneissa.

Niin sanottuun “triplakruunuun” on vuoden 1970 jälkeen ylletty ennen Kuppia vain kolmesti, viimeksi vuonna 2005.

Kupp ja Stafford ymmärsivät hyvissä ajoin, kuinka tärkeä heidän välinen yhteytensä olisi Ramsille. Yhteisillä aamiaisilla käydyillä keskusteluilla he saivat luotua vahvan pohjan yhteistyölle, joka teki erityisesti Kuppista yhden kuluvan kauden parhaista NFL-pelaajista.

Burrow on viime viikkojen playoff-menestyksen ansiosta Cincinnatissa jo suuri sankari.

Sädekehää vahvistaa entisestään se, että hän on lähestulkoon “oman kylän poika”. Burrow asui suuren osan lapsuudestaan Athensin kaupungissa Ohiossa, noin 200 kilometrin päässä Cincinnatista.

Staffordin hankinta on osa Los Angelesin koko urheilukulttuuria: tähtiä on saatava joukkueisiin keinolla millä hyvänsä. Menestyminen juuri tällä kaudella on Ramsille erityisen tärkeää siksi, koska Super Bowl pelataan Los Angelesissa maanantaina 14. helmikuuta ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen.

Amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl Cincinnati Bengals–Los Angeles Rams maanantaina kello 1 Suomen aikaa. V Sport ja Viaplay näyttävät ottelun.

Poiminta Vahvuudet ja heikkoudet Joe Burrow + Tarkkuus. Heittojen onnistumisprosentti 70,4 oli runkosarjassa aloittavista pelinrakentajista koko NFL:n paras. + Rauhallisuus. Lempinimi Joe Cool ei suinkaan ole tuulesta temmattu. Rakoileva hyökkäyksen linja ja sen aiheuttama jatkuva paine ei ole saanut Burrow’ta horjumaan. + Voittajaluonne. Loistava saldo isoista otteluista, muun muassa NCAA-mestaruusottelusta. Tom Bradyn manttelinperijä? – Jahkailu. Burrow’n on suojeltava itseään paremmin, koska Bengalsin linja ei siihen pysty. Päästävä pallosta eroon vielä nykyistäkin nopeammin välttääkseen loukkaantumisia ja pallonmenetyksiä. Matthew Stafford + Heittovoima ja -tekniikka. Pystyy muovaamaan heittojaan ja niiden kulkulinjaa muun muassa käden asennoilla. Tässä asiassa samalle tasolle yltää vain Patrick Mahomes. Lisäksi on yksi NFL:n vahvimmista heittäjistä. + Taistelijaluonne. Pelaa hammasta purren loukkaantumisten läpi, vaikka tuntuu jatkuvasti kärsivän jostain vaivasta. ? Paineensietokyky. Super Bowlissa 34-vuotiaana ensimmäistä kertaa – ja kenties myös viimeistä. Miten kestää poikkeukselliset paineet estradista suurimmalla? – Isot virheet. Syyllistyy ajoittain yliyrittämiseen ja sen myötä täysin luupäisiin ratkaisuihin. Kyettävä tunnistamaan paremmin tilanteet, jotka eivät ole enää pelastettavissa.