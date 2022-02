Näin Iivo Niskanen kypsytti Aleksandr Bolshunovin – yksi poikkeusominaisuus erotti hänet venäläistykistä

Iivo Niskanen kellisti arkkivihollisensa Aleksandr Bolshunovin 22,3 sekunnilla. Harri Kirvesniemi purkaa osiin suomalaissankarin kultahiihdon.

Maastohiihtäjä Iivo Niskanen voitti uransa kolmannen olympiakullan perinteisen 15 kilometrin (p) väliaikalähtökisassa perjantaina.

Seurasimme kisaa kuusinkertaisen olympiamitalistin ja Sanoman hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen kanssa. Kirvesniemi kertoo, missä, miten ja miksi Niskanen, 30, pehmitti ennakkosuosikkina pidetyn Venäjän Aleksandr Bolshunovin.

0–1,8 kilometriä

Bolshunov +8,4 sekuntia

Niskanen iski Bolshunovilta ilmat pihalle heti kisan alussa. Noin kolmannes voittomarginaalista syntyi jo ensimmäiselle tv-väliaikapisteelle tultaessa.

Raaka aloitus ei ollut yllätys. Suomalainen testasi ylikovaa alkuvauhtia ja rajojaan sekä Rukan että Lenzerheiden 15 kilometrin kisoissa.

”Iivo tykkää hirveästi siitä, että saa alkumatkasta kunnon eron pahimpiin kilpakumppaneihinsa. Sama kaava toistuu aina, kun hän on vireessä. Luulen, että nyt hän veti ekat kilsat ”sokkona” ja omana hiihtonaan eikä halunnut kuulla väliaikoja. Se oli riskipeliä.”

Kirvesniemi seuraa Niskasen hiihtoa haltioituneena. Kuopiolaisen vauhti on ankaraa, mutta hänen vuorotahdissaan ei ole ylimääräistä puristusta.

”Iivo tulee taloudellisesti ja hyvin rennosti. Vaihe, missä sekunnit tehtiin, on selvästi ollut jo ennen väliaikapistettä.”

Iivo Niskanen ratkaisi olympiakullan ensimmäisten kilometrien aikana.

1,8–6,3 kilometriä

Bolshunov +5,0 sekuntia

Ensimmäisen ja toisen väliaikapisteen välillä on radan pisin työpätkä. Niskanen voittaa venäläispyssyä noin sekunnin per kilometri. Suomalaisen suu on tutussa kultairvistyksessä, mutta hiihdosta näkee, ettei hän ei ole vieläkään rajoittimella.

”Tällä pätkällä Iivo on ylämäkiosuuksilla pari sekuntia per kilometri nopeampi kuin Bolshunov ja alamäissä hän häviää sekunnin kilometrillä.”

Kirvesniemi on vaikuttunut siitä, miltä Niskasen vuorohiihto näyttää väliaikapistettä edeltävässä rajussa vastamäessä. Suomalaisen hiihtoasento on korostetun ryhdikäs eikä hänen kroppansa vuoda, vaikka laktaattitasot alkavat olla fataalit.

”Molemmat hiihtävät äärimmäisen taloudellisesti, mutta ero on siinä, että Iivon maksimihapenotto on vielä rajummalla tasolla kuin ”Bolshun”. Iivo pystyy maksimoimaan kapasiteettinsa isoissa nousuissa, mikä on hyvin harvinaista. Teknisen taitavuuden vuoksi hänen hyötysuhteensa on poikkeuksellinen.”

”Bolshunov oli jatkuvasti vähän nopeampi alamäissä. Iivo teki eron vuorohiihtonousuissa”, sanoo Kirvesniemi.

6,3–10,5 kilometriä

Bolshunov +15,4 sekuntia

Seuraavan runsaan neljän kilometrin matkalla ero repsahtaa. Bolshunovin kehonkieltä tulkitseva Kirvesniemi epäilee venäläisen jo luovuttaneen kultataistelun.

”Vauhti on pykälää tai kahta hiljaisempaa kuin Iivolla. Hän tietää jo tuossa, ettei pysty enää lisäämään vauhtiaan tai tulee noutaja. Mies on aseeton.”

Tv-kuvissa näkyy, että myös Niskanen alkaa olla todella tiukoilla.

”Iivo hiihti ensimmäisen kierroksen erittäin kovaa ja juuri niin kuin oli suunnitellutkin. Hän sai haluamansa etumatkan. Vaikka se absurdilta tuntuukin, Niskanen oli säästellyt paukut toisen ringin alkuun, jossa ratkaisi pelin.”

Kirvesniemen mukaan Suomen valmennusjohdolla oli perjantaina 3–4 omaa väliaikapistettä kierrosta kohden. Niiden merkitys on suunnaton väliaikalähtökisassa.

”Sillä on henkisesti iso merkitys, kun tulee sellaista väliaikaa, että kaveri jää. Aika moni väsymyksen tunteeseen liittyvä asia tuppaa unohtumaan. Niskaselle luultavasti huudettiin vain eroa Bolshunvoiin ja kerrottiin, etteivät muut ole lähelläkään.”

”Bolshunov työnsi todella aggressiivisesti mutta hän ei osaa liu’uttaa ihan yhtä hyvin kuin Iivo. Venäläisellä oli tänään liikaa yritystä”, linjaa Kirvesniemi.

10,5–13,8 kilometriä

Bolshunov +0,3 sekuntia

Toiseksi viimeisellä pätkällä vuorossa on taas radan pisin työpätkä. Ero ei enää kasva, koska Niskanen on jyystänyt toisen kierroksen alun niin hirvittävää kyytiä. Tässä vaiheessa kaikille osapuolille on selvää, kuka juhlii kultaa.

Uupuneen olympiavoittajan sukset lipsuvat.

”Suksi on voideltu pidon suhteen rajamaille kuten Iivo haluaa. Noin väsyneenä tulee väkisinkin ohipotkuja. Nyt on ihan kaikki pelissä, ja hiihto menee ensimmäisiä kertoja aavistuksen käsille.”

Viimeisen väliaikapisteen jälkeen on lyhyt tasainen pätkä, jonka jälkeen Niskanen työntää radan viimeiseen alamäkeen. Kirvesniemi tekee hellyttävän havainnon.

”Ihan kuin Kerttu eilen! Hän yrittää työntää hyvät vauhdit alamäkeen, mutta enää ei oikein lähde.”

”Nyt on järkyttävän hyvän näköistä hiihtoa”, tunnelmoi Kirvesniemi moneen kertaan.

13,8–15 kilometriä

Niskanen +5,9 sekuntia – kokonaisero 23,2 sekuntia

Niskanen suihkii viimeisen 1,2 kilometrin vajaaseen kolmeen minuuttiin. Bolshunov pukkaa tasatyönnöllä stadionin sprinttinousun. Niskanen on pakotettu vaihtamaan vuorohiihdolle.

”Kyllä Iivo tiesi jo kisan alkuverryttelyssä voittavansa. Hän lähti korostetun kovaa, koska tiesi häviävänsä irtiottokykyiselle Bolshunoville muutaman sekunnin viimeisillä kilometreillä. Niskanen sitten repi eron, jota ei enää voinut ottaa kiinni.”

Niskasen tuima voittotuuletus.

Niskanen venyttää maalilinjan yli ja antautuu tunteille. Mylvintä on estotonta.

”Iivo ja Olli Ohtonen ovat tehneet järkyttävän hienoa työtä. Bolshunov näytti vaaralliselta sunnuntain skiathlonissa, ja Iivokin selvästi kavahti sitä. Tänään ”Sashalla” ei ollut ihan yhtä hyvä päivä kuin sunnuntaina ja Niskasella vähän parempi. Hän oli parhaassa kunnossa oikeaan aikaan. Taas.”