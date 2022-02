Lumilautailijalegenda Shaun Whiten ura päättyi neljänteen sijaan – ”Nämä nuoret laskijat ovat olleet aina kannoillani”

Japanin Ayumu Hirano nappasi lumikourun olympiakullan loisteliaalla viimeisellä laskullaan.

Se on nyt ohi – lumilautalegenda Shaun Whiten ura päättyi Pekingissä neljänteen sijaan lumikourussa.

Yhdysvaltalainen lumilautailuikoni Shaun White jäi uransa päätöskilpailussa ilman olympiamitalia, mutta lajin pioneeri ei potenut Zhangjiakoun kilpailupaikalla tunnontuskaa. Kolme olympiakultaa miesten lumikourussa ottanut White kaatui Pekingin olympialaisten lumikourufinaalin viimeisessä laskussaan ja sijoittui neljänneksi pistein 85,00.

White, 35, kisasi jo viidensissä olympialaisissaan. Olympiakultaa White juhli Torinossa 2006, Vancouverissa 2010 ja Pyeongchangissa 2018, ja lisäksi hän vei voiton arvostetussa X Games -tapahtumassa peräti 13 kertaa.

”Kaikki ovat kysyneet, mikä on ollut perintöni tälle lajille. Nämä nuoret laskijat ovat olleet aina kannoillani. Se, että he päihittävät minut, on ollut asia, mitä olen aina halunnut”, tunteikas White sanoi finaalin jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

Whitella on ollut roolinsa kilpalumilautailun suosion ja näkyvyyden kasvattamisessa. Samalla White on tienannut omaisuuden. Epävirallisten arvioiden mukaan Whiten nettovarallisuus on noin 60 miljoonaa dollaria.

Whiten näkyvyydessä merkitystä on ollut myös sillä, että punertavahiuksinen ja ja lempinimeä Flying Tomato totteleva lautailija on ollut erottuva hahmo.

Myös rullalautailijana menestynyt White kuvaili lumilautailua ”elämänsä rakkautena”. Yhdysvaltalainen kertoi olevansa helpottunut, kun kilpailemisen tuoma stressi on ohi.

”En halua enää voittaa näitä tyyppejä (muita finaalilaskijoita), vaan tukea heitä. Haluan jakaa kokemuksiani ja sitä, mitä olen oppinut”, White sanoi.

Finaalin voitti Japanin Ayumu Hirano, joka nappasi viimeisellä laskullaan hirmupisteet 96,00. Toiseksi ponnisti australialainen Scotty James (92,50) ja kolmannen sijan otti Sveitsin Jan Scherrer (87,25).

Kultamitali oli 23-vuotiaalle Hiranolle ensimmäinen. Kultasuosikin viittaa puettiin Sotshin ja Pyeongchangin hopeamitalistille jo ennen kisoja, sillä japanilainen teki joulukuussa Dew Tourin kilpailussa historiallisesti triplakorkin.

