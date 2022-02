Lauantain viestistä unelmoinut Jasmi Joensuu sai pelkäämänsä tiedon: ”Siinä näkyi urheilun raadollisuus”

Jasmi Joensuu ei mahtunut Suomen viestinelikkoon. Hän otti joukkueesta putoamisen raskaasti.

Perjantaina selvisi, että naisten viestijoukkueessa hiihtävät Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Viesti hiihdetään lauantaina kello 9.30 alkaen.

Jasmi Joensuu jäi viestijoukkueesta rannalle. Hän on päässyt hiihtämään Zhangjiakoussa vain vapaan sprintissä, jossa hänen kilpailunsa päättyi kanssakilpailijan aiheuttamaan sauvarikkoon puolivälierässä.

Joensuu, 25, oli kuullut uutiset joukkueesta putoamisestaan jo torstaina. Isku oli kova.

"Se oli äärimmäisen suuri pettymys, ja lisää edellisten päälle”, Joensuu tiivisti perjantaina.

Joensuu linjasi jo alkuviikosta antavansa viestinäyttönsä sprintissä. Vaikka kisa päättyi kyyneliin, toivonkipinä lepatti vahvana.

”Uskoin, että kun minulle on tullut niin paljon vastoinkäymisiä tällä reissulla, olisi nyt tullut mahdollisuus näyttää”, hän kertoi.

”Nämä on nyt tällaiset kisat. Kärsivällisyyttä on kysytty, ja ihan suoraan sanoen minulla on ollut aika vaikeitakin hetkiä, mutta eiköhän elämä voita”, pettymystään nieleskellyt Joensuu totesi.

Kyllösen valinta viestinelikkoon on helppo perustella, sillä hänen normaalimatkan näyttönsä ovat huomattavasti Joensuuta kovemmat tältä kaudelta.

Joensuun valinnan puolesta puhui taas se, että hän olisi ollut Kyllöstä parempi vapaan osuudella. Näin huippukuntoinen Niskanen olisi päässyt sauvomaan mielitekniikallaan perinteisellä ja Pärmäkoskikin yleensä kovavauhtiselle kolmososuudelle.

Koetko saaneesi riittävästi mahdollisuuksia näyttää kuntoasi?

”En tiedä. Sainko? Sain yhden mahdollisuuden, enkä sitä käyttänyt. Se oli ota tai jätä -peliä, ja siinä näkyi urheilun raadollisuus. Olin halukas hiihtämään kympillä, mutta neljä hiihtäjää olivat hiihtäneet paremmin ja ansaitsivat paikkansa. Toki oli pettymys, kun sekin matka jäi välistä.”

Joensuu kilpaili ennen olympialaisia säästeliäästi. Hän päätti jäädä vuodenvaihteessa kotiin harjoittelemaan, kun taas Kyllönen lähti antamaan näyttöjä Tour de Skille. Joensuu virittäytyi elämänsä kuntoon muttei päässyt lopulta näyttämään iskukykyään Pekingissä.

”Jos saisin valita nyt, lähtisin Tourille hiihtämään. Tiedettiin, että joku pettyy, ja nyt se osui omalle kohdalle.”

Jasmi Joensuu on uhkunut kovaa kuntoa koko talven ajan. Viestijoukkueeseen se ei riittänyt.

Joensuu kertoo, ettei ole jutellut viestinelikon kanssa sen jälkeen, kun kokoonpano julkistettiin. Pahaa verta ei kuitenkaan ole. Joensuu kertoo iloinneensa joukkuekavereidensa mitalionnistumisista vilpittömästi.

Hän on pitänyt joukkueen tunnelmaa yllä, vaikka oma mieli on maassa.

”Olen ollut omissa oloissani. En halua latistaa heidän fiilistään, kun mulla on vähän haikea ja pettynyt olo ja heillä on niin tärkeä päivä huomenna. Enköhän kuitenkin ole huomenna ladun varressa kannustamassa.”

On mahdollista, ettei Joensuu starttaa enää Zhangjiakoun olympialaduilla. Parispintissä hiihtänevät Pärmäkoski ja Niskanen, mutta 30 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuun saattaa vielä aueta paikka, mikäli halukkaita hiihtäjiä ei ilmoittaudu riittävästi.

”Viestijoukkueeseen pääsy oli iso unelma. Ehkä joskus myöhemmin. Tämän reissun teema on, ettei omissa käsissä ole ollut kovin moni asia”, Joensuu tilittää viitaten sprintin epäonneen ja vähäisiin näyttöpaikkoihin.

Lue kaikki olympiajutut: aamulehti.fi/olympialaiset