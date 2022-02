VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko mukaan lentopallomaajoukkueen valmennukseen

Miesten lentopallomaajoukkueella on kesän leirikaudella peräti viisi valmentajaa.

Janne Kangaskokko on VaLePan päävalmentajana kolmatta kautta. Kuva lokakuulta 2021.

VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko liittyy Suomen lentopallomiesten maajoukkueen valmennukseen sarjakauden päätyttyä.

Päävalmentajana jatkaa Joel Banks, hänen apunaan jatkaa Sami Kurttila ja uusi valmennuskolmikko Kangaskokko, Juho Rajala ja Matti Alatalo on mukana valmennuksessa kesän leirikauden ajan.

Kolme uutta apuvalmentajaa ovat tällä kaudella päävalmentajina miesten lentopalloliigassa. Rajala luotsaa Vantaa Ducksia ja Alatalo joensuulaista Karelian Hurmosta.

”Tämä on hieno tapa lisätä liigavalmentajien ja maajoukkueen välistä yhteistyötä, sekä lisätä yhteisymmärrystä ja tietämystä puoli sekä toisin”, päävalmentaja Joel Banks kertoo Lentopalloliiton tiedotteessa.

Suomella on edessä kesällä Euroopan Hopeinen liiga sekä EM-karsinnat.

Kangaskokko on VaLePan päävalmentajana kolmatta kautta. Taskussa on Suomen mestaruus ja kaksi Suomen cupin mestaruutta. Avauskausi jäi kesken koronan vuoksi.

”Olen innoissani ja iloinen, että tämmöiseen projektiin minua pyydettiin. Maajoukkue on tietenkin kunnia-asia, mutta myös ammatillisesti on hienoa päästä oppimaan ja näkemään maajoukkueen arkea sekä vaihtamaan ajatuksia muun valmennustiimin kanssa. Mielestäni tämä uusi rooli on hieno tapa lähentää liigavalmentajia ja maajoukkuetta”, Kangaskokko kommentoi VaLePan tiedotteessa.