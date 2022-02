Päävalmentaja Jukka Jalosen huolet helpottivat karanteenien päätyttyä: ”Ei voida olla tilanteessa, ettei meillä ole maalivahtia”

Jussi Olkinuora pääsi joukkueen mukaan, maalivahti Janne Juvonen matkustaa silti Pekingiin neljänneksi torjujaksi.

Leijonien päävalmentajasta Jukka Jalosesta paistoi helpottuneisuus Slovakia-ottelun alla, kun koko maajoukkueryhmä on taas koossa ja valmiina aloittamaan Pekingin olympiakiekon.

Suomi aloittaa nopeatempoisen turnauksen Slovakiaa vastaan torstaina ja koko alkusarja on pelattuna sunnuntai-iltaan mennessä.

Ykkösmaalivahti Jussi Olkinuora selviytyi lyhyellä hotellikaranteenilla, kunnes pääsi takaisin olympiakylään.

Olkinuora ei pelaa vielä Slovakiaa vastaan, vaan Harri Säteri aloittaa maalilla. Harjoituksissa hyvin torjunut Frans Tuohimaa aloittaa penkillä.

”On se hieno juttu”, Jalonen sanoi Olkinuoran pääsemisestä mukaan. ”Pelejä on tiiviiseen tahtiin ja on se hienoa, että kaikki ovat käytettävissä – ainakin muutaman päivän päästä.”

Jalonen ei suoraan sanonut, että Marko Anttilan eristys ja perään tullut Olkinuoran vastaava tilanne olisi stressannut joukkueen johtoa. Paljon ei puuttunutkaan.

”Eihän se mukavaa ole, mutta näitä tulee aina joskus. Niihin pitää vaan osata suhtautua oikealla tavalla. Meillä on niin laaja materiaali, ettei kuitenkaan yhden, kahden tai kolmen pelaajan puuttuminen sitä hetkauta. Ennen kaikkea se on pelaajan kannalta tärkeää, että pääsee osallistumaan.”

”Olemme olleet yhdessä melkein kaksi viikkoa ja täysin valmiina aloittamaan”, Jalonen sanoi harjoitushallin uumenissa.

Maalivahtikolmikko on taas täysi, vaikka vähän aikaa näytti hyvin pahalta. Kolmikko on koossa, mutta neljäs torjuja Janne Juvonen matkustaa silti Pekingiin.

Anttilan ja Olkinuoran tapausten jälkeen Leijonat haluaa täyden varmistuksen maalivahtien riittämisestä, ja sen takia Juvonen matkustaa Pekingiin.

Juvonen, 27, Jokerien maalivahtina pystyi matkustamaan, kun KHL:n runkosarja on merkitty päättyneeksi ja Jokerit jatkaa pelejään pudotuspeleissä. Myös Pekingissä voi harjoitella laadukkaasti.

”Eihän me tiedetä, kuka huomenna on pois tuosta ryhmästä. Kukaan ei voi tietää, mitä tuloksia tulee huomisissa tai ylihuomisissa testeissä. Me ei voida olla tilanteessa, ettei meillä ole kohta maalivahtia ollenkaan. Kaikki on mahdollista.”

Kenttäpelaajien joukkue on täysi ja kisoihin valittujen pelaajien lisäksi on vararyhmä, joka harjoittelee koko ajan muun ryhmän mukana.

”Kyllä me halutaan maalivahtitilanne säilyttää sellaisena, että voidaan pelata jääkiekkoa täällä.”

Jalonen on puhunut pitkin Pekingin harjoittelujaksoa, että joukkueen vauhti, harjoitukset ja muut tekemiset ovat olleet hyvällä tasolla kaikesta kohusta huolimatta.

Samanlaisen käsityksen hän sai viimeistä täysimittaisesta harjoituksesta ennen Slovakian kohtaamista.

”Kyllä tässä kaikki on kohdallaan. Ei muuta kuin kiekko keskelle ja peliin vaan.”

”Alkaa näkyä, että pelejä odotellaan. Pitkä rupeama takana. Pelata halutaan.”

Ennakkoveikkailuissa Leijonat nostetaan erittäin korkealle vähän kuten euroviisuissa joka kevät Suomen kappale. Jalosen ja joukkueen tehtävä on pitää huoli, että suosikkiasemalle piisaa katetta.

”Kaikki on kiinni yhteispelistä ja meillä on paljon pelaajia, jotka ovat pelanneet aikaisemmin yhdessä. Se helpottaa.”

”Täällä on monta hyvää joukkuetta. Monet ovat tasoissa.”

Näin pelataan miesten olympiakiekkoturnaus

Mukana on 12 maata, kun MM-turnauksessa osallistujamaita on 16.

A-lohko: Kanada, Kiina, Saksa ja USA.

B-lohko: Venäjän olympiakomitean joukkue (ROC), Sveitsi, Tanska, Tsekki.

C-lohko: Suomi, Ruotsi, Slovakia, Latvia.

Lohkojen voittajat ja parhaaksi sijoittunut kakkonen etenevät suoraan puolivälieriin.

Jäljellä jäävät kahdeksan joukkuetta pelaavat niin sanotun neljännesvälieräkierroksen, josta voittajat (4) etenee puolivälieriin.

Jokaisella kierroksella pelataan yhdestä otteluvoitosta. Turnauksen pronssiottelu pelataan lauantaina 19. helmikuuta ja loppuottelu olympialaisten päätöspäivänä 20. helmikuuta.

Sama pelijärjestelmä on ollut käytössä Vancouverissa 2010, Sotšissa 2014 ja Pyeongchangissa Etelä-Koreassa 2018.

Näillä ketjuilla Leijonat harjoitteli

Teemu Hartikainen–Sakari Manninen–Markus Granlund.

Joonas Nättinen–Miro Aaltonen–Niko Ojamäki.

Harri Pesonen–Valtteri Filppula–Iiro Pakarinen.

Saku Mäenalanen–Hannes Björninen–Leo Komarov.

Puolustajaparit

Petteri Lindbohm–Sami Vatanen.

Mikko Lehtonen–Juuso Hietanen.

Atte Ohtamaa–Ville Pokka.

Niklas Friman–Valtteri Kemiläinen.

Harri Säteri aloittaa maalilla, Frans Tuohimaa on varalla.

Suomi ja Slovakia kohtaavat torstaina kello 10.10. Discovery näyttää ottelun suorana lähetyksenä.