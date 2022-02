KHL:n Tapparasta tuttu maalikuningas on erikoisessa tilanteessa – Olympialaisten jälkeen voi alkaa pitkä kesäloma

Koska KHL:n runkosarja on todennäköisesti, Niko Ojamäen pelikalenteri näyttää pian tyhjältä. Hän ei vielä tiedä, onko edessä siirto muualle vai aikainen kesäloma. Myös Ojamäen ensi kauden kuvioissa eteen voi tulla vaikea valinta.

Niko Ojamäellä on takanaan lähes kuukauden pelitauko. Hän olisi toivonut yhtä harjoituspeliä. Mies luottaa, että maalivire on yhä tallella.

Peking

NHL-historia tuntee kaksi suomalaista maalikuningasta: Jari Kurrin ja kahdesti voittaneen Teemu Selänteen.

Kun he olivat maajoukkueessa, tähtiloisto ei jäänyt huomaamatta. He eivät voineet koskaan vain kävellä haastattelualueen ohi.

KHL on saamassa historian ensimmäisen suomalaisen maalikuninkaan: Niko Ojamäen.

Kurrin ja Selänteen tavoin oikea käsi alhaalla laukovan Ojamäen, 26, tämän kauden maalivire on ollut sitä luokkaa, että nyt tulosta odotetaan myös olympiakaukalossa.

Sitä ehkä myös vaaditaan, jotta tähtiloisto saavuttaisi hänetkin. Ojamäki onnistui keskiviikkona livahtamaan Leijonien harjoitusten jälkeen kenenkään huomaamatta kaukalosta. Joukkueenjohtaja Mika Kortelaisen piti hakea hyökkääjä pukuhuoneesta takaisin.

Virallisesti Ojamäki ei ole vielä KHL:n maalikuningas. Vaikka kausi on vielä kesken, häntä voi käytännössä jo onnitella tittelistä. KHL:n runkosarja on koronatilanteen vuoksi luultavasti jo ohi.

Sinettinsä runkosarjan päättyminen saa, kunhan KHL:n hallitus ja johtokunta hyväksyvät esityksen.

”Todennäköisesti minua voi tosiaan maalikuninkuudesta onnitella. Siltä se näyttää, että sarjapelit ovat ohi.”

”Vitjazista asiasta ei ole tullut tarkempaa tietoa. Muut jätkät treenailevat siellä edelleen ihan innoissaan ja odottavat lopullista päätöstä”, Ojamäki kertoi.

Vitjaz ei pääse pudotuspeleihin, joten Ojamäen edustamalle joukkueelle runkosarjan päättyminen tarkoittaa samalla myös kauden loppumista.

Olympialaiset päättyvät 20. helmikuuta. MM-kisat Tampereella alkavat 13. toukokuuta. Leijonien leiritys alkaa noin kuukautta aiemmin.

Miten maalikuningas Ojamäki viettää olympialaisten ja MM-leirityksen väliin jäävän parin kuukauden jakson?

Ojamäen tämän kauden maalisaldo on 29. Se on suomalaisten yhden kauden KHL-ennätys.

”Joka tapauksessa käyn varmasti vielä Vitjazissa hakemassa kamoja. Seura sen sitten päättää, mitä tehdään.”

Vitjazin leijonapuolustaja Valtteri Kemiläinen siirtyy loppukaudeksi Ruotsiin Röglen riveihin. 29 KHL-maalin miehelläkin on varmasti ottajia. Ojamäki (Tampereella 2017–20) ja Kemiläinen (2016–21) ovat entisiä Tappara-pelaajia.

”Tässä on ollut sen verran kisahässäkkää, etten tiedä, miten kausi jatkuu. Olympialaisten jälkeen olemme varmaan fiksumpia siitä, alkaako minulla kesäloma, vai menenkö johonkin pelaamaan.”

”Olen tehnyt työni kohtalaisen hyvin. Katsotaan, miten sen kantaa hedelmää.”

Kovin paljon siirtomahdollisuuksia ei silti enää ole. KHL:ssä pudotuspeleihin jatkavaan seuraan hän ei voi vaihtaa, koska sarjan siirtoaika on jo ohi. Ruotsissa se päättyy ensi tiistaina. Suomeen ja Sveitsiin voi siirtyä 1. maaliskuuta saakka.

Vaikka Vitjaz ei enää tällä kaudella KHL:ssä esiinny, taloudellisesti Ojamäen lienee kannattavampaa pysyä seuran palkkalistoilla kuin lähteä muualle pelaamaan.

Ojamäen loppukauden tarina ei ole vain miehen itsensä käsissä, mutta mietittävää hänellä riittää ensi kaudessakin.

KHL:n pikkuseuroihin kuuluva Vitjaz tuskin pystyy pitämään maalikuningasta riveissään. Kiinnostusta löytynee nyt myös idän isommista seuroista.

Viime kesänä Ojamäki yllättyi KHL-tarjouksesta. Nyt hän on tilanteessa, jossa ison KHL-sopimuksen lisäksi NHL-tarjouskaan ei olisi mahdoton yllätys.

Porilainen kävi aikoinaan Florida Panthersin kesäleirillä, mutta millään seuralla ei ole hänen NHL-pelaajaoikeuksiaan.

”Se on siitä hyvä tilanne, että voi tulla useampiakin tarjouksia, jos siellä kiinnostusta on”, Ojamäki myöntää, mutta kieltää vielä saaneensa yhteydenottoja.

”Kyllä minä NHL-tarjouksestakin yllättyisin. Tämä kausi on ollut suuri askel eteenpäin. Olisihan se hienoa, jos saisi vielä mahdollisuuden seuraavaan askeleeseen ja pääsisi kokeilemaan NHL:ssä. Se on joka pojan unelma.”

KHL:ssä Ojamäki saa todennäköisesti eteensä uransa rahakkaimman tarjouksen. Se takaisi maukkaat tilipäivät. Mahdolliset NHL-tarjoukset ovat todennäköisesti kaksisuuntaisia, joissa farmipalkka jää pieneksi.

Kumman Ojamäki valitsisi, rahakkaan KHL-sopimuksen ja isot tilipäivät, vai unelman tavoittelemisen ja riskin pieneen farmipalkkaan?

”En kommentoi”, Ojamäki naurahti.

”Riippuu tilanteesta ja tarjouksista. Ja ennen kaikkea siitä, mikä olisi minulle fiksuin päätös, olisiko järkeä lähteä yrittämään NHL:ään vai jäädä vielä KHL:ään.”

Kuka? Niko Ojamäki Syntynyt: 17. kesäkuuta 1995 Porissa. Seura: Vitjaz Podolsk (KHL). Aiemmat seurat: Ässät, Tappara, Linköping (Ruotsi). Saavutukset: MM-kultaa 2019, MM-hopeaa 2021. SM-hopeaa 2018, SM-pronssia 2019. Tehnyt KHL:ssä suomalaisten yhden kauden maaliennätyksen, 29 osumaa. Sillä irtoaa myös sarjan maalikuninkuus ensimmäisenä suomalaisena, kunhan KHL vahvistaa runkosarjan päättyneen.

Sami Vatanen (vas.) ja Niko Ojamäki keskiviikkona Leijonien harjoituksissa.

Onnekseen Ojamäki on nyt olympialaisia. Hänen ei tarvitse miettiä maallisia sopimusasioita.

Pekingissä ensimmäinen viikko on kulunut harjoitellessa, hengaillessa ja olympialähetysten seuraamisessa.

Torstaista eteenpäin on taas aika keskittyä pelaamiseen ja maalintekoon. Eli jatkamaan siitä, mihin hän Vitjazissa jäi.

”Vaikka emme ole Vitjazin kanssa paljon voittaneet, on tämä ollut hauska kausi. Suomi-jätkien kanssa olemme pystyneet ottamaan rennosti ja nauttimaan”, Ojamäki sanoi ja viittasi niin ikään olympiajoukkueeseen kuuluviin Kemiläiseen ja Miro Aaltoseen.

Viime kaudella Ojamäki tuskaili Ruotsissa vain viiden maalin kauden. Nyt tunnelmat ovat pysyneet toisessa ääripäässä. Ojamäen ei ole silti tarvinnut nipistää itseään uskoakseen, ettei hänen maalijyvänsä ole unta.

”Aina minä olen tiennyt, että olen maalintekijä. Viime kausi oli vähän hankala. Onhan se tuntunut hyvälle, että on nyt onnistunut.”

”Totta kai takaraivossa on myös pieni pelko, että mitä jos maaleja ei enää tulekaan. Minulla on yleensä aina jossain vaiheessa tullut pieni floppivaihe, joka on saanut minut ylimiettimään, ja pelaaminen on mennyt vielä vaikeammaksi. Siitäkin olen ylpeä, että nyt tulosta on tullut tasaisesti.”

Ojamäen edellisestä ottelusta on päivää vaille kuukausi. Mies olisi mielellään pelannut yhden harjoitusottelun ennen olympialaisten alkua niin kuin alkuperäisissä suunnitelmissa oli. Samalla niin hän kuin muukin joukkue olisi saanut pelituntumaa NHL-koon pieneen kaukaloon.

Hyökkääjä luottaa siihen, että tauko ei ole maaliruiskua sulkenut.

”KHL:n maaleja ei voi siirtää olympialaisiin, mutta jatkan vain edelleen laukomista. Kun hanakasti laukoo, kiekot voivat mennä verkkoonkin. Myös täällä Miro löytää minut sieltä, missä olen. Ylivoimilla pääsen paukuttamaan tutusta paikasta.”

”Ainakin harjoituksissa reppu on silloin tällöin heilunut.”