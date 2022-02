Norjan hiihtojoukkue on pulassa – kultasuosikki suunnittelee yllätysvetoa naisten hiihtoviestiin

Heidi Wengin poisjäänti Pekingistä aiheuttaa haasteita norjalaisille.

Norjan naisten hiihtomaajoukkue on paniikissa.

Sen tilanne ennen naisten 4x5 kilometrin viestiä on niin hankala, että Norja on harkinnut ampumahiihtäjää viestijoukkueensa jäseneksi, kertoo Nettavisen.

Koska viestiin suunnitelluista hiihtäjistä puolet ovat kotona Norjassa, maastohiihtojoukkueen kiikarissa on Tiril Eckhoff, joka voitti ampumahiihdon sekaviestin olympiakultaa Pekingissä.

”Olemme harkinneet sellaista vaihtoehtoa. Viestijoukkueen rakentamisesta on tullut haastavampaa kuin kuvittelimme. Nyt palaset pitää koota uudestaan”, Norjan valmentaja Ole Morten Iversen sanoi Nettavisenille.

Naisten 4x5 kilometrin viesti kilpaillaan lauantaina. Ampumahiihtäjät taistelevat mitaleista 7,5 kilometrin pikamatkalla perjantaina.

Eckhoff kommentoi maastohiihtojoukkueen suunnitelmia rauhallisin sanankääntein keskiviikkona.

”On hauskaa ja miellyttävää, että he harkitsevat meitä ampumahiihtäjiä. Otan sen kohteliaisuutena”, hän kertoi.

Ampumahiihtäjän esiintyminen Norjan maastohiihtoviestijoukkueessa ei olisi edes olympialaisissa ensimmäinen kerta.

Lars Berger hiihti Norjan kolmannen osuuden Vancouverin olympialaisissa vuonna 2010. Norja ylsi hopealle.

Bergen sijoittui Vancouverissa ampumahiihdon sprintissä sijalle 46. Takaa-ajossa hän oli 23:s.

Norjalaisten haasteet alkoivat kasvaa, kun tiistaina selvisi, että Norjan hiihtotähti Heidi Weng joutuu katsomaan Pekingin olympialaiset kokonaisuudessaan televisiosta.

30-vuotias Weng sai ennen olympialaisia koronavirustartunnan ja oli koronakaranteenissa Italiassa, jossa norjalaiset viimeistelivät kuntoaan ennen kauden päätähtäintä.

Menestyshiihtäjä elätteli ainakin seitinohutta toivetta matkustamisesta Kiinaan ns. toisessa aallossa. Sen sijaan hän suuntasi kotimaahansa maanantaina.

Therese Johaug kommentoi Wengin harmittavaa takaiskua medialle keskiviikkona.

”Olen pahoillani Heidin puolesta”, hän sanoi.

”Heidi todella halusi mukaan viestiin. Sen jääminen väliin on hänelle pahin mahdollinen takaisku”, Johaug sanoi VG:n mukaan.

Norja voitti kultaa naisten 4x5 kilometrin viestissä Pyeongchangin olympialaisissa vuonna 2018. Weng oli mukana kisoissa, mutta häntä ei valittu viestijoukkueeseen.

Johaug harmitteli myös että Norjalla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet saavuttaa mitaleita, jos sen joukkueesta ei olisi joutunut sivuun kovia nimiä.

Johaug muistutti, että Wengin lisäksi myös Anne Kjersti Kalvå ja Ingvild Flugstad Östberg ovat poissa vahvuudesta.

Norjan edustajat torstaina 10 kilometrillä (p) ovat Johaug, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng ja Mathilde Myhrvold.

Norjan valmentaja Ole Morten Iversen myönsi, että Kalvån ja Wengin puuttuminen aiheuttaa ongelmia joukkueen menestyshaaveille. Tilanne tuo norjalaisnäkökulmasta haasteita myös naisten viestikilpailuihin.

Hänen mielestään Wengin matkustaminen Kiinan sijasta Norjaan oli silti oikea vaihtoehto.

”Tänne tuleminen on vaativaa jokaiselle. Ja positiivisen koronatestituloksen saaneille se on vielä vaativampaa. Olisiko tänne tuleminen ollut realistista siinä iskussa, jossa hän on. Ja miten sopeutuminen ilmastoon ja koko pakettiin olisi onnistunut. Se olisi ollut liian suuri pala nieltäväksi”, hän sanoi Dagbladetille.

”Olemme viestitelleet hänen kanssaan. Hän on surullinen. Mutta ratkaisu, jonka hän teki lääkärin kanssa, oli järkevä.”