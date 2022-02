Jääkiekkomaajoukkueet ovat taas suosikkeja vastaamaan Pirkanmaan talvikisojen mitaleista, vaikka Naislejonat hakee virettään. Hiihtäjä Krista Pärmäkosken mitalisaumat ovat nousseet alkukisojen aikana. Koronatilanne voi muuttaa odotuksia monessa lajissa nopeastikin.

Pirkanmaalle on tullut 2000-luvun talviolympialaisissa vähintään yksi mitali joka kisoissa vuosituhannen avanneiden vuoden 2002 Salt Lace Cityn jälkeen, josta mitaleja ei tullut. Kun Pekingin talviolympialaiset on saatu käyntiin ja osa pirkanmaalaisista on urakkansa aloittanut ja osa aloittamassa, voi heittää vahvan arvion, että putki jatkuu.

2018 Pyeongchangista mitaleja toivat Krista Pärmäkoski ja naisten jääkiekkomaajoukkueen pelaajat. 2014 Sothista mitaleita tuli hiihtäjien ja miesten jääkiekon mukana. 2010 Vancouverista ja 2006 Torinosta mitaleja tuli kiekkojoukkueiden tuomina.

Kun Pekingin kisoja on pian viikon päivien verran takana, näyttää Pirkanmaan mitalikahvien tilanne varsin vahvalta myös vuonna 2022.

Ei enää suurin pronssisuosikki

Suurimmat mitalisuosikit ovat jälleen jääkiekkojoukkueet. Naisten joukkue ja Jenni Hiirikoski, Anni Keisala, Sanni Vanhanen ja Petra Nieminen ovat edelleen yksi mahdollinen pronssimitalisti, vaikka Naisleijonien alkukisat on ollut raju pettymys. Sveitsi-tappio maanantaina toi lisää tummia pilviä mitaliunelman päälle, eikä Suomi ole enää suurin pronssisuosikki.

Maalivahtikohu ja päävalmentaja Pasi Mustosen poistuminen perheen terveystilanteen vuoksi Suomeen ei ole ollut millään tapaa ideaali valmistautuminen.

Suomen maalivahti Anni Keisalalla ja Naisleijonilla on ollut haastava alku olympialaisissa ja kolme tappiota. Kuva Sveitsiä vastaan, kun Keisala joutui ottamaan poikkeuksellisempaa torjuntatyyliä käyttöön maalin estämiseksi.

Kun siihen lisää selvät tappiot USA:lle ja Kanadalle, finaaliin pääsy olisi jymypaukku. Pronssi on kuitenkin täysin otettavissa. Joukkueessa etenkin ykkösvahti Keisala, kapteeni Hiirikoski ja ykkösketjun hyökkääjä Nieminen ovat aivan keskeisissä rooleissa mitalin tavoittelussa. Naisten turnausmuodossa korostuu oikeiden pelien voittaminen ja siinä on Suomen sauma – pelin nousujohteisuudessa.

Jalosen taika

Miesten kiekkoturnaus ei ole vielä alkanut, mutta Suomen voi laskea vahvojen mitalisuosikkien joukkoon. Paikallista väriä tuovat Harri Säteri, Marko Anttila ja Toni Rajala. Maalivahti Jussi Olkinuora on Tappara-kasvatti, vaikka syntyjään Helsingistä.

NHL-pelaajien poissaolo lamaannutti miesten kiekon kiinnostavuuden ja jätti pois tukun Pirkanmaan supertähtiä, mutta jopa paransi Suomen mitalisaumoja. Päävalmentaja Jukka Jalonen on tehnyt huikeaa jälkeä pääasiassa Euroopasta kootuilla joukkueilla viime MM-kisoissa (kultaa ja hopeaa). Se ja Suomen todella kokenut joukkue takaavat vahvan nojan mitaliodottamalle.

Koronavirustilanne tuo oman haasteensa ennakointiin. Iso merkitys on joukkuelajeissa, joissa korona voi pyyhkiä pois nopeasti vaikka koko ykköskentällisen. Suomen joukkueet ovat jo saaneet osansa koronasta jääkiekossa, mutta myös esimerkiksi Ruotsin miesten joukkue on ottanut osumaa.

Venäjän olympiakomitean joukkue on nostettu isoimmaksi suosikiksi, mutta EHT-kiertueella Suomella on alla kaksi voittoa Venäjän joukkueesta tällä kaudella. Eniten puhuttaa Leijonien Marko Anttilan tilanne, nähdäänkö häntä Suomen kokoonpanossa.

Osakkeet nousussa

Hiihdossa Krista Pärmäkoski oli yhdistelmäkisassa jo seitsemäs. Hän voi tuoda mitalin ainakin viestissä ja parisprintissä, huippuhiihdolla hän taistelee myös kymmenen kilometrin perinteisellä mitalista. Osakkeita parisprinttiin nostaa Kerttu Niskasen vahva vire ja muidenkin naishiihtäjien hyvä kisa-avaus nostaa odotuksia viestiin.

Myös hiihdossa korona voi sekoittaa pakkaa isosti, etenkin viesteissä. Jos tilanne menee villiksi, viimeisellä matkalla eli 30 kilometrillä voi olla todellinen edustuspaikkojen uusjako, jos koronapoissaoloja kertyy kisaviikkojen aikana.

Melko tuoreesti tamperelaistunut lumilautailija Enni Rukajärvi ei pystynyt jatkamaan kaksien kisojen mitaliputkeaan slopestylessä, hän oli finaalin seitsemäs. Rukajärvi osallistuu myös big airiin, mutta mitaliodotukset oli ladattu slopestyleen. Niinpä Rukajärven mitali on epätodennäköinen.

Enni Rukajärvi aloitti olympialaiset slopestylessä ja kisaa vielä big airissa.

Taitoluistelija Jenni Saarinen pääsee olympiajäälle naisten lyhytohjelmaan tiistaina 15. helmikuuta. Mitaliodotuksia ei ole, mutta jo Suomen vahvojen lajiperinteiden jatkaminen yhdessä kisojen kansainvälisesti seuratuimmissa lajeissa on arvostettava saavutus.

Pirkanmaan kisaedustajissa huomionarvoista on se, että lähes jokainen on lajissaan mitalisuosikkien joukossa. Niinpä on todennäköistä, että ainakin yksi mitali kotiutuu myös Pirkanmaalle.