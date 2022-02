Tästä on kyse Marko Anttilan tilanteessa – asiantuntija kertoo, mihin Kiinan tiukka koronatoiminta perustuu

Kiinalaiset eivät tahdo joustaa koronaprotokollassaan.

Leijonien Marko Anttila kirjautti Suomessa negatiivisia koronatestituloksia, mutta Kiinassa tulokset muuttuivatkin positiiviseksi.

Seurauksena oli ambulanssikyyti eristyshotelliin, josta Olympiakomitean ylilääkärin mukaan ei ole ihan heti luvassa vapaudu vankilasta -korttia.

Mistä ihmeestä on oikein kyse?

Lue lisää: Leijonien kulttipelaaja Marko Anttila kokee eristyksen epäreiluna: ”Kupoli on jumissa”

CT-arvojen tulkintaa

Kaikki kulminoituu CT-arvoihin, joita kiinalaiset tuijottavat erittäin intohimoisesti.

Anttilalla todettiin tartunta jo 18 päivää sitten. Hän on oireeton, mutta jostain syystä hänen PCR-testiensä CT-arvot olivat Pekingiin saapuessa Kiinan raja-arvojen alapuolella.

”CT-arvo tarkoittaa tavallaan siitä, että kuinka monta monistuskierrosta PCR-menetelmässä tarvitaan, jotta virus löytyy”, selittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Lasse Lehtonen on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja.

Mitä suurempi CT-luku on, sitä vähemmän virusta siis pitäisi olla elimistössä.

Jos CT-luku on matala, virusta on löytynyt helposti eli sitä on paljon.

Kiinassa otettujen PCR-testien perusteella virusta on siis edelleen jäänyt Anttilan elimistöön maan standardeilla liian paljon, vaikka tartunnasta on jo paljon aikaa, ja Anttila on todettu Suomessa terveeksi.

Anttilan tartuttavuus olisi epätodennäköistä jo senkin takia, että hän oli Suomen joukkueen mukana jo ennen olympiamatkaa normaalisti eikä tartuttanut muita joukkueen jäseniä.

Olympiakomitean ylilääkärin Maarit Valtosen mukaan Anttilan eristykselle ei ole mitään lääketieteellisiä perusteita.

Kiinalaisilla on kaksi CT-luvulle kaksi raja-arvoa: 35 ja 40.

”Tällä hetkellä uusin ja käsittääkseni loppukilpailujen ajan vallassa oleva toimintamalli on se, että jos CT-arvo on 35–40, niin ihminen tulkitaan ”close contactiksi”, eli hän saa toimia lajissaan, mutta hänen täytyy syödä ja kulkea yksin. Jos CT-arvo on yli 40, niin ihminen on negatiivinen ja saa toimia vapaasti”, Olympiakomitean ylilääkäri Valtonen sanoo.

Arvojen heittelyä

Ongelma CT-arvojen tuijottamisessa on Valtosen mukaan se, ettei oikein kukaan tiedä, miten arvot käyttäytyvät.

Anttilallakin arvot ovat heitelleet.

Leijonien kulttipelaaja sai perjantaina lupaavia uutisia eristyshotellin koronatestissä, kun hänen CT-arvonsa olivat kohonneet yli 35:een.

Seuraavana päivänä tuli huonompi uutinen: arvot olivat jälleen tippuneet 35:n alapuolelle.

Lue lisää: Leijonien päävalmentaja Jalonen tiukkana Marko Anttilan tapauksessa: ”Jos ei näy enää, on minut viety jollain toisella vehkeellä kuin ambulanssilla”

Anttila pääsee pois eristyksestä, jos häneltä saadaan kahtena peräkkäisenä päivänä kaksi kirkkaasti negatiivista näytettä, joissa CT-arvo on yli 40.

Testit otetaan 24 tunnin välein.

Toinen vaihtoehto ulospääsylle on, että Anttilan CT-arvot ovat kolmen perättäisen päivän testeissä yli 35:n.

Jos väliin osuu yksikin testi, jossa CT-arvo jää vaikkapa 33:een, putki täytyy aloittaa alusta.

Kerran Anttila siis on jo joutunut aloittamaan alusta leimojen keräämisen.

Hämmennystä on aiheuttanut se, miten CT-arvot voivat heitellä eri päivien välillä.

Lasse Lehtosen mukaan tulos voi vaihdella niinkin yksinkertaisen syyn kuin näytteenoton suorittamisen yksilöllisen vaihtelun takia. Joskus näytteenotto voi onnistua ”paremmin” ja joskus ”huonommin”.

”Lisäksi viruksen kinetiikka vaihtelee. Joku on jopa sanonut, että se voisi riippua vuorokaudenajasta. En tiedä siitä. Meillä ei ole aiheesta mitään omaa tutkimusta”, Lasse Lehtonen sanoo.

Suomessa eri tyyli

Lehtosen mukaan kiinalaisten käyttämistä CT-arvojen rajoista 40 on todella tiukka, mutta raja-arvoa 35 käytetään useiden Suomessakin käytettävien analyysivalmistajien dokumenteissa.

Yksiselitteistä rajalukua Suomessa ei Lehtosen mukaan ole, sillä PCR-testejä otetaan eri menetelmillä, joilla on omat arvonsa.

Suurin ero Suomeen tulee siinä, että Kiinassa tapitetaan vain CT-arvoa, eikä muita tekijöitä oteta huomioon.

Suomessa maksimikaranteeni on nykyään kymmenen päivää, eli Anttila ei missään tapauksessa olisi meikäläisin säännöin enää eristyksessä.

Kun tartuntojen määrä oli Suomessa pienempi, tartuntatautilääkäri teki eri kriteerien perusteella tilannekohtaisen päätöksen siitä, tulkitaanko ihminen positiiviseksi tai negatiiviseksi.

Kiinassa ei tulkita.

”PCR-tulos voi olla positiivinen pitkään, vaikka ihminen ei olisi enää tartuttava”, Valtonen sanoo.

Helsingin yliopiston virologian professorin Kalle Sakselan mukaan virusinfektion jäljiltä elimistöön on voinut jäädä ”kuolleiden solujen riekaleita tai sotkua, jossa on mukana vähän virusperimää”.

Kohtalontovereita

Anttila ei ole ainoa urheilija, joka kamppailee saman ongelman kanssa.

Pekingin olympialaisissa harmia ovat aiheuttaneet nimenomaan aiemmin sairastetut ja testeihin kummittelemaan jääneet koronatartunnat. Suomen joukkueesta muun muassa Ilkka Herola oli samassa liemessä ennen olympialaisia.

Maarit Valtosen mukaan Kansainvälinen olympiakomitea ja olympialaisissa toimiva kansainvälinen lääkäriryhmä yrittää kaikin keinoin saada Kiinaa järkeistämään koronakontrolliaan pelkän CT-arvon tuijottamisen ulkopuolelle, mutta ennusmerkit eivät ole lupaavia.

”Kiinalaiset ovat eittämättä erittäin tiukkoja. Ovat olleet koko epidemian ajan Wuhanista saakka”, Lasse Lehtonen sanoo ja muistuttaa, että pelkkiä CT-arvoja tulkitsemalla voi päätyä harmaalle alueelle.

Monissa muissa maissa suhtautuminen koronaan on lievempää taudinkuvaa aiheuttavan omikronin kohdalla muuttunut, mutta Kiinassa vedetään todella tiukkaa linjaa.

Maarit Valtosen mukaan Anttilan eristykselle ei ole lääketieteellisiä perusteita.

Omikronin leviäminen tahdotaan estää.

Maarit Valtosen mukaan syynä olympialaisten erittäin tiukoille koronaprotokollille on sekin, että omikronin pelätään voivan aiheuttaa hyvin nopeasti uuden taudin jo aiemmin sairastuneille henkilöille.

”Täällä ollaan huolissaan, että voisiko jo sairastunutkin saada kilpailuissa uuden taudin ja lähteä sitä levittämään.”

”Suomalaisten virologien ja immunologien kanssa emme ole löytäneet mitään merkkejä, että näin olisi”, Valtonen sanoo.

Toistaiseksi Anttilan ei auta kuin odottaa negatiivisia testituloksia.

Suomi pelaa Pekingissä ensimmäisen ottelunsa Slovakiaa vastaan torstaina 10. helmikuuta. Miesten olympiaturnaus alkaa päivää aikaisemmin.