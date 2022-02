Hyvärinen hiihti elämänsä kilpailun: ”Oli mahtava päästä näkemään tämä kisa ladulta”

Ennen Pekingin seitsemättä sijaa Hyvärinen oli ollut arvokisoissa parhaimmillaan 17:s henkilökohtaisessa kilpailussa.

STT, Zhangjiakou/Helsinki

Perttu Hyvärinen kiitteli onnistunutta valmistautumistaan Pekingin olympialaisiin, kun hän hiihti elämänsä parhaan arvokilpailun Zhangjiakoun olympialaduilla. Hyvärinen tuli tänään maaliin seitsemäntenä.

”Olimme mukana varmasti yhdessä legendaarisimmista kilpailuista. Oli mahtava päästä näkemään tämä kisa ladulta. Iivo pääsi ottamaan mitalin, ja minulle tuli onnistuminen”, Hyvärinen kommentoi Ylen tv-haastattelussa.

Monet muut suomalaiset hioivat olympiakuntoaan Seiser Almin vuoristokorkeuksissa, mutta Hyvärinen pysytteli kotimaassa ja kilpaili tammikuussa Vantaan Suomen cupissa.

”Tiesin, että olen urani parhaassa kunnossa. Tein onnistuneen ratkaisun, kun jäin ennen kisoja kotiin”, Hyvärinen sanoi.

Ennen Pekingin latuja Hyvärinen oli ollut arvokisoissa parhaimmillaan 17:s henkilökohtaisessa kilpailussa. Tuo sija heltisi viime talven laduilta Saksan Oberstdorfista vapaan hiihtotavan 15 kilometriltä. Pääsy ensi kertaa pisteille lämmitti Hyväristä selvästi.

”Kyllä tämä on minulle tosi tärkeä asia. On mukava lähteä jatkamaan kisoja, koska tulossa on pertsan 15 kilometriä ja viesti”, Hyvärinen viittasi perjantaina hiihdettävään perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin kisaan ja viikon kuluttua hiihdettävään viestiin. Olympialadut ottavat ainakin miehistä kaiken irti.

”Nousut ovat todella pitkiä, happivelkaa meinaa tulla. Mutta kun olemme kunnossa, niin antaa vaan mennä”, Hyvärinen sanoi.

Lindholm haki oppia

Remi Lindholm hiihti uransa ensimmäisessä olympiastartissa 25:nneksi. Hänkin iloitsi Niskasen ja Hyvärisen onnistumisista.

”Ihan mahtavaa”, Lindholm sanoi Ylelle.

Hän kertoi, että sunnuntain kilpailu ja olympialaisissa kilpaileminen on hieno kokemus, ja hän aikoo ammentaa oppia kokeneemmiltaan. Avausmatkalla Lindholm sanoi lihasten joutuneen koville.