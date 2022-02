Norjan superhiihtäjä on yhä suurempi uhka myös Iivo Niskaselle – valmentajan mielestä suomalainen on parempi vain yhdessä perusominaisuudessa

Johannes Hösflot Kläbo on poikkeusyksilö, joka paikkaa ainoaa hieman keskikertaisempaa ominaisuuttaan muilla kyvyillä.

Suomalaisesta näkökulmasta se oli röyhkeää tylytystä Iivo Niskaselle.

Kuukausi sitten Tour de Ski -kiertueen viimeistä edellisellä etapilla tapahtui kummia. Norjan superhiihtäjä Johannes Hösflot Kläbo jätti Niskasen niin sanotusti suoralla vedolla loivassa nousussa ja perinteisellä hiihtotavalla. Siis Niskasen omalla vahvuusalueella.

Vaikka Italian Val di Fiemmessä hiihdetyssä yhteislähdössä toiseksi jäänyt Niskanen harmitteli maalissa suorituksensa laskujohteisuutta ja pientä taktista kompurointia, hän myönsi, että kohti ylivoimaista Tourin voittoa edennyt Kläbo oli ”suvereeni ihan joka osa-alueella”.

Tuo kisa oli tuorein esimerkki siitä, että sprinttihirmuna tunnettu Kläbo on kehittynyt yhä paremmaksi normaalimatkojen hiihtäjäksi.

Viikkoa aiemmin Kläbo oli sijoittunut neljänneksi Niskasen voittamassa kilpailussa Sveitsissä. Se kisa mentiin väliaikalähdöllä, jotka ovat olleet Kläbolle vaikeimpia normaalimatkoja. Tulos kertoo, että myös Kläbo voi olla yksi Niskasen kovimmista haastajista tämän bravuurimatkalla 15 kilometrillä.

”Hän ei ole vielä niin vanha kaveri, että olisi ehtinyt treenata itsensä hitaaksi”, Niskanen leukaili vuonna 2018 Pyeongchangin olympialaisten aattona tuolloin 21-vuotiaasta Kläbosta.

Neljä vuotta on kulunut eikä ”ihmepoika” Kläbo ole vieläkään hidastunut, vaikka hän on kertonut pyrkineensä entistä paremmaksi myös pidemmillä matkoilla.

Sprinteissä Kläbo on ollut neljän viime vuoden aikana arvokisoissa voittamaton ja maailmancupissakin lähes voittamaton.

Siinä ohessa menestystä on kertynyt normaalimatkoiltakin kiihtyvään tahtiin. Ensimmäinen todella merkille pantava voitto normaalimatkoilla tuli jo joulukuussa 2017, vuosi kansainvälisen läpimurron jälkeen: Kläbo voitti 30 kilometrin yhdistelmäkilpailun maailmancupissa Lillehammerissa. Siellä on tunnetusti yksi nykyisen mc-kiertueen rankimmista laduista.

Viime talven MM-kisojen 50 kilometrillä harva uskoi, että Kläbo olisi mukana vielä voittokamppailussa silloin, kun arvokisojen pitkään aikaan kovimmaksi yksittäiseksi nousuksi arvioitu Burgstall oli hiihdetty kuudennen kerran ylös.

Mutta niin vain Kläbo roikkui mukana ja tuli ensimmäisenä maaliin. MM-kultaa hän ei kuitenkaan saanut, koska suoritus hylättiin videotuomaroinnin jälkeen Venäjän Aleksandr Bolshunovin kanssa tapahtuneen loppusuoran kontaktin takia.

Niskaselle Kläbon suoritus MM-kisojen pisimmällä matkalla ei ollut yllätys.

”Siitä Lillehammerin voitosta lähtien hän on ollut hyvä normaalimatkoillakin. Ei toki kaikkein kovimmilla radoilla ihan kapasiteetiltaan kovin, kun puhutaan väliaikalähdöistä. Mutta yhteislähdöissä hän pysyy mukana ja on kehittänyt kapasiteettiaan sillä tavalla, että pystyy voittamaan vaikka 50 kilometriä”, Niskanen sanoi Helsingin Sanomille marraskuussa ennen mc-kauden alkua.

Niskanen totesi, että monella hiihtäjällä lihaskestävyys ja jaksamisen taso paranevat vuosien myötä.

VuodeN 2019 MM-kisoissa Itävallan Seefeldissä Helsingin Sanomat kysyi Kläbon isoisältä ja valmentajalta Kåre Hösflotilta, millainen maksimaalinen hapenottokyky hänen tyttärenpojallaan on.

”Se ei ole ihan Norjan maajoukkueen parhaita, mutta se on riittävä”, Hösflot vastasi.

Niskasella on se käsitys, että Norjan nykyisistä mieshiihtäjistä parhaat hapenottolukemat löytyvät Hans Christer Holundilta ja Simen Hegstad Krügeriltä, jotka ovat molemmat normaalimatkojen arvokisavoittajia.

”Normaalimatkoista puhuttaessa Kläbo taitaa olla hapenotollisesti viimeisessä neljänneksessä Norjan maajoukkueessa. Siellä on sellaisia todella poikkeusyksilöitä, joiden vahvuus on hapenotto”, sanoi Niskanen, jolla myös on sama vahvuus.

Niskasen mukaan Kläbo on muilta ominaisuuksiltaan poikkeusyksilö.

”Kläbo pystyy paikkaamaan tosi paljon teknisesti ja on taitava hiihtäjä muutenkin. Kun on vielä se räjähtävyys, hän pystyy taloudellisuudella petraamaan niin paljon suhteessa muihin. Se tekee hänestä niin hyvän hiihtäjän myös normaalimatkoilla.”

Niskanen huomauttaa, että esimerkiksi Holund ei pärjää sprintissä.

”Mutta jos hiihdetään puoli tuntia ylämäkeen, niin hän on todella kova kaveri.”

Suomen miesten maajoukkueen valmentaja Mikko Virtanen näkee, että Kläbon kehitys kaikilla matkoilla menestyväksi yleishiihtäjäksi on ollut ”ihan huikeaa”.

Virtanen luettelee hiihtäjän perusominaisuuksia: voima, nopeus, taito, koordinaatio, tasapaino, tekniikka, taloudellisuus sekä aerobinen ja anaerobinen suorituskyky.

Ja yksi tärkeä tekijä ovat tietysti sukset.

”Niistä tulee lajitehokkuus. Kläbon omistama ominaisuuspatteri on aivan valtava”, Virtanen sanoo.

Virtanen kysyy, kuinka moni suomalainen hiihtäjä pystyy haastamaan Kläbon edes yhdessä perusominaisuudessa, ja mainitsee vastauksena vain yhden nimen.

”Iivo voi haastaa hänet jaksamisessa eli aerobisessa suorituskyvyssä. Kyllä se vaatii Kläbolta aika hemmetin huonon päivän, että me pystyisimme hänet voittamaan.”

Virtasen mielestä Kläbo ja Bolshunov ovat tuoneet tämän hetken huippuhiihtoon todella kovan vaatimustason.

”Se tulee siitä, mitä he pystyvät tällä hetkellä esittämään. Suksilla pitää päästä tosi kovaa, ja sitä vauhtia täytyy jaksaa pitää yllä.”

Kläbon läpimurron jälkeen puhuttiin paljon siitä, kuinka tämä ikään kuin juoksi nousut perinteisen sprinteissä.

Virtasen mukaan Kläbo teki kuitenkin tätä ylämäkitekniikkaa enemmän eroa kilpailijoihinsa esimerkiksi mutkissa.

”Miten hän osaa hyödyntää jokaisen askelkäännöksen. Hänellä ei ole koskaan kiire, hänellä on täydellinen tasapaino. Voimantuotto tulee teknisen osaamisen, tasapainon ja koordinaation kautta ja vie valtavasti eteenpäin. Hän osaa hyödyntää suksea ihan älyttömästi”, Virtanen sanoo.

Kläbo aloittaa uransa ensimmäisen normaalimatkojen arvokisamitalin tavoittelun sunnuntaina 30 kilometrin yhdistelmäkilpailussa.