Marko Anttila joutui eristyshotelliin Pekingissä

Suomen joukkueen ylilääkärin mukaan Anttila voi hyvin eikä aiheuta tartuntariskiä joukkueelle.

Peking

Suomen jääkiekkojoukkueeseen kuuluva Marko Anttila on asetettu positiivisen koronatestituloksen myötä eristyshotelliin Pekingissä.

Suomen olympiajoukkueen ylilääkäri Maarit Valtonen avaa, mistä on kyse.

”Marko Anttilalla todettiin koronavirustartunta joukkueen seulontatesteissä 19. tammikuuta 2022. Anttilalla ei ollut koronatautiin viittaavia oireita, eikä niitä seurannan aikana ole kehittynyt. PCR-testejä on seurattu lähes päivittäin ennen olympiamatkalle lähtöä. Yli kahden viikon jälkeen Anttilan PCR-testi on ollut ajoittain positiivinen, mikä on tyypillinen tilanne koronatartunnan jälkeen”, Valtonen avaa.

”Suomesta lähtiessä koronatesti oli negatiivinen, mutta Kiinaan saavuttaessa jälleen positiivinen. Kiinan viranomaiset asettivat Anttilan eristyshotelliin. PCR-testiä seurataan päivittäin ja Anttila vapautuu annettuaan kaksi peräkkäistä negatiivista testiä. Anttila voi hyvin eikä aiheuta tartuntariskiä joukkueelle.”

Leijonat seuraa Anttilan tilannetta. Suomen ensimmäinen ottelu Pekingin olympiakaukalossa on torstaina 10. helmikuuta.