Asiantuntija nosti esiin Naisleijonien kohtalokkaat virheet: ”Ei voi päästä neliön läpi noin vapaasti syötettynä”

Yhdysvaltojen maalit syntyivät Suomen räikeistä virheistä. Laukausten määrä kertoo oleellisen, sanoo Sanoman kiekkoasiantuntija Linda Leppänen.

Naisleijonat sortui olympia-avauksessaan Yhdysvaltoja vastaan räikeisiin virheisiin. Esitys ei ollut ehjä. Näin sanoo Sanoman olympiakiekon asiantuntija Linda Leppänen.

”Jos halutaan jenkit voittaa, se vaatii kaikilta ihan 110 prosentin suorituksen”, Leppänen sanoo.

Sellaista ei nähty. Suomi hävisi 2–5.

Erityisen suurennuslasin alla oli Suomen maalivahtipeli, kun Anni Keisala naulattiin kohun saattelemana Naisleijonien ykkösvahdiksi.

”Ihan täydellisenä päivänä ”Keissi” olisi pari niistä maaleista ottanut. Hän pelasi ihan ok”, Leppänen ruotii.

Keisala torjui tulituksen keskellä 47 kertaa.

”Toisaalta, jos laukaukset maalia kohti ovat kaverille 52–12, on todennäköisyys sen puolella, että siitä maalejakin menee.”

Leppänen huomauttaa, että maalit syntyivät räikeiden virheiden seurauksena. Joukkoon mahtui niin oman pään 0–100-aloitustappio (0–4-maali), puolustajan tai sentterin merkkausvirheitä (0–1 ja 1–5) kuin typerä hyökkäyspään jäähykin (0–2).

Ajassa 13.00 syntyneessä 2–0-maalissa myös Suomen alivoimanelikko petti.

”Ei voi päästä neliön läpi noin vapaasti syötettynä!”

Ilveksen naisten päävalmentaja Linda Leppänen on Pekingin olympialaisissa Sanoman kiekkoasiantuntija.

Avauserän asenteesta plussaa

Positiivista oli Leppäsen mielestä asenne, jolla Naisleijonat tuli ensimmäiseen erään.

”Se oli tosi hyvää ja rohkeaa peliä Suomelta. Uskallettiin pitää kiekkoa. Haettiin paljon oman pään kautta uusia vauhteja.”

”Suskilla (Susanna Tapani) oli ihan tuhannen taalan paikka. Siitä maali, niin peli olisi ollut aika erilainen.”

Toisessa erässä peli lässähti, mikä on ollut Pasi Mustosen joukkueella pitkäaikainen ongelma.

”Se lähti huonoille raiteille. Pyörittiin omissa. Yhdysvallat on niin taitava joukkue, että he osaavat hyödyntää lyhyen vaihtomatkan. He pystyvät vaihtamaan tuoreella. Suomi ei saa tarpeeksi syvälle kiekkoja, että pääsisi vaihtamaan kiekolla.”

”Suomen ykköskentälle tuli pitkiä pyörityksiä omissa. Se verotti pois hyökkäyspelaamisesta.”

Suomella kaksi onnistujaa

Suomen pelissä positiivista oli Leppäsen näkemyksen mukaan myös Tapanin kolmannen erän kaksi maalia sekä Sini Karjalaisen esiinmarssi.

”Suskin kaksi maalia tuovat ykköskentälliselle sitä positiivista oloa, että ylivoima toimii”, Leppänen sanoo.

Seiskapakki ja olympialaisten ensikertalainen Karjalainen, 23, sai hyvin vastuuta pelin edetessä.

”Sinillä on pituutta vartalossa ja hän on pelannut yliopistokiekkoa. Hänestä on tullut vahvempi kaksinkamppailuissa. Hän pystyy lukemaan hyvin peliä”, Leppänen kehuu.

Naisleijonat kohtaa seuraavaksi Kanadan, joka jyräsi avausottelussaan Sveitsin rumasti 12–1.

”Kanada on luisteluvoimainen joukkue. Jenkit ovat luovempia, kun taas Kanada on aika suoraviivainen ja tulee kovaa maalille”, Leppänen vertaa.

”Kanada oli aika ylivoimainen avausottelussa. Ei ollut Sveitsin tyttö ihan hereillä.”