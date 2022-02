Pekingin olympialaisiin tehtiin jää etäyhteydellä Parkanosta – bongaa nämä Suomi­-tuotteet Pekingistä

Ainakin neljän suomalaisfirman tuotteet ovat Pekingin olympiakisoissa kaikkien nähtävillä.

Peking

Ainahan sitä kisoja katsellessa bongaa suomalaisia kilpailijoita, mutta Pekingissä kannattaa myös bongata suomalaista osaamista.

Ampumahiihdon taulut

Ampumahiihdon taulut ja televisiossa näkyvä ampumadata on Suomesta kotoisin.

Kun katsot Pekingin ampumahiihtoa, taulun nähdessäsi voit huutaa ”bingo!”

Taulut ovat Suomen Biathlonin käsialaa, samoin televisioruudussa näkyvien ampumistulosten data.

Paikan päällä yrityksellä on kisojen aikana koko ajan kuusi suomalaista vahtimassa, että kaikki toimii, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Marko Kurvinen.

Mahdollisten ongelmien pitää ratketa niin nopeasti, ettei kisa häiriinny eikä televisionkatsoja huomaa mitään.

Biathlonin aikanaan tarjouskisaan lähettämä paperikasa oli 432 sivua.

Se oli Kurvisen uskon mukaan voittoisa, koska Biathlon on ainut yritys maailmassa, joka voi tarjota kattavan paketin sekä olympialaisten että paralympialaisten ampumahiihdon tarpeisiin. Paralympialaisissa aseetkin ovat Biathlonilta.

Kiinan joukkueiden kilpa-asuja

On ilmeistä, että suomalaisilla kilpailijoilla on suomalaista vaatetta päällä, joten heidän kohdallaan ei bingoilla.

Mutta kiinalaisilla freestylehiihdon kilpailijoilla sekä ampumahiihdon ja yhdistetyn hiihtäjillä on Luhdan Icepeak-merkin tekemät kilpa-asut päällään. Eli voi sanoa, että ne ovat Luhdalta kotoisin.

Tilaisuus tuli Luhdalle hieman yllättäen vuonna 2020, kun edellinen kiinalaisten vaatetuskumppani One Way Sport oli vetäytynyt tehtävästä, kertoo divisioonajohtaja Panu Suominen Luhdalta.

One Way teki nimittäin konkurssin.

Luhdan tekemät kisa-asut näet sitten kisoissa, sillä Luhdalla ei ole vielä niistä kuvia.

Jääkiekkokaukalo

Tässä National Indoor Stadiumin kaukalossa pelataan monet miesten jääkiekkopelit Pekingin olympialaisissa.

Kun miehet pelaavat jääkiekkoa Pekingin NIS:ssä eli National Indoor Stadiumilla, näet suomalaista tekoa olevat kaukalon laidat pelaaja-aitioineen ja plekseineen.

Sama juttu on Wukesongin stadionilla, jossa naiset pelaavat.

Ei muuta kuin ruksia bingoruutuun.

Kaukaloiden tekijä on tuusulalainen Vepe. Se toimitti ensimmäisiä kaukaloita Kiinaan jo 2000-luvun alussa, kertoo toimitusjohtaja Antti Terkomaa.

Talviolympialaisiin liittyvän buumin myötä se on myynyt viime vuosina 15 kaukaloa eri puolille Kiinaa. Yhteensä Vepen kaukaloita on Kiinassa 18, ja helmikuussa valmistuu 19:s.

Tekojää hallissa

Naisten kiekkopelien olympiajää näyttää tältä. Se on suomalaisen Tekojään käsialaa.

Wukesongin hallissa naisten peleissä tulee kaksi raksia kerralla bingolappuun.

Siellä myös olympiajää on suomalaista tekoa. Yrityksen nimi on osuvasti Suomen Tekojää. Laitteisto Pekingiin on tehty Parkanossa.

Olympiajääkin on jo jäädytetty, ja se olikin näin koronapandemian aikaan jännittävää puuhaa, kertovat toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita ja kaupallinen johtaja Antti Lauslahti.

Jää nimittäin tehtiin etäyhteyden avulla Suomesta. Pekingissä olevat kiinalaiset laskivat letkulla vettä kaukaloon ja ajoivat jäätä jäänhoitokoneella. Suomalaiset seurasivat Suomessa muun muassa hallin lämpötilaa, kosteutta ja kuormitusta sekä ohjasivat kiinalaisten toimia.

Mansikkaviita ja Lauslahti uskovat saaneensa urakan, koska yrityksellä on jääntekoon malli, joka säästää harvinaisen paljon energiaa.

Olympialaisten alla otollisesta talviurheilubuumista näytti tulevan Suomen Tekojäälle paljon bisnestä Kiinan lukuisiin halleihin, mutta pandemian myötä hankkeet menivät jäihin vähän väärällä tavalla.