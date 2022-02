BC Nokian bensatankki tyhjeni ratkaisevalla hetkellä – joukkue jäi alempaan jatkosarjaan kovan taistelun jälkeen

Aamulehti

Lauantai oli se ilta, kun BC Nokian bensatankki oli kuluttanut viimeisen pisaransa. Viides miesten Korisliigan ottelu kahdeksaan iltaan oli pahoin vajaamiehiselle joukkueelle liikaa.

Valitettavasti tappio runkosarjassa sensaatiomaisesti toiseksi sijoittuneelle Kouvolan Kouvoille tiesi sitä, että BC Nokia jatkaa kauttaan alemmassa jatkosarjassa. Voitto perussarjan päätöskierrokselta olisi vienyt nokialaiset kuuden parhaan joukkoon ja ylempään jatkosarjaan.

Jyri Lehtosen taitavasti valmentama Kouvot oli parempi 110–79 (53–38).

”Emme olleet kovin hyviä, emme ottaneet mitään pois puolustuksessa. Olin hyvin huolissani jaksamisestamme. Kun menetät jalkasi, menetät pään ja kaiken muun. Niin meille kävi, luulen. Kaikki kunnia Kouvoille, he ovat huikea joukkue”, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson muistutti.

”Olisimme halunneet ylempään jatkosarjaan, mutta tähän iltaan se ei ratkennut. Aloitimme kauden 1–5. Jatkamme työntekoa, kehittymistä ja haemme seitsemättä paikkaa.”

Syyrian maajoukkuemies Amir Hinton (32 pistettä/14 levypalloa) ja liigassa debytoinut divarinikkari Billy Boyd (34/4) olivat Kouvojen selvästi atleettisemman joukkueen keihäänkärjet. Nilkkavammaansa paranteleva Steven Haney linkosi vieraille 17 täppää.

BC Nokia voitti viimeisestä 10 pelistään seitsemän ja kaksi viimeistä pakkovoittotilanteissa, muttei enää kolmatta. Kirvelevä reissu alempaan jatkosarjaan tietää puolivälieräpaikan raapimista alemman kuusikon joukosta ja korkeintaan seitsemättä sijaa ennen pudotuspelejä.

”Tilanne on meille vaikea, meillä on ollut haasteita alemman jatkosarjan joukkueita vastaan. Olemme näyttäneet, että pärjäämme monille ylemmän jatkosarjan joukkueille. Ehkä systeemi suosii meitä, koska meidän on pelattava kovaa ennen pudotuspelejä”, Gibson pohti.

BC Nokiaa on kohdannut perussarjan lopulla kova koronakurimus, mitä on ryydittänyt muutama loukkaantuminen.

”Vihaan tekosyitä, mutta sanon vain faktat: Anterolla (Lehto) on ollut vaikeuksia löytää pelituntuma palattuaan sairauden jälkeen, Matias [Ojala] ei palaa viikkoihin, Stevenin nilkka ei ole vielä täydessä kunnossa, Justin [Pierce] sai iskun Vilpas-ottelussa ja Tevaun [Kokko] on hänkin mustelmilla”, Gibson luetteli.