Päävalmentaja Mico Martic jättää Suomen futsalmaajoukkueen: ”Loimme perustan paremmalle Suomelle”

Myös kapteeni Panu Autio jättää maajoukkuepelit.

Pitkän ja menestyksekkään työn Suomen miesten futsalmaajoukkueen päävalmentajana tehnyt Mico Martic ei jatka tehtävässään EM-lopputurnauksen jälkeen. Palloliitto vahvisti asian verkkosivuillaan tiistaina.

Kroatialainen Martic, 57, valmensi Suomea vuodesta 2013 lähtien, ja valmennettuja maaotteluita kertyi tilille yhteensä 101.

Marticin päävalmentaja-aika huipentui tammikuussa historialliseen EM-lopputurnaukseen. Arvokisojen ensikertalainen Suomi eteni kisoissa aina maanantain puolivälierään saakka, mutta taipui hallitsevalle maailmanmestarille Portugalille niukasti 2–3.

”Matka oli mahtava. Kun tulin, niin liitto oli päättänyt panostaa futsaliin. Mukana oli paljon ihmisiä, jotka olivat kehittämässä tätä, ja minäkin olin siinä mukana. Kaikki laittoivat paljon intohimoaan ja tietotaitoaan peliin”, Martic sanoi Palloliiton sivuilla.

”Intohimo on se”, mikä on johtanut näitä ihmisiä. Suurin osa ei ole ammattilaisia – etenkään pelaajista. Mielestäni teimme paljon hyviä asioita. Loimme perustan paremmalle Suomelle.

Suomen joukkue uudistuu merkittävästi, sillä myös kapteeni Panu Aution maajoukkueura päättyi EM-puolivälierään.

”Ei ole sattumaa, että olemme nousseet maailmanrankingissa eniten viimeisten vuosien aikana. Micolla on futsalmieli, mutta samalla psykologinen silmä. Hän on erittäin hyvä lukemaan peliä, pelaajia ja joukkuetta. On ollut etuoikeus olla hänen valmennettavanaan”, Autio kehui Marticia.