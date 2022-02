Nähdäänkö Pekingissä urheilijoiden protesteja? Näistä aiheista Kiina ei halua kuulla

Yhteiskunnallisesti valveutuneille urheilijoille Pekingin talvikisat on sekä suuri uhka että kenties ainutkertainen mahdollisuus.

Kiinan presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jinping on maailman vaikutusvaltaisimpia johtajia.

Tokion olympialaiset osoittivat jälleen kerran, että urheilijat ovat kantaa ottavaa väkeä.

Telinevoimistelijat nostivat Simone Bilesin johdolla esiin huippu-urheilijoiden inhimillisyyden ja mielenterveysongelmat. Kuulantyöntäjä Raven Saunders uhmasi olympialaisten sääntöjä ristimällä palkintojenjaossa kätensä X-kirjaimeksi, tarkoituksenaan tukea ja puolustaa kaikkia sorrettuja.

Protesteja koskevia sääntöjä oli hieman lievennetty Tokiota varten, ja useat muutkin urheilijat käyttivät tilaisuuttaan hyväkseen.

Protestointi ei silti ole uusi ilmiö viiden renkaan kisoissa. Olympiahistorian tunnetuin kannanotto on todennäköisesti jo vuodelta 1968, kun miesten 200 metrin juoksun voittaja Tommie Smith ja pronssimitalisti John Carlos nostivat palkintokorokkeella Yhdysvaltain kansallislaulun aikana ylös mustiin hanskoihin puetut nyrkkinsä.

Eleellään Smith ja Carlos halusivat paitsi vastustaa rasismia ja rodullista syrjintää, myös puolustaa ihmisoikeuksia laajemmin. Vain kymmenen päivää ennen olympialaisten alkua Meksikon armeija oli tappanut satoja mieltään osoittaneita opiskelijoita ”Tlatelolcon verilöylyssä”.

Protestista otetuista kuvista on muodostunut suorastaan ikonisia.

Yli 53 vuotta myöhemmin Kiinassa riittäisi yhteiskunnallisesti valveutuneille urheilijoille paljonkin aiheita, joihin voisi ottaa kantaa.

Juuri tämä on Kiinan huolena: joku urheilija päättää käyttää Pekingin olympialaisissa hyväkseen hetkensä maailman silmien alla ja tuoda julki jotain Kiinan kannalta ikävää.

Kokosimme Kiinan herkkiä pisteitä, joista maa ei halua puhuttavan. Ja urheilijoita, joilla saattaisi olla niistä sanottavaa.

”Tutkikaa Peng Shuain tapaus!”

Todennäköisimpiä kannanoton kohteita on tennistähti Peng Shuain tapaus.

Parhaimmillaan nelinpelissä maailmanlistan ykkösenä ollut Peng kertoi marraskuussa 2021 sosiaalisessa mediassa tulleensa aikanaan entisen ministerin Zhang Gaolin hyväksikäyttämäksi.

Sitten Peng katosi. Kun hän ilmestyi uudestaan julkisuuteen, hän perui puheitaan. Voi olla, ettei hän saa enää puhua vapaasti.

Pengin tapaus on todella kiusallinen Kiinalle, sillä maata johtava kommunistinen puolue saarnaa moraalista elämää.

Peng Shuai harjoitteli Australian avoimissa 2019.

Tennismaailma reagoi katoamiseen voimakkaasti. Useat tähtipelaajat ovat esittäneet tukensa kollegalleen ja huolensa tämän tilanteesta. Naisten ammattilaiskiertueesta vastaava WTA päätti toistaiseksi keskeyttää kokonaan turnausten pelaamisen Kiinassa.

”Oikean totuuden selvittäminen tulee olemaan hyvin hankalaa, ja kuka tietää, saako hän puhua vapaasti”, sanoi naisten kaksinpelissä maailmanlistan kolmantena oleva Garbine Muguruza Australian avointen alla.

”Vapauttakaa uiguurit!”

Kiina suhtautuu raivokkaasti, jos joku ottaa kantaa alueisiin, jotka ovat osa Kiinaa tai joita se pitää omanaan. Tällaisia alueita ovat perinteisesti Xinjiang, Taiwan, Tiibet ja Hongkong.

Autonomisessa Hongkongissa Kiina on murskannut runsaassa vuodessa aktiivisen kansalais­yhteiskunnan ja heikentänyt demokratiaa.

Xinjiangissa Kiina on viime vuosina vanginnut ja leirittänyt laajasti muslimiväestöä, ja iso määrä erityisesti uiguureja on pakkotöissä.

Kiinan hallinnon vastaiset protestit ovat viime vuosina äityneet Hongkongissa usein väkivaltaisiksi. Marraskuussa 2019 otetussa kuvassa mielenosoittajat suojautuvat poliisin käyttämältä kyynelkaasulta.

Pekingin olympialaisten vastaisia mielenosoituksia on järjestetty eri puolella maailmaa. Indonesian Jakartassa 4. tammikuuta 2022 protestoijien lakana rinnasti kisat kansanmurhaan, josta Kiinaa on syytetty Xinjiangin alueella.

Uiguurien kohtelu on ollut jo useamman huomionarvoisen urheilijaprotestin aihe. Näiden protestoijien lajit eivät tosin kuulu talvikisojen ohjelmaan.

Muun muassa saksanturkkilainen jalkapallotähti Mesut Özil kehotti joulukuussa 2019 muslimimaita puolustamaan Xinjiangin muslimivähemmistöä Kiinan sorrolta. Yli 200 000 tykkäystä saaneen twiitin jälkeen Kiina sensuroi Özilin nopeasti maassa käytännössä näkymättömiin.

Taiwan on käytännössä oma maansa, mutta Kiina katsoo sen olevan kapinoiva maakuntansa. Erityisesti monen yhdysvaltalaisen sydän on sykkinyt Taiwanin asialle. Olympialaisissa alueen urheilijat kilpailevat ”Kiinan Taipein” edustajina.

Edellisten olympialaisten alla monet kannanotot maailmalla liittyivät Tiibetin tilanteeseen. Osa vaatii tiibetiläisten parempaa kohtelua, osa jopa itsenäistä Tiibetiä. Kysymys kuuluu, onko Tiibetkin vielä urheilumaailman muistissa?

Tiibetin hengellinen johtaja dalai-lama vieraili Helsingissä elokuussa 2011.

”Lopettakaa lapsityö ja orjuuttaminen!”

Özilin lisäksi Kiinaa on arvostellut rajusti myös toinen turkkilaistaustainen urheilija.

Kyseessä on aiemmin Enes Kanterina tunnettu NBA-koripalloilija, joka vaihtoi nimeään ja kansallisuuttaan. Nykyisin hänet tunnetaan yhdysvaltalaisena Enes Freedomina.

Freedom on kritisoinut Kiina-yhteyksistä useita tunnettuja hahmoja, kuten kollegaansa LeBron Jamesia ja Teslan perustajaa Elon Muskia. Freedomin mukaan Kiina on saanut ostettua rahalla näiden hiljaisen tuen.

Koripalloilija on myös sanonut urheiluvälinejätti Niken ylläpitävän maassa “modernia orjuutta”. LeBron James on yksi Niken tunnetuimmista mainoskasvoista.

Pekingin olympialaisista Freedom totesi hiljattain France24-uutiskanavan haastattelussa, että Yhdysvaltojen käynnistämä diplomaattinen boikotti on hyvä asia, muttei kuitenkaan tarpeeksi.

”Urheilijoiden tulisi sanoa, että liika on liikaa ja tuoda äänensä kuuluviin. He ovat ihmisiä, jotka voivat tuoda todellisen muutoksen”, Freedom sanoi.

”Kiina-virus!”

Maailmaa jo parin vuoden ajan riivanneen koronaviruspandemian oletetaan käynnistyneen Kiinan Wuhanista, Hubein maakunnan keskuksesta, jossa metropolialueineen asuu yli 19 miljoonaa ihmistä.

Kiina on saanut pandemian maassaan hyvin kuriin, sillä se pitää tiukkaa rajakontrollia ja käyttää rajuja tukahduttamistoimia.

Viruksen omikronmuunnoksen paikallinen ryväs löytyi Kiinasta vasta tammikuun alussa, ja herkästi tarttuvaa muunnosta on nyt todettu maassa jonkin verran. Muuhun maailmaan verrattuna tartuntoja on kuitenkin todella vähän. Virallisten tietojen mukaan omikron on Kiinassa yhä erittäin hyvin kontrollissa.

Pandemiantorjunta onkin ollut Kiinalle ylpeydenaihe. Siksi Kiina tuskin katsoisi hyvällä, jos olympialaisten osallistujat kutsuisivat koronavirusta esimerkiksi Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tavoin ”Kiina-virukseksi”.

”Sananvapautta!”

Kiinassa on valtavasti mielipidevankeja eli näkemystensä vuoksi vangittuja. Osa on tuomittuja, osaa pidetään kiinni ilman tuomiota. Heidän joukossaan on etenkin toimittajia, juristeja, kansalaisjärjestöjen aktiiveja ja taiteilijoita.

Erilaisten mielipiteiden ja kaikenlaisen valtavirrasta eroavan elintilaa on Kiinassa muutenkin kavennettu viime vuosina.

Homoseksuaalisuus on Kiinassa nykyään laissakin sallittu, mutta seksuaalivähemmistöjen näkyvyyttä on viime vuosina yritetty suitsia. Heidän ryhmiään sosiaalisessa mediassa on estetty, ja esimerkiksi Shanghain Pride-tapahtuma lopetettiin.

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö piti tiistaina 18. tammikuuta seminaarin, jonka puhujat varoittivat Pekingiin matkaavia urheilijoita siitä, ettei heidän kannattaisi nostaa Kiinan ihmisoikeus­rikkomuksia julkisesti esille oman turvallisuutensa vuoksi.

Edes olympiajoukkueiden johdossa ei tiedetä, miten mielipiteiden ilmaisuun ja sananvapauteen pitäisi kisojen aikana suhtautua. Britannian olympiakomitean toimitusjohtaja Andy Anson kertoi The Timesille, että he aikovat tukea urheilijoitaan, mikäli nämä päättävät protestoida.

”Tämä voi olla ainoa kerta heidän elämässään, jolloin heillä on tällainen foorumi mielipiteidensä ilmaisemiseen. Emme aio tukahduttaa heidän ilmaisuvapauttaan”, Anson sanoi.

KOK on kertonut urheilijoiden saavan esittää mielipiteitään vapaasti lehdistö­tilaisuuksissa ja haastatteluissa Pekingin olympiakuplassakin. KOK:n peruskirja kieltää poliittiset, uskonnolliset ja rodulliset mielenilmaukset kilpailupaikoilla ja palkintojenjaoissa.

Pekingin olympialaisten kansainvälisten suhteiden varajohtaja Yang Shu sanoi viime viikolla medialle, että mikä tahansa ”olympiahengen, Kiinan lakien tai sääntöjen vastainen käyttäytyminen tai puhe” saattaa johtaa rangaistukseen.

”Uskon, että mikä tahansa olympiahengen mukainen mielipiteen ilmaiseminen on suojeltu”, Yang totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

On myöskin epäselvää, millaiset sanktiot näiden sääntöjen rikkomisesta voisi seurata. KOK:n yksi mahdollinen rangaistuskeino on kisa-akkreditoinnin peruminen.

Mikäli Kiina päättäisi itse rangaista KOK:n peruskirjan sääntöjä rikkovia henkilöitä, olisi se ainutkertaista koko olympialiikkeen historiassa.