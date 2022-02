Henkilökohtainen olympiakulta puuttuu yhä esimerkiksi hiihtolatuja viime vuosina hallinneelta Therese Johaugilta.

Taitoluistelu kuuluu olympialaisten seuratuimpiin lajeihin. Miesten luistelussa lajia on hallinnut jo kolme vuotta yhdysvaltalainen hyppytaituri Nathan Chen. Chen harjoitteli olympiajäällä maanantaina.

Olympiakulta on urheilijalle eräs uran kohokohdista. Neljän vuoden välein pidettävissä kisoissa mahdollisuuksia aukeaa harvakseltaan, ja voitto uupuu monen urheilutähden palkintokaapista.

Esittelemme seitsemän tähteä, jotka tavoittelevat Pekingistä uransa ensimmäistä henkilökohtaista olympiakultaa.

Therese Johaugin pitkältä meriittilistalta puuttuu henkilökohtainen olympiakultamitali.

Therese Johaug, 33, maastohiihto

Norjan Therese Johaug on hallinnut hiihtolatuja naisten puolella viime vuodet. Oberstdorfin MM-kisoissa viime talvena Johaug putsasi pöydän: neljä hiihdettyä matkaa ja neljä kultamitalia. Vain sprintti ja sprinttiviesti jäivät muille hiihtäjille, kun Johaug ei lähtenyt matkoille.

Johaug on voittanut urallaan kymmenen henkilökohtaista maailmanmestaruutta, mutta olympiakulta on tullut vain viestistä. Neljä vuotta sitten 32-vuotias hiihtäjä kärsi dopingpannaansa, kun olympiamitaleista kamppailtiin Pyeongchangissa.

Johaug jätti Tour de Skin väliin, ja sen jälkeen ohjelmassa olleet maailmancupin kilpailut peruttiin. Olympialaisissa heti ensimmäisenä kisapäivänä hiihdettävässä yhdistelmäkilpailussa nähdään, millaisessa kunnossa Johaug on saapunut Pekingiin kilpailutauoltaan. Latu on auki kisojen menestyneimmäksi urheilijaksi, mutta ero seuraaviin on kapenemaan päin: Ruotsin Frida Karlsson pystyi peittoamaan Johaugin kahdesti alkukauden maailmancupeissa.

Nathan Chen epäonnistui Pyeongchangissa neljä vuotta sitten. Hän haluaa korjata tilanteen Pekingissä.

Nathan Chen, 22, taitoluistelu

Kahdet edelliset olympialaiset ovat taitoluistelun miesten yksinluistelussa päättyneet japanilaisen Yuzuru Hanyun juhliin. MM-tasolla lajia on sittemmin hallinnut yhdysvaltalainen Nathan Chen. Chen, 22, on voittanut kolme MM-kultaa peräkkäin ja on ykkössuosikki eräässä talvikisojen seuratuimmista lajeista.

Pöytä oli katettu Chenille jo neljä vuotta sitten. Jo vuoden 2017 Yhdysvaltain mestaruuskisoissa hänestä tuli ensimmäinen taitoluistelija, joka hyppäsi viisi onnistunutta neloishyppyä samassa ohjelmassa. Mediahuomio ennen kisoja oli valtaisaa, mutta lyhytohjelmassa Chen epäonnistui ja oli sen jälkeen vasta 17. sijalla. Chen vastasi epäonnistumiseen hyppäämällä vapaaohjelmassaan kuusi onnistunutta neloishyppyä, mutta mitaleille se ei riittänyt. Chen palasi kotiin vain joukkuekilpailun mitali mukanaan.

Pekingissä Chen saa uuden mahdollisuuden henkilökohtaiseen kultaan.

Aleksandr Bolshunov on Venäjän hiihtotähti. Este kultamitalitaipaleella saattaa jälleen olla muuan Iivo Niskanen.

Aleksandr Bolshunov, 25, maastohiihto

Venäjän hiihtotähti kahmi neljä mitalia Pyeongchangissa neljä vuotta sitten, mutta kultaista ei joukkoon vielä mahtunut. Päätösmatkalla 50 kilometrillä Bolshunov taipui Iivo Niskaselle ja kommentoi kisan jälkeen kitkerästi Niskasen hengittäneen kuin olisi kuolemassa.

MM-kisoissa kultatili aukesi viime talven MM-kisoissa Oberstdorfissa, kun Bolshunov voitti yhdistelmähiihdon. 50 kilometrin kultamahdollisuus meni kolaroinnissa Johannes Hösflot Kläbon kanssa: norjalainen hylättiin ja sauvansa hajottanut venäläinen jäi toiseksi, kun Emil Iversen ehti ohi.

Tour de Skillä Bolshunov hiihti kokonaiskilpailussa toiseksi, mutta ilman osakilpailuvoittoja. Pekingissä kultaunelmia haastavat ainakin Niskanen ja vahvat norjalaiset.

Ryoyu Kobayashin tavoitteena on palauttaa Japani kultakantaan mäkihypyssä.

Ryoyu Kobayashi, 25, mäkihyppy

Kobayashi pääsi mukaan Japanin joukkueeseen jo Pyeongchangissa. Molemmissa henkilökohtaisissa kilpailussa Kobayashi oli kymmenen parhaan joukossa, mutta läpimurto tuli vasta viime olympialaisten jälkeisenä syksynä alkaneella maailmancupin kaudella. Kobayashi voitti maailmancupin yli 700 pisteen erolla, mutta arvokisavoittoa kausi ei tuonut MM-kisoistakaan.

Vuodenvaihteessa Kobayashi hallitsi mäkiviikkoa ja voitti kolme ensimmäistä osakilpailua.

Pekingissä tavoitteena on palauttaa Japanin mäkihyppy olympialaisten kultakantaan. Edelliset kultamitalit – kaksi maan kolmesta – tulivat kotikisoista Naganosta, jolloin Kazuyoshi Funaki voitti suurmäen ja Japanin miesten joukkue joukkuemäen.

Marte Olsbu Röiseland on vahva voittajaehdokas kaikilla naisten ampumahiihtomatkoilla.

Marte Olsbu Röiseland, 31, ampumahiihto

Norjalainen Röiseland lähtee olympialaisiin maailmancupin johtajana. 31-vuotiaan ampumahiihtäjän palkintokaapissa on viime kisoista kaksi olympiahopeaa. Vuonna 2020 käydyt Antholz-Anterselvan MM-kisat olivat jättipotti, kun Röiseland palasi kotiin viiden kullan ja kahden pronssin kanssa.

Olympialaisissa matkoja on vain kuusi, ja Röiseland on mitaliehdokas niillä kaikilla. Herkässä lajissa jättipotit ovat harvassa. Onnistumalla kauden päätapahtumassa Röiseland voi olla koko kisojen eniten mitaleja kahmiva urheilija.

Jarl Magnus Riiber on ollut yhdistetyn kilpailuissa omassa luokassaan. Uhkaajia ei ole näköpiirissä, ellei Riiber epäonnistu.

Jarl Magnus Riiber, 24, yhdistetty

Olympialaisia edeltävänä viikonloppuna Seelfeldissä nähtiin liki hätkähdyttäviä yhdistetyn kilpailuja viime aikojen mittapuulla: Norjan Jarl Magnus Riiber oli mukana, mutta jäi kahtena päivänä ilman voittoa.

Riiber on dominoinut yhdistetyn maailmancupia viime ajat mielin määrin. Ennen Seefeldiä Riiber oli jäänyt ladulle päästessään voitotta edellisen kerran Lahdessa viime vuoden tammikuussa. Rukalla marraskuussa Riiber ei päässyt kilpailemaan mäkiosuuden hylkäyksen jälkeen. Puheet kaikkien aikojen lahjakkaimmasta yhdistetyn urheilijasta ovat saaneet katetta.

Pyeongchangin aikaan silloin 20-vuotiaalle norjalaiselle löytyi vielä säännöllisemmin voittajia lajista: sijoitus oli molemmissa henkilökohtaisissa kilpailuissa neljäs. Pekingin jälkeen Riiber lienee liittynyt norjalaisten olympiavoittajien pitkään listaan.

Mark McMorris on aiemmin tullut olympialaisiin pahojen loukkaantumisten jälkeen. Nyt hän on kunnossa kisojen alla.

Mark McMorris, 28, lumilautailu

Kanadalainen lumilautailija on voittanut slopestylessa kuusi ja big airissa neljä kultaa X Gamesissa. Himmeämmät mitalit mukaan lukien McMorris on koonnut 21 mitalin saaliin, kolme vähemmän kuin Shaun White. Mutta siinä missä White lähtee Pekingiin tavoittelemaan kolmatta peräkkäistä kultaansa halfpipessa, McMorris voisi voittaa kolmannen peräkkäisen pronssin slopestylessa.

McMorris on tullut niin Sotshiin kuin Pyeongchangiinkin pahojen loukkaantumisten jälkeen. Sotshia edelsi kylkiluun murtuminen 11 päivää ennen kilpailua.

Vajaat 11 kuukautta ennen Pyeongchangia McMorris törmäsi puuhun hypyn epäonnistuttua. Rytäkässä McMorrisilta repesi perna ja murtui useita luita eri puolilta kehoa, esimerkiksi leukaluu.

Hätäleikkaukseen kiidätetty lumilautailija on kertonut, että hän pelkäsi kuolevansa. Leikkaukset saivat hänet kuitenkin mitali-iskuun seuraavaksi talveksi.

Nyt McMorris on kunnossa olympialaisten alla. Kuudes slopestylen X Games -voitto tuli tammikuun lopulla.