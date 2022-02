Columbuksessa peräti 12 maalin ilta – Lundell syötti viisi osumaa, Laine teki kaksi

Floridan Mason Marchment teki tehot 2+4.

Columbus

Jääkiekon NHL:ssä Columbus Blue Jackets hävisi kotikaukalossaan Florida Panthersille 4–8. Ottelun isoihin nimiin kuului Floridan suomalaistulokas Anton Lundell, joka syötti peräti viisi joukkueensa kahdeksasta maalista. Floridan hyökkääjä Mason Marchment keräsi vielä kovemmat tehot, 2+4.

”Se oli hullu peli ensimmäisestä vaihdosta lähtien. Oli uskomatonta pelata tänään. Tämä oli yksi sellainen ilta, jonka tulen muistamaan”, Lundell sanoi ottelun jälkeen Floridan verkkosivuilla.

Ottelun muista suomalaispelaajista Columbuksen Patrik Laine jatkoi hyvää maalivirettään ja teki jälleen kaksi maalia. Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov teki yhden maalin.

Columbuksen suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo tuli viimeiseen erään kaukaloon, torjui 14 laukausta ja päästi yhden maalin.

Matthews teki kolme maalia

Toronto Maple Leafs voitti New Jersey Devilsin 6–4. New Jersey näyttä kahden erän jälkeen karkaavan 4–2-vierasvoittoon, mutta Toronto heräsi päätöserään. Toronto teki päätös erässä peräti neljä maalia. Toronto ykkösnimi ottelussa oli Auston Matthews, joka teki pisteet 3+1. New Jerseyn Janne Kuokkanen syötti joukkueensa toisen maalin.

Vancouver Canucks haki vierasvoiton, kun se kaatoi Chicago Blackhawksin 3–1. Joukkueiden suomalaispelaajat jäivät pisteittä. Vancouverin Juho Lammikko pelasi lähes 14 minuuttia ja Chicagon Henrik Borgström alle yhdeksän minuuttia. Chicagon maalivahti Kevin Lankinen oli käsivamman vuoksi sivussa.

Ottawa Senatorsin ja Edmonton Oilersin kamppailu ratkesi vasta jatkoajalla, kun Tim Stützle onnistui ohittamaan Edmontonin suomalaismaalivahti Mikko Koskisen. Koskinen torjui ottelussa yhteensä 28 kertaa.

Ottawan suomalainen tulokaspuolustaja Lassi Thomson pelasi lähes 11 minuuttia ja jäi ilman tehopisteitä. Pisteittä jäi myös Edmontonin Jesse Puljujärvi, joka kellotti peliaikaa lähes 15 minuuttia.