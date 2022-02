Linda Leppänen toimii Sanoman olympiatiimin jääkiekkoasiantuntijana – entinen huippupelaaja tietää, millainen kommentaattori hän ei ainakaan halua olla

Aamulehti

Olympialaiset ovat urheilijalle uran ja elämän parasta aikaa, tavataan sanoa. Ilveksen naisten liigajoukkueen päävalmentaja ja entinen huippupelaaja Linda Leppänen allekirjoittaa asian kolmien olympialaisten kokemuksella.

”Varsinkin naiskiekkoilijoille olympialaiset ovat isointa, mitä voi olla. Fakta on se, että moni suomalainen seuraa naisia juuri olympialaisissa, mutta ei juuri muuten.”

Kokemuksesta Leppänen tietää, että urheilijoiden syvä yhteisöllisyys jättää vahvan jäljen. Siksi hän harmittelee urheilijoiden puolesta kupla-aikakauden kisoja.

”Vaikuttaahan se kisakylässä käyttäytymiseen ja vastaaviin asioihin, vaikka turvatoimet ovat hyvät. Eihän kanssakäyminen ole niin vapaamuotoista kuin normaalisti. Olisi inhottavaa, jos nämä kisat olisivat ainoat, jotka saa kokea.”

Pelaajana Vancouverin, Sotshin ja Pyeongchangin olympialaiset kokenut Leppänen osallistuu nyt kisahuumaan uudessa roolissa. Hän on Sanoman yhteisen Pekingin kisatoimituksen jääkiekkoasiantuntija, vastuualueenaan Naisleijonat.

Leppänen antoi tussille kyytiä Tesoman jäähallissa. Kuviot piirtyivät rivakasti fläppitaululle.

Ilveksen kotihalli on Tesoman jäähalli.

Sovitut asiat

Tahtopelaajana tunnetuksi tullut Leppänen tietää oman vahvuutensa kommentaattorina.

”Minulle hyvä lähtökohta on se, että olen ollut Naisleijonien valmennuksen alaisena monta vuotta ja tiedän, miten he haluavat jääkiekkoa pelata. On hauska nähdä, näkyvätkö sovitut asiat kentällä.”

Leppänen tietää jo etukäteen myös sen, millainen kommentaattori hän ei halua olla. Naisleijonat alisuoritti Sotshin kisoissa ja jäi viidenneksi. Leppänen muistaa yhä, kuinka rajua ja raakaa negatiivinen kritiikki oli.

”Tiedän, että kaikki yrittävät parhaansa, enkä todellakaan halua haukkua ketään yksittäistä pelaajaa.”

Linda Leppänen Tahtohyökkääjä teki kovat tehot Kuka: Vuonna 1990 syntynyt entinen hyökkääjä ja nykyinen Ilveksen naisten liigajoukkueen päävalmentaja. Pelaajauransa aikana tunnettiin sukunimellä Välimäki. Perhe: Puoliso Jukka-Pekka Leppänen sekä lapset Aada, Elmo ja Elsi. Seurat: Edusti pelaajaurallaan Ylöjärven Ilvestä, Ilvestä ja Espoon Bluesia. Arvokisat: Kaksi olympiapronssia sekä MM-hopea ja kaksi pronssia. Suomi: Viisi SM-kultaa. Tehot: SM-sarjassa/Liigassa 335 runkosarjaottelua tehoin 360+342. Pudotuspelejä 93 tehoin 57+72. Olympiamuistot Vancouver 2010 (pronssi): ”Oman urani hienoin kokemus oli se, että jääkiekon emämaassa pelattiin olympialaisten pronssipeli yli 16 000 katsojan edessä. Silloin oli hieno pelata.” Sotshi 2014 (viides sija): ”Niistä kisoista ei juurikaan ole muistikuvia, sillä pettymykset olen pyrkinyt pyyhkimään pois mielestä. Toisaalta viidennestä sijasta alkoi naiskiekkoilun uusi nousu Suomessa.” Pyeongchang 2018 (pronssi): "Pronssipelin voittomaali on urani hienoin osuma. Olympialaisissa on hieno tehdä ratkaisumaaleja.”

Leppänen toivoo, että Suomi pelaa aktiivista jääkiekkoa. Pelkästään puolustamalla ei voi voittaa varsinkin, jos puhutaan Kanadasta ja Yhdysvalloista.

”Pitää muistaa, että Suomella on erittäin nuori joukkue. Petra Niemisen ja Ronja Savolaisen ja kumppaneiden kaltaiset kokeneet pelaajat ovat vielä varsin nuoria. Toisaalta runkopelaajista Jenni Hiirikoskella, Michelle Karvisella ja Minttu Tuomisella on edessään jo neljännet olympialaiset, joten ikääkin heillä alkaa olla.”

Suomessa ennen naisten arvoturnauksia yleinen olettamus on se, että Kanada ja Yhdysvallat vievät muita, ja Suomi tulee hyvänä kolmosena. Leppänen varoittaa, ettei hyvä kolmospaikka ole enää itsestäänselvyys. Kovina vastuksina hän nostaa esiin Tshekin, venäläiset olympiaurheilijat ja myös Sveitsin.

"Sveitsillä on hyviä yksilöitä.”

Loppuunkäsitelty?

Linda Leppänen kertoo, että vuoden 2018 olympialaisten pronssipelin voittomaali on hänen uransa hienoin osuma.

Linda Leppänen nautti olympiatunnelmasta pronssipelin jälkeen Gangneungin kaupungissa 2018.

Naisleijonat vei mukanaan Pekingiin valintakiistan, jonka taisteluparina olivat päävalmentaja Pasi Mustonen ja valitsematta jäänyt maalivahti Noora Räty.

Leppänen uskoo tai ainakin toivoo, että joukkue on kääntänyt kähinän positiiviseksi voimavaraksi.

”Menneisyyteen ei voi vaikuttaa, pelkästään tulevaisuuteen. Toivon, että asia on loppuunkäsitelty.”

Leppäsellä ja Mustosella on maajoukkueessa pitkä yhteinen historia, joten pakko on kysyä: onko Mustonen tolkuissaan?

”En ihan viime aikoina ole ollut häneen yhteydessä”, Leppänen nauraa ja jatkaa:

”Eiköhän hän johda joukkuetta sillä tavoin kuin parhaaksi näkee. Aina valinnat herättävät mielipiteitä puolesta ja vastaan. Monet henkilöt olisivat ehkä valinneet eri tavalla, mutta Mustonen on maajoukkueen päävalmentaja ja hänellä on oikeus valita haluamansa pelaajat.”

Tahtomattaan sapelinkalisteluun keskiöön on joutunut Naisleijonien ykkösvahti, Ilveksestä tuttu Anni Keisala. Hänen tekemisiään katsotaan Pekingissä tarkalla silmällä.

”Voi olla niinkin, mutta en usko Annin ottaneen ylimääräisiä paineita. Hän tietää olevansa huippukunnossa, ja se tieto antaa itseluottamusta. Myös joukkue luottaa häneen. Sitä paitsi jääkiekossa joukkueena voitetaan ja joukkueena hävitään.”

Linda Leppänen kommentoi Naisleijonien otteita Sanoman olympiatiimille.

Ärsyttävä tilanne

Leppänen lopetti komean pelaajauransa kevääseen 2019 ja siirtyi Ilveksen tyttökiekkoilun kehittäjäksi. Nyt on menossa toinen kausi Ilveksen liigajoukkueen päävalmentajana.

”Kieltämättä koronatilanne on alkanut jo ärsyttää. Välillä on vaikea motivoida pelaajia, kun pelejä ei ole. Meilläkin on valitettavasti ollut tartuntoja, eikä paluu harjoitteluun ole ihan yksinkertaista.”

Esimerkiksi Ilveksellä on meneillään koronaperuutusten ja olympiatauon takia liki kolmen kuukauden pelitauko.

”Toivottavasti sitten on pelejä, kun pelit oikeasti alkavat”, Leppänen huokaa.

Leppänen ei ole päävalmentajuuden vuoksi unohtanut kiekkoilevia tyttöjä, vaan on edelleen mukana kehittämässä tyttökiekkoilua Hämeen seudulla.

Vahvuudekseen valmentajana Leppänen lukee ainakin sen, että pelaajauransa perusteella hän tietää, mitä vaikkapa Suomen mestaruuden valloittaminen vaatii.

”Mielestäni olen kertonut pelaajille aika hyvin sen, minkä työmäärän se vaatii ja missä kunnossa pitää olla.”

Leppänen tietää myös sen, että naisurheilijan elämä on täynnä valintoja: teetkö pelaamisen ohella kokopäivätyötä vai osa-aikatyötä tai yhdistätkö opiskelun ja pelaamisen?

”Tässä koronatilanteessa tuntuu, että urheilussa nuorten jaksaminen on kortilla. Minua pelottaa ajatella, mitä se on niillä, joilla ei ole edes sitä urheilua elämässään. Olen huolissani.”

Päävalmentaja Leppäsen sopimus Ilveksen kanssa loppuu tähän kevääseen. Jatkosta on jo keskusteltu, ja Leppänen jatkaisi mieluusti tutussa seurassa.

”Tietysti olen avoin kaikille työkuvioille, mitä eteen tulee.”

Tahtopelaaja

Omalla pelaajaurallaan Leppänen voitti useita arvokisamitaleja ja Suomen mestaruuksia sekä takoi SM-sarjassa ja naisten liigassa kovan luokan teholukemat.

”Ensimmäisenä uraltani nousee mieleen se, että korvasin fyysiset heikkoudet kovalla yrittämisellä ja tahdonvoimalla. Olin sisukas pelaaja ja pyrin aina tekemään kaiken voiton eteen.”

Jäikö jotain hampaankoloon?

”Ei jäänyt ja lopetin urani sopivalla hetkellä. Oli kiva lopettaa kotikisoihin”, Leppänen sanoo ja viittaa vuoden 2019 MM-kisoihin, joissa finaaliin edennyt Suomi jäi hopealle ainakin suomalaisnäkökulmasta kyseenalaisen tuomaritoiminnan takia.

”Kieltämättä se edelleen vähän harmittaa.”

