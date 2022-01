Pyrintö menettää merkittävimmän pelaajansa – Anni Jämsä siirtyy Italiaan

Aamulehti

Tampereen Pyrintö menettää merkittävimmän pelaajansa kesken naisten Korisliigan kauden. Pelintekijä Anni Jämsä, 26, siirtyy Tampereelta Italian kakkostasolle Torinon joukkueeseen loppukauden mittaisella sopimuksella.

Jämsä on ollut Pyrinnön hyökkäyspelin moottori tehtailemalla 14,9 pistettä ja 5,8 syöttöä per peli. Nyt pallollinen vastuu jää muiden harteille. Jämsän tasoisia kotimaisia vahvistuksia on harvoin hankittavissa kesken kauden.

”Olen todella kiitollinen Pyrinnölle, valmentajille ja joukkuekavereilleni näistä kahdesta kaudesta, enkä voisi olla tyytyväisempi siihen, miten asioita on hoidettu. Roolini joukkueessa on tarjonnut tilaisuuden näyttää kykyni ja kasvattanut itseluottamustani, mikä mahdollisti nyt myös tämän pitkäaikaisen unelmani toteutumisen”, Jämsä kertoi seuran tiedotteessa.

Jämsä on pelannut urallaan 13 A-maaottelua ja voitti kasvattiseuransa Hyvinkään Pontevan riveissä Suomen mestaruuden keväällä 2017. Pyrintöön hän siirtyi viime kaudeksi.

Pyrintö on tukevasti naisten Korisliigassa viimeisenä voitettuaan 17 ottelustaan vain yhden.