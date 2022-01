Espanjan Rafael Nadal on voittanut Venäjän Daniil Medvedevin Australian avoimen tennisturnauksen miesten kaksinpelifinaalissa erin 3–2. Turnausvoitto on Nadalille uran 21. Grand Slam -tasolla, mikä on enemmän kuin yhdelläkään muulla miespelaajalla.

Turnauksessa kuudenneksi sijoitettu Nadal kiri kahden erän tappioasemasta finaalivoittoon luvuin 2–6, 6–7 (5–7), 6–4, 6–4, 7–5. Loppuottelu kesti lähes viisi ja puoli tuntia.

Australian avointen mestaruus on Nadalille uran toinen.