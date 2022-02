Ville Nieminen muistaa yhä, kuinka Erkka Westerlundin raa’at sanat herättivät hänet olympialaisissa –tamperelaislegenda kommentoi Leijonien kultajahtia

Ville Niemisen arjen täyttää perhe, pilliin puhaltaminen ja asiantuntijatehtävät. Pekingin olympialaisissa hän toimii Sanoman kisatiimin jääkiekkoasiantuntijana Leijonien otteluissa.

Ville Niemisen hymy oli tuttua tavaraa hänen pelivuosinaan, eikä virne ole hävinnyt, vaikka rooli on vaihtunut valmentajaksi.

Aamulehti

Maanantaiaamu kello 8.15 Hakametsän kolmoshallissa. Kentälle luistelee teini-ikäisiä Tappara-junioreita ja useampi monille tuttu jääkiekkovalmentaja. Yksi heistä on Ville Nieminen.

Tamperelainen kiekkohahmo on nykyisen arkensa ytimessä. Niemisen, 44, päivät täyttyvät perheestä, jääkiekon asiantuntijatehtävistä ja valmentamisesta – sekä ripauksesta höntsyä. Eniten aikaa vie valmentaminen. Nieminen ohjaa Tapparan ja yhteistyöseura HC Nokian junioreja.

”Esiinnyn televisiossa V Sportilla ja arkiaamuisin sekä -iltaisin vihellän pilliin Tapparan tapahtumissa. Pyörin jäähalleilla, katselen pelejä ja teen kaikenlaista jääkiekon seuratoimintaan liittyvää. Olen Tamhockeyn yleismies. Olen monessa mukana, mutten moniosaaja”, Nieminen sanoo ja hymyilee verbaliikalleen Leivon leipomon peräpöydässä.

Toisin kuin aiemmissa valmennuspesteissään miesten jääkiekkoliigassa tai Mestiksessä, nykyisin Nieminen miettii ennen uuden viikon alkua, onko jäälle tulossa pelaajia, koska koulussa saattaa olla tenttiviikko.

”Samanlaisia ahaa-elämyksiä ja tunteita valmentaminen tuottaa, oli kyseessä U13 tai liiga. Pojat ymmärtävät jo valmentamisen ja prosessin merkityksen. On ollut silmiä avartavaa nähdä ne juniorien nousut ja laskut”, Nieminen kertoo ja siemaisee keittolounastaan.

”Uskon kehittyväni valmentajana tässä joka osa-alueella: harjoittelun suunnittelusta niiden vetämiseen, palautteenantoon, videoiden näyttämiseen... Olen antanut tässä itselleni mahdollisuuden leikkiä täysipäiväisesti valmentajaa. Haluan huipulle ja aion siellä valmentaa. Minulla on paljon aikaa olla siellä. Uskon, että tämä on uralleni uusi startti ja sitä, mitä olen kaivannut. Tuntuu oikealta.”

Niemisen viimeisin ammattilaisten valmentamispesti päättyi kaudella 2020–21 Ruotsin Modossa saatuihin potkuihin. Pelaajauran jälkeiset valmennusvuodet kasvattivat Niemistä ihmisenä sekä opettivat valmentamisesta erityisesti ihmisten motivoimisen tärkeyttä, sietokykyä pitkissä prosesseissa ja sitä, mikä merkitys prosessilla on.

Nieminen toteaa valmentavansa taas huipulla, kun mittarissa on 50 vuotta. Nimenomaan toteaa, ei arvele tai veikkaa. Hänen puhuessaan nykyisestä elämäntilanteestaan kuulija vakuuttuu hetki hetkeltä enemmän siitä, että Nieminen nauttii elämästään sellaisena kuin se alkuvuodesta 2022 on.

”Kiva matka aika nopeasti tuli tehtyä. Niitä päiviä samaan aikaan haikailen, kuten muutkin tuossa meidän porukassamme Tapparassa. Olemme sielultamme valmentajia”, Nieminen muistuttaa.

”Olen onnellisessa asemassa, sillä olen hyvien ihmisten ympäröimänä Tapparassa ja V Sportilla. Olen omieni joukossa. Autan heitä ja he auttavat minua.”

Nieminen oli kaukalossa pelaajana paitsi Stanley Cup -voittaja ja useiden huippujoukkueiden palanen, myös raivoisa taistelija. Suu auki ja kyynärpäät teroitettuina. Jos tätä kirjoitettaessa muodostaa kuvaa Niemisestä esimerkiksi hänen Instagram-päivitystensä perusteella, piirtyy kuva pullantuoksuisesta jääkiekko- ja taitoluisteluisästä.

”Olen pystynyt olemaan kotona ja tukemaan lasteni harrastuksia paremmin kuin aikaisemmin. Pelivuosinani se oli sellaista isän leikkimistä. Tämä on ollut mahtavaa aikaa”, Nieminen hehkuttaa.

Kuka Ville Nieminen Tamperelainen entinen ammattijääkiekkoilija ja nykyinen jääkiekkovalmentaja. Viaplayn ja V Sportin NHL-asiantuntija. Toimii Pekingin olympialaisten ajan Sanoman yhteisen kisatiimin jääkiekkoasiantuntijana. Tapparan kasvatti. Pelasi kotimaan lisäksi urallaan Pohjois-Amerikassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Latviassa. NHL:n runkosarjassa: 385 ottelua 48+69=117. Miesten jääkiekkoliigan runkosarjassa: 362 ottelua 94+114=208. Toiminut päävalmentajana liigassa Lahden Pelicansissa ja Mestiksessä KeuPa HT:ssä. Apuvalmentajana Mikkelin Jukureissa. Saavutukset pelaajana: NHL:n Stanley Cupin voitto vuonna 2001. Kaksi SM-hopeaa, World Cupin kakkossija ja olympiahopea.

Ville Nieminen nauttii juniorien valmentamisesta. Viime viikon maanantaina paikkana oli Hakametsän kolmoshalli.

Valmentaja Nieminen jakaa ohjeita. Taustalla Tapparan urheilujohtaja, kokenut valmentaja Jukka Rautakorpi.

Luulo ei ole tiedon väärti

Nieminen tunnetaan Viaplayn ja V Sportin NHL-lähetysten asiantuntijana. Pekingin olympialaisten aikana hän hyppää myös viiden renkaan kisoihin. Henkeen ja vereen Tapparan mies kommentoi Sanoman olympiatiimille Leijonien otteluita.

Nieminen pelasi itse kaksissa olympialaisissa: vuonna 2002 Salt Lake Cityssä ja 2006 Torinossa.

Vuodenvaihteessa 2001–02 vasta 24-vuotiaan Niemisen elämä mullistui ensin pienemmin, sitten suuremmin. Ensimmäisellä viitataan Vancouver Canucksin tähtikorsto Todd Bertuzzin tööttiin, joka vei hallitsevaa NHL-mestaria Colorado Avalanchea edustaneen Niemisen sivuun kuukaudeksi aivotärähdyksen vuoksi.

”Tulin alivoimaisessa hyökkäyksessä keskelle, enkä nähnyt, että Bertuzzi oli niin ahkerasti takakarvaamassa. Yleensä hän ei sitä niinkään tehnyt. Hän tuli puhtaasti päin kuolleesta kulmasta. Siihen aikaan ei menty ihan pää kolmantena jalkana joka väliin. Nykyään Suomen jääkiekon vahvuus on rohkeus mennä väleihin ja alle. Pelivuosinani se ei ollut suositeltavaa”, Nieminen muotoilee.

Joulukuun 28. päivänä vuoden 2001 puolella Niemisten perheeseen syntyi Viljami-esikoispoika. Isä Nieminen viestitti Aamulehdelle tuolloin: ”Viljami-poika on syntynyt, 3 636 grammaa ja 54 senttiä. Laituri, puolesta ei tietoa. Kaikki kunnossa, suukin auki kuten isällään!”

Isä tiesi, mistä puhui. Viljami Niemisestä tuli laitahyökkääjä, joka pelaa nykyään Tapparan U20-joukkueessa.

”Luulin siihen aikaan olevani NHL:n huippupelaaja, joka pelasi Colorado Avalanchessa – hyvien ihmisten ympäröimänä. Totuus oli vähän erilainen”, Nieminen lausuu.

Aivotärähdyksestään toipunut Nieminen sai kutsun Leijonien olympiajoukkueeseen Yhdysvaltoihin. Tamperelaislaiturille kokemus oli huikea ja kunnia edustaa Suomea oli suuri, vaikkakin turnaus päättyi Kanadalle kärsittyyn puolivälierätappioon.

”Silloin Suomen maajoukkue ei ollut NHL-pelaajien turnauksissa huipulla. Oli hyviä pelaajia, mutta olimme opiskelemassa, eikä ollut sitä itseluottamusta. Olimme tulossa”, Nieminen luonnehtii.

Kontrasti oli valtava Torinoon verrattuna. Tuohon aikaan Nieminen edusti New York Rangersia.

”New Yorkissa oli silloin lumimyrsky, kun matkustimme Torinoon. Lähdimme Henrik Lundqvistin kanssa ajelemaan hotellilta JFK:lle. Se oli kuin elokuvasta, kun lunta tuli puoli metriä ja New York oli autio. Kun hyppäsimme lentokoneeseen, jossa oli kenties 10 ihmistä, niin silloin tiesin, että tästä tulee kova juttu. Sitä se olikin viimeiseen otteluun asti. Oli kutina, etiäinen.”

Etiäinen osoittautui oikeaksi.

Suomi juhli Helsingin Kauppatorilla olympiahopeaa vuonna 2006. Kimmo Timonen (vas.), Teemu Selänne ja Ville Nieminen.

Suu auki, kuten aina. Ville Nieminen väänsi kiekkoa maalille olympiapuolivälierässä Yhdysvaltojen Brian Rafalskia vastaan vuonna 2006.

Westerlundin herättämä

Nieminen pääsi mukaan Torinoon useamman mutkan kautta. Alkuperäiseen päävalmentaja Erkka Westerlundin joukkueeseen hän ei mahtunut. Sitten loukkaantui Chicago Blackhawksin Tuomo Ruutu, mutta kutsua Niemiselle ei kuulunut. Nieminen vähätteli tuolloin medialle harmitustaan toisesta valitsematta jättämisestään.

”Jos en Torinoon pääse niin tulen olympiatauolla Suomeen, pystytän leirin Lempiänniemeen, jäädytän sinne kentän ja pelaan jalkahöntsyä Tapparan Petri Kontiolan kanssa”, Nieminen murjaisi Aamulehden sivuilla.

Kun vielä Philadelphia Flyersin Sami Kapanenkin joutui jäämään vamman vuoksi olympiakoneen kyydistä, Nieminen sai mahdollisuutensa.

”Siinä oli alla 2004 World Cup. Muistan sen elävästi, kun Erkka Westerlund sanoi minulle, ettei hän ole tyytyväinen World Cupin yleiseen olemiseeni. Se paljasti riittämättömyyteni ja kuinka kaukana olen luontaisessa pelikyvyssä ja taidossa näitä huippumiehiä. En ole koskaan laskenut itseäni maajoukkuepelaajaksi, Leijonaksi. He ovat oikeasti kovia”, Nieminen kertoo raa’an rehellisesti.

”Olin niin iloinen, kun pääsin Torinoon. Erkan aiemmat sanat herättivät minut. Pääsimme harjoittelemaan heti joukkueena, kun muilla lennot olivat myöhässä. Tiesimme, että tästä tulee kova juttu.”

Torinossa Suomen silloinen sukupolvi oli parhaassa iässään Teemu Selänteen ja Saku Koivun johdolla. Kaikki oli katettu Leijonien huipputurnaukselle. Nieminen kuvailee Torinon joukkuetta ja katsoo silmät hehkuen leipomon ikkunasta ulos. Aurinko paistaa takaisin.

”Se oli niin valtava parannus neljän vuoden takaiseen. Haistoimme, että kaikki ovat uransa huipulla ja on viimeinen mahdollisuus. J***lauta se tunnelma pelaajana. Musiikki soi kovaa, meuhkataan, nauretaan, soitetaan suuta, v****illaan ja on karnevaalitunnelma. Treenataan, eikä kukaan muista treeneistä mitään. Se tunti siinä pukuhuoneessa, kun värjäillään, ja mennään bussiin, katsellaan maisemia ja ajetaan tarinaa. Ai että. Ja kun kaikilla on kirkkaana mielessä, että nyt tulee kova juttu”, Nieminen hehkuu.

”Silti, se jalkahöntsy, sekin olisi ollut hyvä vaihtoehto. Olen ehtinyt niitä nyt pelaamaan joka lauantaina ja sunnuntaina. Pelaamme kolmatta talvea ja kesäisin vankilasählyä. Jos olisin tuolla jossain valmentamassa, sitä porukkaa, pelejä ja pelikaljoja ei olisi. Sitä ei voi rahalla ostaa. Sille on annettava tässä elämässä arvo.”

Ville Nieminen kommentoi Leijonien otteita Sanoman olympiatiimille.

Lidströmin laukaus

Torinon olympialaiset ovat edelleen yksi suomalaisen maajoukkuejääkiekon kohokohdista. Kuin hurmoksessa pelannut Suomi voitti kaikki viisi alkulohko-otteluaan maalierolla 17–2. Puolivälierissä kaatui Yhdysvallat ja välierissä Venäjä vastaansanomattomasti 4–0.

Finaalissa vastaan asettui rakas naapuri Ruotsi, jolla oli omat huippuunsa viritetyt supertähdet, kuten Mats Sundin, Daniel Alfredsson ja Nicklas Lidström. Juuri Lidström, yksi kautta aikain puolustajista, hyödynsi Koivun aloitukseen katkenneen mailan ja laukoi hurjalla kudilla Ruotsin kolmannen erän alussa 3–2-johtoon, joka piti loppuun asti.

Pelin jälkeen Suomi oli kaikkensa antanut. Tamperelainen puolustajaikoni Teppo Numminen itki vuolaasti tv-haastattelussa menetetyn mahdollisuuden tuomaa suruaan.

”Olimme koko ajan edellä muita pelissä, taktisesti, isossa kaukalossa ja sitoutumisessa. Meistä tuli hyvällä tavalla kuolemattomia. Loppujen lopuksi ihminen on noin hävitessään niin haavoittuvainen”, Nieminen filosofoi.

Nieminen on itsekin joutunut käsittelemään Torinon tuomaa harmitusta. Olympiafinaali oli hänelle mahdollisuus voittaa jotain suurta, kuten nuorena miehenä tullut Stanley Cup keväällä 2001.

”Olen kerran voittanut, mutta en ole sitä silloin ymmärtänyt. Sen jälkeen tarina on ollut hopeamitaleiden sävyttämä. Se on kuulunut tarinaani”, Nieminen pohtii.

”Emme olleet valmiita. Ruotsi oli inasen parempi. Olen käsitellyt suuren pettymyksen ansaintalogiikallani, joka minulla on. Minun olisi pitänyt olla parempi, jotta olisimme voittaneet. Uran jälkeen on tullut pettymyksenä, etten kyennyt olemaan parhaimmillaan niissä tilanteissa. Se erottaa arvostukseni omasta urastani verrattuna näihin oikeisiin Leijoniin tai suomalaisiin NHL-pelaajiin. Vaikkakin. Ei tuossa Hämeenkadulla kovin montaa pelaajaa ole Stanley Cupin kanssa vastaan tullut. Se ei poista sitä.”

Suomi oli 16 vuotta sitten lähimpänä historiassaan himoittua ensimmäistä olympiakultaa. Ensi keskiviikkona alkavassa miesten olympiakiekossa mahdollisuus viedä homma maaliin on enemmän kuin hyvä. Ilman NHL-pelaajia tahkottavassa turnauksessa Suomi turvautuu Jukka Jalosen ohjaamaan tiiviiseen joukkueeseen. Malli on tuonut menestystä MM-kisoissa – nyt on olympialaisten vuoro.

”Olympialaiset on mahtava juttu, mutta samalla se on turnaus muiden joukossa. Aika menee hyvin nopeasti ja siihen pitää päästä tarttumaan. Se on ydintä. Suomi on siinä aina muita edellä, eikä yhteistä säveltä, pelitapaa ja kemiaa tarvitse etsiä”, asiantuntija-Nieminen arvioi.

”Suomi pelaa kullasta. Aina tullaan siihen yhteen otteluun, puolivälierään. Marginaalit ovat pienet.”

Suomi kohtaa miesten olympiajääkiekon avausottelussaan Slovakian torstaina kello 10.40. Discovery näyttää ottelun.