Tom Bradyn upeaa uraa kunnioitettiin Yhdysvalloissa – pelinrakentajalegenda ei vielä vahvistanut lopettamisuutisia

Yhdysvaltain urheilusivustoilla yksi aihe nousi lauantaina ylitse muiden, kun useat tahot uutisoivat amerikkalaisen jalkapallon pelinrakentajalegendan Tom Bradyn uran loppumisesta lähteisiinsä nojaten. Ennätykselliset seitsemän Super Bowl -mestaruutta voittanut Brady, 44, on pelannut NFL-liigassa vuosituhannen alusta lähtien, ensin 20 kautta New England Patriotsissa ja kaksi edellistä kautta Tampa Bay Buccaneersissa.

NFL ja useat pelaajakollegat kunnioittivat Bradyn uraa sosiaalisessa mediassa.

”Kaikki hetket. Kaikki muistot. Kiitos kaikesta”, NFL kirjoitti Twitterissä lisäten viestiin myös vuohiemojin, jolla viitataan kirjainyhdistelmään GOAT (Kaikkien aikojen paras).

Bradyn agentti Don Yee ei vielä vahvistanut pelinrakentajasuuruuden suunnitelmia.

”Menemättä uutisten paikkansapitävyyteen, Tom on ainoa ihminen, joka voi ilmaista suunnitelmansa täydellisellä tarkkuudella”, Yee sanoi ESPN:n mukaan.

Myöskään Buccaneers ei yhtynyt uraonnitteluihin. Tampa Bay Times kertoi Bradyn olleen yhteydessä Bucsin seurajohtoon, mutta lopullista lopettamispäätöstä hän ei ole vielä tehnyt.

Bradyn ja hallitsevan Super Bowl -mestarin Tampa Bayn kausi päättyi viikko sitten lohkovälierätappioon Los Angeles Ramsille. Tappion jälkeen pelaajasuuruus käsitteli tulevaisuuttaan omassa podcastissaan ja kertoi olevansa ”tyytyväinen” uraansa.

”Tiedän sitten, kun tiedän”, Brady sanoi uransa jatkosta.

Brady on valittu NFL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi eli MVP:ksi kolme kertaa, ja Super Bowlin MVP:nä hänet on palkittu viidesti. Pelinrakentaja on liigan ykkönen myös syötetyissä jaardeissa (84 520) ja touchdowneissa (624).