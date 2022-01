Ashleigh Barty palautti Australian tenniksen kotiturnauksensa mestarimaaksi

Naisten kaksinpelivoittaja on ylpeä australialaisuudestaan ja kiitollinen vanhemmilleen.

STT

Australialainen tenniksen pelaaja Ashleigh Barty pystyi lauantaina siihen, mihin kukaan hänen maannaisistaan ei ollut pystynyt vuoden 1978 jälkeen. Barty eteni Australian avoimen mestaruusturnauksen naisten kaksinpelin voittajaksi, kun hän kukisti loppuottelussa Yhdysvaltain Danielle Collinsin 6–3, 7–6 (7–2).

Grand Slam -voitto on Bartylle uran kolmas. Aiemmat ovat Ranskan avoimista 2019 ja Wimbledonista 2021, joten hän alleviivasi nyt osaamistaan myös suurten turnauksien pelaajana.

Voitto oli historiallinen. Hänestä tuli Australian avointen ensimmäinen australialainen naisten kaksinpelinvoittaja sitten vuoden 1978, jolloin Christine ”Chris” O'Neil oli etevin.

”Tämä menestys merkitsee minulle niin paljon. Olen ylpeä siitä, että olen australialainen”, Barty kertoi saksalaislehti Bildin mukaan kiitospuheessaan.

”Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet raskaita meille kaikille. Olen iloinen, että saimme taas pelata täällä. Tämä turnaus on yksi suosikeistani.”

”On todella erityistä, että vanhempani ovat täällä. Tähän sisältyy niin paljon rakkautta. Olette parhaita hommassanne”, voittaja tunteili.

Collins ei antautunut helpolla

Maailmanlistan ykkönen, 25-vuotias Barty voitti selkeästi loppuottelun avauserän, mutta joutui toisessa takaa-ajajaksi. Collins johti 5–1, mutta Barty kirmasi mukaan peliin, venytti ratkaisun katkaisupeliin ja sammutti Collinsin kytevän yllätyksen puolitoistatuntisen läiskimisen päätteeksi.

Collins on maailmanlistalla sijalla 30 ja pelasi Melbournen kovalla alustalla 27:nneksi sijoitettuna. Hän eteni yllättäjänä loppuotteluun, joka oli 28-vuotiaalle urheilijalle ensimmäinen Grand Slam -turnauksissa.

Hän kehui kenttähaastattelussa reilusti voittajaa samalla, kun piteli käsissään kakkoselle jaettua massiivista palkintolautasta.

”Ihailen sinua todella pelaajana”, Collins tuumi.

Collinsille loppuotteluun yltäminen lähes kolmekymppisenä oli palkinto sitkeydestä. Viime vuonna hän joutui kiireelliseen leikkaukseen kivuliaan kohdun limakalvon pesäkesirottumataudin takia. Ranskan avoimissa häntä haittasi alavatsavaiva. Collinsin mukaan kirurgit ovat pelastaneet hänen uransa.

Melbournessa hän valtasi finaalipaikan kukistamalla välierässä maailmanlistan seiskan, Puolan Iga Swiatekin.

”Kuin shakinpelaaja”

Bartyn tie on ollut suorempi, mutta australialainen on tehnyt loikkauksia myös muiden lajien puolelle. Hän on pelannut krikettiä ammatikseen ja voittanut golfturnauksen.

Kiertueen mukavimmaksi pelaajaksi kuvattu Barty päätti viime vuoden maailmanlistan ykkösenä kolmatta vuotta peräkkäin. Samaan ovat yltäneet vain lajin suurnimet Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams ja Chris Evert.

Uutistoimisto AFP tavoitti kisa-alueelta edellisen australialaisvoittajan O'Neilin jo ennen loppuottelun alkamista. Häntä ei harmittanut, vaikka 44 vuoden jakso tuoreimpana australialaisvoittajana päättyisi.

”Olen ehdottomasti Bartyn suurin fani. Olisin iloinen, että aikakauteni (tuoreimpana australialaisvoittajana) olisi ohi, koska hän ansaitsee voiton”, 65-vuotias O'Neil kertoi toimittajille.

”Hän on absoluuttinen ajattelija, käsityöläinen ja hitusen kuin shakinpelaaja siinä, kuinka hän rakentaa pisteet”, vanha mestari kuvaili neljä vuosikymmentä nuorempaa maannaistaan.