Furiosa täysin ylivoimainen loppukirissä – Katso kaikki Teivon tiistairavien tulokset

Tulokset 1.2. Teivon ravit

1. ponilähtö, ponilähtö 1600 m: 1) Troijan/Jenna Peltola 2,36,3, 2) Little Bo Peep 2,43,0 x.3) HS Patronick Miris 2,35,7.poissa: 4.

1. lähtö, sh 2100 m: 1) Dalton Buugi/Jukka Kauppinen 33,7 (2,33), 2) Kukkarosuon Kurko 32,9 (8,62).3) Nevan Diisseli 34,6 (2,34).4) Aika Liekeissä 36,2 x (17,13).poissa: 7. Toto (2-6-4): 2,33 1,10-1,24-1,07 7,87.

2. lähtö, lv 2100 m: 1) Merciless Cat/Jere Kiveinen 18,5 (6,59), 2) Porla Futura 19,3 (13,97).3) Global Vice 19,3 (49,9).4) Enjoy Speed 19,6 (12,25). Toto (4-6-7): 6,59 2,61-2,61-7,18 25,62.

3. lähtö, lv 2100 m Aloittelevien nuorten lähtö: 1) Vicky Savoy/Antti Teivainen 19,6 (3,75), 2) Yoyo Avenger 20,0 (2,01).3) Juliet Ray 20,2 (5,25).4) Black Dog 21,5 (11,99).poissa: 6. Toto (4-2-7): 3,75 1,27-1,18-1,21 3,91.

4. lähtö, Toto5-1, lv 2100 m: 1) Furiosa/Jukka Torvinen 16,9a (2,93), 2) What The Hell 17,0a (4,07).3) Rim Bay Duchess 17,6a (45,71).4) Queen Of The World 17,6a (32,91).poissa: 2, 7. Toto (11-4-6): 2,93 1,69-1,51-5,54 6,68. Toto5 voitto-osuus: 2,27.

5. lähtö, Toto5-2, lv 2100 m: 1) BWT Dictator/Hannu Korpi 17,6a (6,28), 2) Wild Mind 18,2a (3,88).3) Proven Dream 18,4a (24,34).4) Mama's Golden Girl 18,4a (34,59).poissa: 1, 10. Toto (4-9-3): 6,28 1,92-1,41-3,12 9,90. Toto5 voitto-osuus: 12,40.

6. lähtö, Toto5-3, lv 2100 m: 1) Ray Boy/Santtu Raitala 16,6a (1,93), 2) Lex Nicolas 17,0a (3,91).3) Birthday Cloud 17,2a (44,62).4) Glint Match 17,3a (9,42). Toto (4-5-7): 1,93 1,19-1,40-3,44 2,60. Toto5 voitto-osuus: 23,94.

7. lähtö, Toto5-4 DUO-1 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) BWT Ellospank/Ari Moilanen 16,4a (2,18), 2) Shining Armor 16,8a (7,64).3) Blade Runner DK 16,9a (3,2).4) Emotion Man 17,0a (91,38). Toto (9-6-4): 2,18 1,19-1,39-1,21 6,28. Toto5 voitto-osuus: 39,40. Troikka: 18,52.

8. lähtö, Toto5-5 DUO-2, sh 2100 m: 1) Rilento/Henri Bollström 32,9a (3,88), 2) Vikken Tähti 33,0a (13,81).3) Tulipiirto 33,0a (5,33).4) Vektorin Valo 33,3a (17,22).poissa: 1. Toto (8-2-7): 3,88 1,60-2,07-2,12 16,00. Toto5 voitto-osuus: 51,67. Päivän Duo: 9-8, kerroin: 7,05.

9. lähtö, TROIKKA-2, lv 1600 m: 1) Rullebackens Gösta/Tapio Perttunen 16,6a (1,87), 2) Otto Master 16,6a (36,66).3) Laurenz Von Bentz 16,6a (9,7).4) What's Up Cloud 16,9a (9,51). Toto (9-6-2): 1,87 1,35-4,61-2,19 25,63. Troikka: 251,85.

10. lähtö, sh 2100 m: 1) Salli Sorjonen/Antti Teivainen 31,4 (7,74), 2) Kulta Ilpo Pii 32,4 (12,81).3) Kultakillinki 32,5 (2,66).4) Viimavirta 33,5 (11,44).poissa: 7. Toto (8-5-4): 7,74 1,52-1,46-1,14 39,57.

Toto5 pelivaihto 81 456,70 e, voitto-osuus 51,67 e

Pelivaihto 238 815,80 e, yleisöä 300