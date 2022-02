Sadassa vuodessa hiihtomatkojen evoluutio on tuonut naisille kymppiä pidemmät matkat ja muuttanut klassikot yhdistelmäkisoiksi. Väliaikalähtöjen uhanalaisuudesta ihmiskunta saa syyttää itseään.

Erityisesti olympialaisista puhuttaessa 50 kilometriä on todellinen kuninkuusmatka. Se ei ole sitä vain pituutensa ansiosta, vaan 50 kilometriä on ainoa hiihtomatka, joka on kisattu jokaisissa olympialaisissa.

Mutta miksi kuninkuusmatka on juuri 50 kilometriä, eikä esimerkiksi 40 tai 60?

Urheilumuseon erityisasiantuntija Vesa Tikander tietää, että tästä saamme kiittää norjalaisia.

”50 on tietysti sopivan pyöreä lukema, mutta se oli vakiomatkana Holmenkollenin hiihdoissa vuodesta 1910 lähtien.”

Niinpä tietysti ja ilmankos ensimmäisissä talviolympialaisissa Norja otti 50 kilometrillä kolmoisvoiton. Vuoden 1924 kisojen pitopaikka oli Ranskan Chamonix.

Toisenlaisessa maailmassa kuninkuusmatka voisi olla 60 kilometriä. Ruotsin pohjoismaiset hiihtokisat olivat Holmenkollenin ohella toinen aikansa suurtapahtuma, ja niissä kisoissa matka oli juuri 60 kilometriä.

”Ja Suomessa hiihdettiin 60 kilometriä SM-kisojen pisimpänä matkana vuoteen 1927 saakka.”

Seuraavana vuonna SM-hiihdoissa oltiin jo mukana kansainvälisessä standardissa eli matka lyhentyi kymmenellä kilometrillä. Tikander uskoo, että 50 kilometrin valtakausi johtui norjalaisten arvovallasta maailman hiihtopiireissä.

Maailmassa on siis jotain pysyvääkin.

Kolmen kilometrin leikkaus

Olympialaisissa miehet hiihtivät vuodesta 1924 vuoteen 1952 18 kilometrin matkan ja sitten siitä vähennettiin kolme eli syntyi suomalainen paraatimatka 15 kilometriä, paraatimatka ainakin perinteisellä tyylillä.

Tikanderin tiedossa ei ole, mistä juuri 18 kilometriä on keksitty.

Lahden hiihtomuseon näyttelypäällikön Suvi Kuisman mukaan matka on sekin norjalaista alkuperää ja liittyy yhdistettyyn, joka on aina ollut Norjassa se kuningaslaji.

Esimerkiksi vuoden 1924 olympialaisissa sekä hiihtäjät että yhdistetyn miehet osallistuivat samaan 18 kilometrin kisaan. Riitti, että ennen lähtöä ilmoitti, kumman lajin taistossa aikoo olla mukana.

Chamonix’ssa Tapani Niku sai olympiapronssin 18 kilometrillä. Edellä oli kaksi norjalaista.

”Niku olisi voinut reklamoida asiasta, koska norjalaiset olivat ilmoittautuneet yhdistettyyn. Hän ei halunnut ryhtyä siihen, koska he kuitenkin hiihtivät paremmin”, Kuisma kertoo.

18 kilometriä jäi historiaan vuoden 1954 MM-hiihdoissa, kun ohjelmaan tuli 30 kilometriä, ja pikamatkasta leikattiin pois kolme kilometriä.

Naisia on ”suojeltu”

Naisten 30 kilometriä on oikeastaan varsin uusi laji, sillä olympiaohjelmaan se tuli vasta vuonna 1992. Kaksissa edellisissä kisoissa naiset olivat hiihtäneet 20 kilometriä. Sitä ennen kymppi oli saanut riittää.

”Naisilla oli pitkään vain vitonen ja kymppi sekä viesti. Sen pidempiä matkoja pidettiin naisille liian raskaina. Naisurheilussa on ollut paljonkin tällaista muka suojelua”, Hiihtomuseon Kuisma sanoo.

Ilmeisesti hiihtopäättäjät uskoivat vasta 1990-luvun alussa, että naisetkin jaksavat sauvoa jopa 30 kilometriä.

”Samoihin aikoihin yleisurheilussakin lisättiin naisten juoksumatkoja. Esimerkiksi Moskovan kesäkisoissa vuonna 1980 pisin matka oli 1 500 metriä”, Tikander kertoo.

Elämysteollisuutta

Klassikkomatkat 15 naisilla ja 30 kilometriä miehillä ovat jääneet hiihdon evoluution jalkoihin.

”Paitsi että ovathan ne olemassa uudessa muodossa eli yhdistelmäkilpailuissa”, Tikander huomauttaa.

Totta, naisilla yhdistelmäkisa on 7,5 + 7,5 ja miehillä 15 + 15 kilometriä.

Sprintit tulivat arvokisaohjelmaan Lahden MM-hiihdoissa vuonna 2001. Samaan aikaan tällä vuosituhannella väliaikalähdöt ovat muuttuneet uhanalaisiksi. Taustalla ovat tietysti televisiointi ja kaupalliset pyrkimykset.

”Nykyään halutaan elämyksiä siten, että asioiden pitää tapahtua nopeasti”, Kuisma sanoo.

Mutta elämysteollisuus ei välttämättä ole ainoa ”syyllinen”. Voisiko olla niin, että hiihto kehittyy yhtä matkaa meidän ihmisten kanssa?

”Kylläpä se niin taitaa olla, että tv-urheilua seuraava ihmiskunta on koko ajan lyhytjännitteisempää”, Tikander huokaisee.

Siksipä hiihdon evoluutiossa seuraava luonnollinen askel on 100 metrin sprintin valtakausi. Ennen koronakurimusta 100 metrin sprintille oli oma World Sprint Series -sarjansa maailmancupin tapaan.

Tähän kehityssuuntaan Tikander ei usko. Hänen mukaansa sarja oli Kansainvälisen hiihtoliiton kokeilu, joka ei lopulta ottanut tuulta alleen.

”Se ei tuntunut uskottavalta kilpailulta ja lienee nyt vaivihkaa haudattu. Nykyiset sprintit ovat tarpeeksi sähäköitä”, Tikander sanoo.

Hiihtolajit käynnistyvät Pekingissä lauantaina 5.2. naisten yhdistelmäkisalla. Miesten vuoro on 6.2.