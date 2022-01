Olympiakomitea vaatii urheilulle 20 miljoonan euron koronatukipakettia

Myös urheilun ja liikunnan rajoitukset tulee purkaa pikaisesti.

Olympiakomitea vaatii liikuntaan ja urheiluun kohdistuvista koronarajoituksista luopumista.

"Liikunnan rajoituksia on perusteltua keventää mahdollisimman pian. Harrastamisen rajoittamisella on pitkäaikaisia haittoja suomalaisten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Nyt on aika avata myös sisäliikuntatilat”, toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Komitea toivoo liikunnalle ja urheilulle koronatukipakettia seuraavaan lisätalousarvioon.

"Koronarajoituksilla on ollut suuri inhimillinen ja taloudellinen hintalappu. Seurat, liikunta-alan yritykset ja joukkuelajien sarjat ovat kokeneet koronakurimuksessa kovia”, Salonen sanoi.

Edellisestä liikunnan koronatukipaketista päätettiin viime vuoden huhtikuussa, ja sen suuruus oli 18,5 miljoonaa euroa.

Olympiakomitean tiedotteen mukaan liikuntayhteisössä on arvioitu, että tarvetta on nyt vähintään yhtä suurelle tukipaketille.