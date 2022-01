Ilman Lauri Markkasta pelannut Cleveland Cavaliers kaatoi hallitsevan mestarin

Cleveland Cavaliers jatkoi hyvää menoaan koripallon NBA:ssa nappaamalla hallitsevasta mestarista Milwaukee Bucksista 115–99-kotivoiton. Ottelun paras pistemies oli Milwaukeen supertähti Giannis Antetokounmpo, joka keräsi 26 pistettä.

Clevelandista Kevin Love keräsi 25 ja Cedi Osman 23 pistettä. Kotijoukkueesta kuusi pelaajaa saavutti kaksinumeroisen pistesaldon. Nilkkansa vääntänyt Clevelandin suomalaispelaaja Lauri Markkanen oli ottelusta sivussa.

Cleveland on NBA:n itälohkossa kolmantena ja Milwaukee viidentenä. Cleveland on voittanut tällä kaudella 30 otteluaan ja hävinnyt 19. Cleveland on voittanut kolme tuoreinta peliään.

Muut tulokset

Indiana–Charlotte 126–158,

Orlando–LA Clippers 102–111,

Atlanta–Sacramento 121–104,

Miami–New York 110–96,

Brooklyn–Denver 118–124,

Chicago–Toronto 111–105,

San Antonio–Memphis 110–118,

Utah–Phoenix 97–105,

Portland–Dallas 112–132.