Osa suomalaiskilpailijoista on vaarassa jämähtää Suomeen Kiinan tiukkojen maahantulosääntöjen vuoksi, kertoo Olympiakomitean Leena Paavolainen. Perillä odottavasta kuplasta ei vieläkään tiedetä kaikkea.

Peking

Kaikille on jo varmasti selvää, että viikon päässä häämöttävät Pekingin olympialaiset järjestetään täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kisoja varten miljoonakaupunkiin perustetaan kupla, joka eristää olympialaiset täysin ympäröivästä Kiinasta.

Tarkoituksena on, että maailmalta tulevat urheilijat ja muut kisavieraat eivät levitä koronaviruksen omikron-muunnosta maahan, jossa tartuntoja on tällä hetkellä sangen vähän.

Moni asia kuplaan liittyen on kuitenkin yhä hämärän peitossa.

Edes Pekingiin lähteville suomalaisurheilijoille ei ole vielä selvinnyt kaikilta osin, miten kuplassa toimitaan. Suurin kysymys liittyy siihen, kuinka pitkäksi aikaa urheilija sairastuessaan joutuu jäämään Kiinaan. Pcr-testi voi antaa pitkään sairastamisen jälkeenkin positiivisen tuloksen.

Pekingin kisojen playbookissa eli ohjekirjassa sanotaan, että positiivisen testin tai oireellisen sairauden jälkeen urheilijan pitää antaa kaksi negatiivista testiä peräkkäisinä päivinä, jotta hän pääsee pois sairaalasta tai erityisistä karanteenitiloista.

On yksilöllistä, kuinka kauan pcr-tuloksen negatiiviseksi muuttuminen kestää. Niinpä pelkona on ollut, että urheilija voisi joutua jäämään Pekingiin eristyksiin viikoiksikin.

”Tämä tässä on hankalaa. Pcr-tulos voi olla pitkäänkin positiivinen, jopa useamman viikon, vaikka tutkitusti tiedetään, että henkilö ei enää tartuta. On auki, miten tässä tilanteessa toimitaan”, sanoo Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen etähaastattelussa.

Huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen matkasi Pekingiin jo etujoukoissa.

Haastattelun jälkeen Paavolainen saa uutta tietoa.

”Tämän hetkisen tiedon mukaan urheilija pääsee pois 10–14 vuorokauden jälkeen. Vielä tämä on kuitenkin osin auki.”.

Asia on huolellisesti urheilijoille selvitetty ja se kuulemma askarruttaa, mutta kaikki haluavat olympialaisiin.

”Meillä ei ole tullut vastaan yhtään urheilijaa, joka ei haluaisi lähteä.”

Pekingin olympiapaikassa big air -mäessä tehtiin lumitöitä.

Samaan pcr-tuloksen positiivisena pysymiseen liittyy Paavolaisen toinenkin huoli.

”Jos kilpailija on sairastanut koronan ja pcr-arvot pysyvät pitkään positiivisina, pääseekö urheilija ollenkaan matkaan? Kiina on niin tiukka. Jos ei saa negatiivista tulosta, ei saa lähtölupaa Suomesta.”

Tämä Suomeen jämähtämisen mahdollisuus on Paavolaisen mukaan riskinä useammallakin suomalaisurheilijalla. Nimiä hän ei kerro.

Kuplassa olijat testataan päivittäin. Positiivisen tuloksen saanut mutta oireeton henkilö viedään erityiseen eristyshotelliin ja oireellinen sairaalaan.

Kiina on yleisesti tunnettu siitä, että se pyrkii edelleen jäljittämään koronatapaukset ja tukahduttamaan tartunnat raskailla toimenpiteillä. Virusta torjutaan kaupungeissa eristämällä kokonaisia kortteleita.

Kiinassa eristyskeskukset tapaavat olla karuja, joten kisojenkin eristyshotellien tasoa on arvuuteltu. Kansainvälinen olympiakomitea on kuitenkin käynyt hotellit katsomassa ja todennut ne hyväksi. Paavolainenkin on saanut huoneista kuvia.

”Kuvien perusteella ne ovat ok. Tietysti olemme kuvien ja vakuuttelujen varassa.”

Paavolainen kertoo, että myös altistumisen määritelmästä käydään yhä keskustelua. Altistuneiden on pysyttävä huoneissaan ruokaillessaankin, ja heille järjestetään kuljetus harjoituksiin ja kilpailuihin.

Yleisesti pidetään varmana, että kisakuplassa ilmenee koronatapauksia, sillä omikron jyllää ympäri maailmaa. Kilpailijoiden mukana virus livahtanee kuplaan tiukoista toimista huolimatta. Eri asia on, osuuko tartunta suomalaisten kohdalle.

Paavolaista ei silti pelota.

”Minulla on luottavainen mieli. Tokiosta muistan, että häviävän pieni osa kuplan sisällä olleista sai koronan.”

Linnunpesä-stadionilla avataan olympialaiset 4. helmikuuta.

Tokion kesäolympialaisten kupla oli säännöiltään Pekingiä löysempi, mutta silloin helposti tarttuva omikron ei ollut vielä vauhdissa.

Tokiossa kuplasta pystyi myös poistumaan, mutta Pekingissä ei. Kuplassa työskentelevien kiinalaistenkin on oltava pitkään karanteenissa ennen kuin he saavat astua takaisin kuplan ulkopuoliseen Kiinaan.

Ulkomaiden Pekingin-lähetystöissä kannetaan huolta kuplan tiukkuudesta. Niissä pohditaan, kuinka kuplaan saadaan välitettyä konsuliapua, jos oman maan kansalaiset sellaista tarvitsevat. Niin voi käydä, jos kansalainen esimerkiksi hukkaa passinsa tai kuolee.

Kupla kuulostaa yhdeltä jättimäiseltä alueelta, mutta todellisuudessa se tarkoittaa monia kisapaikkoja Pekingissä ja sen ympäristössä, kisakyliä ja hotelleja – sekä niiden välillä liikennöiviä erityisiä busseja erityisillä moottoritien kaistoilla ja jopa kiitojunan tiettyjä vaunuja.

Ne on kaikki liitetty yhteen niin, että kuplasta ei koskaan poistuta. Pekingin lentoasemalta tulija nousee kuplabussiin, joka vie hänet kuplamajoitukseen ja sieltä tarvittaessa kisapaikalle. Juna-asemilla on jopa omat ovet kuplalaisille.

Kiinalaisia on kielletty edes lähestymästä erityisiä kuplabusseja, jotka kuljettavat kisakuplan ihmisiä.

Kiina puhuukin kuplan sijasta suljetusta silmukasta.

Silmukalla on paljon käyttäjiä. Urheilijoita kuplaan tulee uutistoimisto Reutersin mukaan 2 000, ja kiinalaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia 20 000. Sinne tulee myös muita joukkueiden jäseniä ja esimerkiksi ulkomaisia toimittajia.

Silmukan tiukkuudesta kiinalaiset ovat tarkkoja. Pekingiläisiä autoilijoita on ohjeistettu pitämään välimatkaa olympiabusseihin moottoriteillä ja muistutettu, että tavallinen kansalainen ei saa mennä auttamaan, vaikka bussi kolaroisi. Ammattiapua on kyllä tulossa.

Valtaosa kuplan säännöistä ja käytännöistä on suomalaisille urheilijoille selviä, Paavolainen sanoo.

Turvavälit pidetään, maskia käytetään aina paitsi ruokaillessa ja omassa huoneessa. Kaikki syövät kisakylän ruokailupaikalla. Kiinan media on luvannut myös paljon länsimaisia ruokavaihtoehtoja, ja ainakin yhdessä ruokalassa robotit laskevat annokset katosta ruokailijoiden eteen.

Suomen joukkueen tiloihin ja asuntoihin ei tuoda muiden maiden ihmisiä. Yhteisissä tiloissa on samoja ilmanpuhdistimia kuin Tokiossakin oli. Ne on tuotu Pekingiin suoraan Tokiosta.

Paavolainen sanoo, että urheilijoilla kuluu kyllä aika sukkelaan kisakuplassakin. He keskittyvät valmistautumaan kilpailuun, eivätkä muuta mieti.

”Kuplan säännöissä voi tapahtua vielä vaikka mitä. Kiinassa säännöt saattavat muuttua hyvinkin yhtäkkiä”, sanoo Kiinan curling-pelaajien valmentaja Tomi Rantamäki puhelinhaastattelussa.

Rantamäki on elänyt Pekingissä eristyksissä yli vuoden joukkueensa kanssa treenaamassa olympialaisia varten. Hänellä on tuntumaa kiinalaisiin tapoihin.

Hän veikkaa, että luvassa on sääntöjen tiukkaa vahdintaa ja sisätiloihin rajoituksia ihmismäärille. Rantamäki on kuullut huhun, että joihinkin ruokailutiloihin tulisi muovipleksit jokaisen istumapaikan ympärille.

Metallinpaljastinta asennettiin paikalleen olympialaisten lehdistökeskukseen.

Leena Paavolainen oli Suomessa aikamoisessa kuplassa. Hän on jo lähtenyt Suomen etujoukkojen mukana Pekingiin.

Niinpä hän oli lähes kaksi viikkoa kotona kontakteja välttelemässä. Puoliso sai käydä kaupassa, mutta ei muualla.

Paavolainen mittasi joka päivä lämpönsä ja lähetti Kiinaan kisasovelluksessa tietoa terveydestään. Ennen lentoa piti ottaa kaksi koronatestiä.

Lisäksi on tietoturvaan liittyvää valmistautumista. Olympiakomitea suosittelee, että joukkueen jäsenet eivät ottaisi Kiinaan Suomessa käyttämäänsä puhelinta ja tietokonetta mukaan.

Vastikään kansainvälinen tietoturvajärjestö ilmoitti löytäneensä Pekingin kisasovelluksesta tietoturva-aukkoja. Kaikkien olympialaisiin menijöiden on sovellus ladattava, mutta turvallisinta se on tehdä erilliseen puhelimeen.

Kisojen yleisö on kuplan ulkopuolella. Siinä kuplan raja tulee hyvinkin näkyväksi: katsojien ja kilpailijoiden välissä on aita sekä ainakin muutaman metrin väli.

Lippuja kisoihin ei myydä, eikä kisaturisteja nähdä. Vain Kiinan erikseen kutsumat ihmiset ja ryhmät lähinnä maan sisältä pääsevät yleisöksi.

Kannustushuutoja on turha odottaa, sillä koronan takia huutaminen ja laulaminen on kielletty. Taputtaa saa.

Olympialaisten mäkihyppykeskuksen alueella tehtiin valmistelutöitä.

Rinnetyökone tasoitti olympialaisten lumilautailurinnettä.

Yanqingin laskettelukeskuksen rinteet oli lumetettu kisakuntoon, vaikka vuoret olivat muutoin ilman lumipeitettä