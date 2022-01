Tamperelaisesta korkeushyppääjä Ella Junnilasta tulee uuden urheilijayhdistyksen pomo – ”Olemme tunnetusti köyhiä kuin kirkonrotat”

Ella Junnilan tavoitteena on hypätä ensimmäisensä suomalaisnaisena kaksi metriä korkeutta.

Määrätietoisella Tampereen Pyrintöä edustavalla Junnilalla on myös muita tavoitteita. Hän haluaa parantaa yleisurheilijoiden asemaa Suomessa.

Tavoite on edennyt ajatuksesta käytäntöön, kun Junnila on ollut perustamassa yleisurheilijoille omaa yhdistystä Yleisurheilijat ry:tä, joka keskittyy lajin urheilijoiden edunvalvontaan. Junnila on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Aiemmin Kangasalan Urheilijoita edustanut Topias Koukkula on hallituksen varapuheenjohtaja ja Junnilan läheinen työpari yhdistyksen asioissa. Hallitusjäseninä ovat aitajuoksija Nooralotta Neziri, Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Maria Huntington, seiväshyppääjä Wilma Murto, aitajuoksija Elmo Lakka, ratakelaaja Toni Piispanen, keihäänheittäjä Lassi Etelätalo ja pikajuoksija Konsta Alatupa.

Vielä tiistai-iltana yhdistys valitsi hallitukseen lisäniminä ratakelaaja Esa-Pekka Mattilan ja kuulantyöntäjä Nico Oksasen.

”Olen ylpeä, että yhdistyksen perustajajäseninä on urheilijoita niin laajalta tasolta ja maajoukkueen eri laidoilta”, Junnila sanoo.

Yhdistyksellä on omat sääntönsä, jotka ovat pitkälti Koukkulan käsialaa.

Ensimmäisenä vuonna tarkoituksena on saada 150 jäsentä.

”Jäsenpotentiaali on 286 aktiiviurheilijaa”, Junnila laskee.

Uransa lopettava yleisurheilija voi olla yhdistyksessä alumnijäsenenä, joka pitää yhteyttä urheilijoiden tai sidosryhmien kesken.

”Yleisurheilussa on paljon tietoa ammennettavana.”

Yhdistyksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

”Liittymiseen ei ole taloudellisia esteitä.Olemme tunnetusti köyhiä kuin kirkonrotat. Emme ole ammattiliitto emmekä ole kellään töissä”, Junnila sanoo.

Mikä? Yleisurheilijat ry Idea: Yleisurheilijat ry. on vuonna 2021 perustettu yleisurheilua ammattinaan tai sivutoimenaan harjoittavien yleisurheilijoiden edunvalvontayhdistys. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, järjestää jäsenistöllensä kohdennettuja neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä huolehtii urheilijoiden edunvalvonnasta osallistumalla muun muassa Suomen Urheiluliiton valiokuntien työskentelyyn. (Lähde: yleisurheilijatry.fi) Perustettu: 2021, vuosi 2022 toiminnan käynnistämisvuosi. Hallituksen puheenjohtaja: Ella Junnila Hallituksen varapuheenjohtaja: Topias Koukkula Hallituksen jäsenet: Toni Piispanen, Konsta Alatupa, Lassi Etelätalo, Elmo Lakka, Nooralotta Neziri, Maria Huntington, Wilma Murto, Esa-Pekka Mattila, Nico Oksanen

Ääni kuuluviin

Yhdistys pyrkii saamaan urheilijoiden äänen kuuluviin yleisurheilijoiden lajiliiton, Suomen Urheiluliiton (SUL) viidessä valiokunnassa, jotka ovat kilpailu-, valmennus-, eettinen-, järjestö- ja kansainvälinen valiokunta.

”Noilla valiokunnilla on suora vaikutus meidän arkeemme”, Junnila sanoo.

Yhdistys on saamassa paikan myös SUL:n hallituksessa. Päätöksen tästä tekee SUL:n liittovaltuusto keväällä. Junnilan mukaan SUL:n johto on ottanut järjestön hyvin vastaan.

”Liiton nykyinen toimiva johto on urheilijalähtöinen. Haluamme olla liiton kanssa yhteistyössä. Niin saadaan paras lopputulos”, Junnila sanoo.

SUL:n puheenjohtaja ja entinen kymmenottelija Sami Itani on tukenut yhdistyksen perustamista alusta alkaen.

Harrastuksesta ammatiksi

Palloilulajeissa, kuten jääkiekossa ja jalkapallossa, on ollut hyvin toimivat ja paljon aikaan saaneet pelaajayhdistykset pitkään.

Joukkuelajeissa urheilija on työsuhteessa seuransa kanssa, ja hän saa palkkaa urheilemisesta. Yleisurheilun tapaisessa yksilölajissa niin ei ole.

Yleisurheilijat ry. haluaa korostaa urheilijoiden ammattimaisuutta.

”Tavoitteena on, että yhdistys pystyy parantamaan yleisurheilijan ammatinharjoittamista ja oikeudellista asemaa Suomessa ja että yleisurheilusta saataisiin houkutteleva ja realistinen ammatti, ei vain harrastus”, Junnila sanoo.

Yhdistys haluaa vaikuttaa myös kisajärjestäjiin, että urheilijoille maksetaan palkkaa.

”Ajatellaan, ettei urheilijalle tarvitse maksaa mitään. Missään nimessä en sano, että kaikki kisajärjestäjät toimivat näin.”

Aika kypsä

Ella Junnila korkeushypyn karsinnassa Tokion olympiakisoissa kesällä 2021.

Tuntuu omituiselta, ettei yleisurheilijoilla ole ollut omaa etujärjestöä aiemmin, vaikka sille on ollut ilmeistä tarvetta.

Vastaavasta yhdistyksestä on toki ollut puhetta aiemmin, mutta se ei ole johtanut konkreettisiin tuloksiin.

”Ehkä aika on nyt kypsä. Yleisurheilijan on mahdollista päästä pitkälle ammattilaisena, eikä vain urheilla opiskelun ohella”, Junnila sanoo.

Oman yhdistyksen perustamista on pohdittu viime syksyn Ruotsi-ottelusta alkaen.

”Vastaanotto oli positiivinen. Yhdistykselle on kysyntää”, sanoo 23-vuotias Junnila, joka opiskelee valtio-oppia Tampereen yliopistossa.

Junnila uskoo, että hänen oma aikansa riittää urheilemiseen, opiskeluun ja järjestötoimintaan.

”Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on yksilöstä kiinni. Minulle opiskelu on voimavara, se antaa enemmän kuin ottaa. Minulle urheilu on silti ykkönen, jolle kaikki muu on alisteista.”

Uuden järjestön johtamista hän pitää sydämen asiana.

”Koin, että asialle olisi tehtävä jotakin. Ajankäytöllisesti yhdistyksen puheenjohtajuus ei ole rasite. Minua kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Haluan viedä tätä eteenpäin, mutta olen ensisijaisesti korkeushyppääjä.”

Tähtäin Pariisissa

Junnilan oma kisakausi häämöttää lähellä, kun hän kilpailee perjantaina Karlsruhessa Saksassa. Hallikausi on tarkoitus huipentaa MM-kisoihin maaliskuussa Belgradissa.

Kesällä ohjelmassa on kahdet arvokisat, MM-kilpailut Eugenessa heinäkuussa ja EM-mittelöt elokuussa Münchenissä.

Maaliskuussa Junnila hyppäsi hallissa Suomen ennätyksen 196 senttiä. Kesän 2022 arvokisoja ajatellen hän ylitti korkeuden liian aikaisin, eli se ei kelpaa näytöksi, vaikka MM-kisojen raja on 196 senttiä ja EM-kisaraja 195 senttiä.

Viime kesänä Junnila vaihtoi valmentajaa Tokion olympiakisojen kynnyksellä. Seitsemän vuoden yhteistyö Jouko Kilven kanssa päättyi ja valmennusvastuun otti Tuomas Sallinen.

”Valmennukseen on tullut uusia ärsykkeitä. Nautin treeneistä ja on kiva kehittyä. Tuomas on hyvin erilainen valmentaja kuin Jouko. Kaikki treeni tähtää vuoden 2024 Pariisin olympiakisoihin. Minulla on tosi luottavainen ja rauhallinen olo.”