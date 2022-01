Virolaiskonkarin tie nousi pystyyn Australian avointen puolivälierissä

Melbourne

Viron pitkäaikainen tennistähti Kaia Kanepi, 36, taisteli hienosti, mutta lopulta 16 vuotta nuorempi puolalainen Iga Swiatek oli konkaria vahvempi Australian avointen naisten kaksinpelin puolivälierässä. Swiatek pelaa kauden ensimmäisen grand slam -turnauksen finaalipaikasta torstaina Yhdysvaltain Danielle Collinsia vastaan.

Kanepi aloitti ammattilaisuransa 1999 eli kaksi vuotta ennen Swiatekin syntymää. Hän on voittanut urallaan neljä WTA-turnausta, ollut kaikissa neljässä grand slam -turnauksessa kahdeksan parhaan joukossa ja maailmanlistalla parhaimmillaan sijalla 15. Nyt veteraani on WTA-listalla 115:s, kun Swiatek on yhdeksäntenä ja Australiassa seitsemänneksi sijoitettuna.

Kanepi voitti avauserän ja mursi toisen erän alkuun Swiatekin syötön, mutta puolalainen mursi heti perään. Lopulta toinen erä päätyi katkaisupeliin, jota Swiatek hallitsi ja kolmannessa erässä tahti jatkui. Swiatek eteni välieriin kolmen tunnin taiston jälkeen luvuin 4–6, 7–6 (7–2), 6–3.

Collins pääsi helpommalla, vaikka 35 asteen helle ei varmasti helpolta tuntunutkaan. Uransa ensimmäiseen grand slam -puolivälieriin 17 vuoden yrittämisen jälkeen yltänyt ranskalainen Alize Cornet taipui 5–7, 1–6 -tappioon.

Toisessa naisten välierässä torstaina kohtaavat ykkössijoitettu Australian Ashleigh Barty ja sijoittamaton yhdysvaltalainen Madison Keys. Finaali pelataan lauantaina.