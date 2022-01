Suomi valitsi Pekingiin myös urallaan nousukiidossa olevia lupauksia – Katso koko olympiajoukkueen nimilista

Pekingin olympialaisiin lähtee neljä alppihiihtäjää ja kahdeksan ampumahiihtäjää.

Suomen Olympiakomitea nimesi maanantaina viimeiset 22 urheilijat puolentoista viikon päästä alkaviin Pekingin olympialaisiin.

Kaikkiaan Pekingiin lähtee 95 suomalaista urheilijaa. Jääkiekkojoukkueiden osuus olympiajoukkueesta on yli puolet: 25 miestä ja 23 naista.

Edellisissä talviolympialaisissa kilpaili 102 suomalaista. Pyeongchangin vuoden 2018 kisojen lajeista Suomen lajivalikoimasta uupuvat nyt curling ja pikaluistelu.

Tänään joukkueeseen nimettiin urheilijoita alppihiihtoon, ampumahiihtoon, freestyleen, lumilautailuun, mäkihyppyyn, taitoluisteluun ja yhdistettyyn.

Alppihiihtäjä Samu Torsti oli yllätysvalinta, sillä hänen alkukautensa on ollut vaisu. Torsti on ollut tällä kaudella maailmancupissa parhaimmillaan 38:s.

Pyeongchangissa Torsti oli suurpujottelussa 17:s.

Kaikkiaan alppihiihtäjiä nimettiin neljä: Riikka Honkanen, Rosa Pohjolainen ja Erika Pykäläinen.

Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Iiro Kaukoniemi kehui valintoja.

”Paikat ovat rankingin kautta ansaittuja. On hienoa, että käytämme kaikki saavutetut mahdollisuudet. Naisissa kaikki ovat nuoria laskijoita, joista Pohjalainen ja Honkanen ovat saavuttaneet tällä kaudella maailmancupin pisteitä ja Pykäläinen Eurooppa cupissa hyviä sijoituksia. Kokeneempi Samu Torsti on ollut hyvässä vauhdissa Eurooppa cupissa ja aikaisemmat hyvät näytöt arvokisoista puolsivat hänen valintaansa”, Kaukoniemi sanoi tiedotteessa.

Ampumahiihtäjiä matkaa Pekingiin kahdeksan eli Suomi saa viestijoukkueet miehiin ja naisiin. Maailmancupin viesteissä Suomi on sijoittunut kymmenen paikkeille.

”Viimeisessä valinnassa korostuu luonnollisesti valintakriteerimme suhteessa urheilijoiden ja joukkueiden kansainvälisiin näyttöihin, joita saatiin ihan viime metreille asti”, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo.

”Ohjaavin kriteeri on ollut realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon yksilölajeissa tai 8 parhaan joukkoon joukkuelajeissa. Joidenkin urheilijoiden kohdalla on painotettu myös toista kriteeriä, jonka perusteella olympiajoukkueeseen voidaan valita myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia urheilijoita.”

Lehtimäki uskoo suomalaisten menetykseen Pekingissä.

Olympiajoukkue Pekingiin matkaa 95 urheilijaa Alppihiihto. Naiset: Riikka Honkanen, Rosa Pohjolainen, Erika Pykäläinen. Miehet: Samu Torsti. Ampumahiihto: Naiset: Mari Eder, Erika Jänkä, Nastassia Kinnunen, Suvi Minkkinen. Miehet: Tuomas Harjula, Olli Hiidensalo, Heikki Laitinen, Tero Seppälä. Freestyle: Naiset: Anni Kärävä (slopestyle & big air). Miehet: Simo Peltola (slopestyle & big air), Olli Penttala (kumparelasku), Jon Sallinen (lumikouru), Jimi Salonen (kumparelasku), Severi Vierelä (kumparelasku). Jääkiekko: Naiset: Maalivahdit: Eveliina Mäkinen, Meeri Räisänen, Anni Keisala. Puolustajat: Sini Karjalainen, Jenni Hiirikoski, Sanni Rantala, Ella Viitasuo, Nelli Laitinen, Minnamari Tuominen, Ronja Savolainen. Hyökkääjät: Elisa Holopainen, Sanni Vanhanen, Petra Nieminen, Sanni Hakala, Viivi Vainikka, Julia Liikala, Jenniina Nylund, Emilia Vesa, Michelle Karvinen, Sofianna Sundelin, Noora Tulus, Tanja Niskanen, Susanna Tapani. Miehet: Maalivahdit: Harri Säteri, Frans Tuohimaa, Jussi Olkinuora. Puolustajat: Ville Pokka, Niklas Friman, Mikko Lehtonen, Valtteri Kemiläinen, Juuso Hietanen, Petteri Lindbohm, Sami Vatanen, Atte Ohtamaa. Hyökkääjät: Marko Anttila, Miro Aaltonen, Niko Ojamäki, Joonas Kemppainen, Hannes Björninen, Toni Rajala, Valtteri Filppula, Markus Granlund, Sakari Manninen, Teemu Hartikainen, Leo Komarov, Saku Mäenalanen, Iiro Pakarinen, Harri Pesonen. Lumilautailu. Naiset: Carola Niemelä, Enni Rukajärvi. Miehet: Kalle Järvilehto, Rene Rinnekangas. Maastohiihto. Naiset: Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski. Miehet: Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Lauri Vuorinen. Mäkihyppy: Naiset: Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho. Miehet: Antti Aalto, Niko Kytösaho. Taitoluistelu: Naisten yksinluistelu: Jenni Saarinen. Jäätanssi: Juulia Turkkila/Matthias Versluis. Yhdistetty: Miehet: Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Arttu Mäkiaho, Otto Niittykoski, Perttu Reponen.

Freestylessä maanantaina valittiin slopestylessä ja big airissa kisaava Simo Peltola, kumparelaskijat Olli Penttala ja Severi Vierelä sekä lumikourun Jon Sallinen.

Anni Kärävä ja Jimi Salonen olivat varmistaneet paikkansa jo joulukuussa.

”Jimi on osoittanut, että hänellä on kaikki mahdollisuudet mitaleihin. Penttalan Olli taistelee finaalipaikasta ja Vierelälläkin on siihen mahdollisuus kauden parhaalla laskulla”, Ski Sport Finlandin huippu-urheilujohtaja Jussi-Pekka Kinnunen sanoo.

Lumilautailuun Olympiakomitea nimesi Carola Niemelän. Jo joulukuussa valintansa olivat varmistaneet Enni Rukajärvi, Kalle Järvilehto ja viikonloppuna X Gamesissa big airin kolmanneksi yltänyt Rene Rinnekangas.

Mäkihyppääjiä Pekingiin lähtee neljä: Antti Aalto, Niko Kytösaho ja Jenny Rautionaho. Suomi pystyy osallistumaan sekajoukkuekilpailuun, koska Julia Kykkänen valittiin jo joulukuussa.

Miesten joukkuekilpailuun Suomella eivät riittäneet alkukauden näytöt.