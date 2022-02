Voimistelupiireissä kuohuu: kymmenet urheilijat ja luottovalmentaja jättävät Tampereen Voimistelijat – ”Lasten urheilussa ei voi sallia sellaista käytöstä”

Tampereen Voimistelijoiden akrobatia­voimistelusta lähtee kertarysäyksellä kolme valmentajaa ja kymmeniä voimistelijoita. Taustalta paljastuu erimielisyyksiä valmennus­tavoista, ongelmia henkilökemioissa ja valmentajien halu tehdä bisnestä uudella tavalla.

Tampereen Voimistelijat on menettämässä useita kymmeniä akrobatiavoimistelijoita. Joukossa on muiden muassa Suomen mestareita ja Talent Suomi -ohjelman voittaneita voimistelijoita Akrotaiturit-ryhmästä. He siirtyvät vastaperustetun Akron Taika -nimisen yrityksen valmennettaviksi.