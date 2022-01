Koko Salavatin ykkösketju sai kutsun Pekingin kisoihin.

Leijonien olympiajoukkue on valittu, ja varsinkin hyökkäys on melko odotettu.

Päävalmentaja Jukka Jalonen ja urheilujohtaja Jere Lehtinen ottivat niin sanotuksi ykkösketjuksi Salavatin kolmikon Teemu Hartikainen, Sakari Manninen ja Markus Granlund.

Joukkueen kokenein osasto tulee Sveitsistä, kun Valtteri Filppula, 37, tuli hyökkäykseen ja Sami Vatanen puolustukseen. Heidän taustanaan on pitkä ja onnistunut NHL-ura.

”Filppula oli erinomainen Karjala-turnauksessa ja ollut erinomainen Sveitsin liigassa. Hän on Servetten ykkössentteri ja paukutellut yli piste per peli. Vaikka ikää onkin jonkun verran, hän on erinomaisessa fyysisessä kunnossa. Kaikki tietävät hänen kykynsä pelaajana ja henkiset ominaisuutensa”, Jalonen sanoi.

”Ei meillä ollut missään vaiheessa epäselvää, kun NHL jäi pois, onko hän joukkueessa vai ei. Ison roolin tulee saamaan.”

Salavat Julajevissa hyvin tehoja latoneen kolmikon valinta oli helppo Jalonen ja Lehtiselle.

”Viimeistään sen jälkeen, kun he pelasivat hienon turnauksen Tsekissä ja Moskovassa. He pelasivat kolme hyvää peliä ja olivat meidän johtava ketju siellä. Se toi ymmärryksen siitä, että pojat pystyvät pelaamaan tiiviiseen tahtiin laadukasta jääkiekkoa huippujoukkueita vastaan”, Jalonen sanoi.

Leo Komarovin paluu näihin ympyröihin on piristävä asia Leijonille ja erityisen merkittävä hän on roolipelaajana. Komarov kuuluu myös joukkueen kokeneeseen osastoon.

”Pekingiin lähteen niin hyvä joukkue kuin me pystyimme rakentamaan. Kilpailukykyinen joukkue, joka taistelee ihan varmasti kultamitalista siinä missä mikä tahansa muukin joukkue”, Jalonen sanoi.

Maalivahtiosaston kärjessä ovat Juho Olkinuora ja Harri Säteri, edellisen MM-turnauksen torjujat. Kolmantena on Frans Tuohimaa, joka pelaa edellisten tapaan hyvää kautta KHL:ssä.

Filppula tuo NHL-kokemusta

Filppula näytti Helsingin EHT-turnauksessa marraskuussa, että eurooppalainen maajoukkuevauhti sopii hyvin hänelle edelleen. Sveitsin liigassa pelaava Filppula oli yksi joukkueen parhaista turnauksessa.

”Olen kyllä iloinen, että pääsen vielä pelaamaan”, Filppula sanoi Discoveryn etäyhteydellä.

Kukaan toinen olympiajoukkueeseen valittu suomalainen ei ole lähelläkään Filppulan NHL-pelien määrää: 1 056 runkosarjaottelua ja siihen päälle mukavat 166 pudotuspeliä.

Tehoakin kertyi kiitettävästi ja siihen päälle Stanley Cupin voitto Detroitissa.

Filppula näytti marraskuussa, että hän olisi vahva ehdokas Suomessa pelattavaan MM-turnaukseen, mutta NHL:n poisjäänti nosti hänet odotetusti olympiakoneeseen.

Itäliiga KHL:n pelaajat ottivat odotetusti isoimman roolin Leijonien olympiajoukkueessa.

Jalonen ja Lehtinen poimivat pelaajia Jokereista ja Venäjän puolella toimivista seuroista.

KHL:ssä Vitjazia edustava Niko Ojamäki on tehnyt tällä kaudella muhkeat 29 maalia. Kuva Karjala-turnauksesta.

KHL-tähdet tuikkivat

Valinta olympialaisiin on Markus Granlundille ensimmäinen arvoturnausedustus Leijonissa. Hän johtaa suomalaiskolmikon pistepörssiä tehokkaassa Salavat Julajevin kärkiketjussa.

Granlund oli ehdolla MM-joukkueeseen Kari Jalosen päävalmentaja­kaudella, kun Jalonen veti maajoukkuetta vuosien 2015 ja 2016 MM-turnauksissa. Silloin ei vielä tärpännyt, mutta nyt osui.

Ojamäki on ollut koko KHL:n paras maalintekijä syksystä alkaen, ja 29 maalia 48 ottelussa on erittäin vakuuttava määrä.

Leijonissa oikealta laukovalla Ojamäellä on tärkeä rooli ylivoimapelissä niin sanotulla Patrik Laineen paikalla.

Puolustaja Valtteri Kemiläinen pelaa hyvää kautta Vitjazissa Ojamäen ja Miro Aaltosen seurakaverina. Kemiläiselle on Ojamäen tapaan luvassa ylivoima­vastuuta. Hänen laukauksensa toimii viivapelotteena.

Aaltonen on pelannut erittäin vahvan kauden Vitjazissa, ja nyt hän saa uuden yrityksen arvoturnauksessa. Aaltonen pelasi Pariisin ja Kölnin MM-kisoissa keväällä 2017, mutta siitä turnausta ei tullut hänelle läpimurtoa.

Pariisissa Aaltonen sai pelata ykkösketjussa, ylivoimaa ja aluksi suuren vastuun roolia, mutta tehot jäivät tulematta ja rooli pieneni.

