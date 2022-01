Aamulehti seuraa: Suomen jääkiekon olympiajoukkueet julkaistaan kello 19 alkaen – ketkä valitaan Pekingiin?

Aamulehti seuraa, millaisilla joukkueilla Suomen miehet ja naiset lähtevät Pekingin olympialaisten jääkiekkoturnauksiin hakemaan olympiamitaleja.

Aamulehti

Suomen miesten ja naisten olympialaisten jääkiekkomaajoukkueet julkaistaan kello 19 alkaen torstaina.

Olympialaiset alkavat virallisesti 4. helmikuuta Kiinan Pekingissä. Suomen naisten jääkiekkojoukkue kuitenkin aloittaa alkulohkopelinsä jo 3. helmikuuta Yhdysvaltoja vastaan.

Miesten avauspeli alkulohkossa pelataan 10. helmikuuta Slovakiaa vastaan.

Miesten turnauksesta lähti mielenkiintoa, kun jääkiekkoliiga NHL ilmoitti, että NHL-pelaajia ei kisoissa nähdä. Niinpä Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen joutuukin kokoamaan miehistönsä pääasiassa Euroopassa pelaavista pelaajista.

Tällaisen joukkueen Aamulehti olisi valinnut Pekingiin NHL-pelaajista

Mielenkiintoista on, pääseekö mukaan liigapelaajia Tapparasta tai Ilveksestä, tai esimerkiksi mahtuuko Suomen vuoden 2019 maailmanmestarijoukkueen kapteeni, lempääläläinen Marko Anttila mukaan Pekingiin.

Naisten joukkueessa nähdään käytännössä varmasti pirkanmaalaisia. Ainakin monivuotinen kapteeni, Lempäälästä kotoisin oleva Jenni Hiirikoski on hyvin suurella varmuudella joukkueessa. Kohu joukkueen valinnoissa nousi jo ennen virallisia vahvistuksia, kun Ilta-Sanomat uutisoi ensimmäisenä, että maalivahti Noora Räty on jätetty ulos joukkueesta. Virallinen vahvistus tälle saadaan, kun joukkueet on julkistettu.

Aamulehti seuraa joukkueiden julkaisua kello 19 alkaen ja päivitämme tähän artikkeliin valitut pelaajat julkistusjärjestyksessä.