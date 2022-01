Nyrkkeilylupaus Vilma Viitanen säikähti Tammer-turnauksen päätöspäivänä: ”Alkoi pistää rintaa”

Pihla Kaivo-oja voitti entisen seurakaverinsa Maria Mehtälän.

Aamulehti

Tammer-turnauksen ehkä paras ottelu nähtiin viimeisenä. Tampereen Voimailuseuran Vilma Viitanen iski 57-kiloisissa voiton Boxing Club Nokian Jonna Hakkaraisesta.

Hakkarainen aloitti hyvin ja hän veikin ensimmäisen erän nimiinsä. Viitanen kuitenkin otti ottelun haltuunsa, oli aktiivisempi, sai osumia perille ja vei kaksi jälkimmäistä erää. Hän voitti lopulta 5–0.

”Ensimmäisessä erässä alkoi pistää rintaa. Siinä meni pakka vähän sekaisin ja pelästyin”, Viitanen kertoi Aamulehden lähetyksessä ottelun jälkeen.

Hän kävi heti tuoreeltaan tapaamassa lääkäriä.

”Tuntemus ei vaikuttanut sykkeeseen. Pystyin ottelemaan matsin loppuun asti”, Viitanen sanoi. ”Oli mahtavaa saada näin kova matsi. Tämä ei ollut läpihuutojuttu.”

Pihla Kaivo-oja (vas.) voitti 50-kiloisissa Maria Mehtälän 5–0.

Sandip Panday (vas.) voitti Ari Qadr Baktyarin 4–0.

Lassi Rissanen hävisi sunnuntaina Englannin John O’Mearalle.

Viitanen ja Hakkarainen olivat sarjan ainoat osallistujat.

Hakkarainen on muuttanut Nokialle Lahdesta. Hänen varsinainen sarjansa on 54-kiloiset, jossa hän on ollut Suomessa pitkään voittamaton.

”Vähän ärsyttää. Otin hyvän matsin. Vilma on meidän kärkinyrkkeilijöitä, ja olen pitkään halunnut otella häntä vastaan. Kiva, että se nyt onnistui”, Hakkarainen sanoi.

Toinen Tampereen Voimailuseuran lupaus Pihla Kaivo-oja voitti 50-kiloisissa helsinkiläistä Ringside Gymiä edustavan Maria Mehtälän 5–0. Vastakkain olivat entiset seurakaverit, sillä myös Mehtälä edusti aiemmin TVS:ää.

Kaivo-oja voitti kaikki kolme otteluaan Tammerissa.

”Tuo suoritus riitti tänään, mutta sarjoja ja tilanteita olisi voinut olla enemmän, olisin voinut olla aggressiivisempi. Mutta treenataan sitä lisää salilla”, hän sanoi tiedotteessa.

”Tämä oli oikein hyvä vuoden aloitus.”

Tampereen Voimailuseuran Lassi Rissanen hävisi 57-kiloisissa Englannin John O’Mearalle 0–5.

”Ottavathan häviöt luonnon päälle, mutta todistin kuitenkin voivani otella tällä tasolla. Että sikäli ei tarvitse murjottaa”, Rissanen totesi.

Rissasen saldoksi jäi kaksi tappiota.

”Suomalaisten osalta on todettava, että täällä ei ollut ihan sitä parasta ryhmää mukana. Mutta nämä kansainväliset turnaukset, joita Suomessa järjestetään, ovat tärkeitä. Tällaisten turnausten vetäminen tässä ajassa on hatunnoston arvoinen juttu ja todella tärkeää meidän lajille”, Aamulehden lähetyksissä asiantuntijana toiminut nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki sanoi.