Tammer-turnaus aiheuttaa järjestäjille tänä vuonna tappiota, joka voi johtaa lomautuksiin – ”Eihän tämä helppoa ole”

TVS julkaisi pienkeräyksen, jolla se toivoo saavansa taloudellista apua. Osallistuvien nyrkkeilijöiden määrä on tippunut roimasti turnauksen alla.

Tammer-turnauksessa on totuttu näkemään nyrkkeilijöitä monista maista. Tampereen Voimailuseuran Muhammad Abdilrasoon hävisi 75-kiloisten finaalissa brasilialaiselle Hebert Sousalle 2018.

Nyrkkeilyn perinteinen Tammer-turnaus ei ole tänä vuonna pelkkää juhlaa järjestävälle organisaatiolle Tampereen Voimailuseuralle (TVS).

Seura odottaa turnauksen tuottavan tappiota noin 15 000 euroa ilman yleisöä. Sillä on kauaskantoisia vaikutuksia. Normaalisti TVS on tapahtumatuotoillaan rahoittanut omien joukkueidensa liikkumista kilpailuissa Suomessa ja ulkomailla. Nyt tuo selkänoja tippuu pois.

”Edessä saattaa olla lomautuksia ja omille urheilijoille aika kireä kilpailubudjetti tälle ja ensi vuodelle”, sanoo Tammer-turnauksen kisatoimistoa pyörittävä Anna Laukkanen.

Tammer-turnaus alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Turnauksen peruminen ei tullut kyseeseen, koska se olisi tuonut vielä suuremmat taloudelliset tappiot majoitussopimuksista johtuen.

”Haluamme myös säilyä kansainvälisessä kalenterissa. Turnaus on merkittävä, ja haluamme antaa suomalaisille mahdollisuuden otella kotimaassa. Nyrkkeilyä ei ole joulukuun SM-kisoja lukuun ottamatta paljon kotimaassa näkynyt viime aikoina.”

TVS julkaisi keskiviikkona pienkeräyksen, jolla se toivoo saavansa taloudellista apua. Pienkeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa. Tuotoilla maksetaan turnauksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia.

”Eihän tämä helppoa ole”, Laukkanen toteaa. ”Maailmalla lajiliitot järjestävät tällaiset tapahtumat, me järjestämme tämän seurana. Se tarkoittaa, että rahat ovat suoraan pois seuran muusta toiminnasta. Meillä on kuitenkin hyvä porukka kasassa, ja olemme sikäli hyvillä mielin, että pääsemme turnauksen ylipäätään järjestämään.”

Asiantuntemusta riittää

Tammer-turnaus järjestetään Pyynikillä 41. kerran kahden vuoden tauon jälkeen. Vielä ennen joulua Tampereelle oli tulossa 115 nyrkkeilijää Suomesta ja maailmalta. Viime viikkoina ja päivinä peruutuksia on tullut paljon. Anna Laukkasen mukaan osallistujamäärä on tippunut noin 65 prosentilla. Suomenkin alkuperäisestä joukkueesta on jäljellä alle puolet.

Laukkanen kertoo, että vastaavanlainen trendi on ollut näkyvissä muissakin eurooppalaisissa turnauksissa: osallistujamäärät ovat kutistuneet.

Ensimmäiset joukkueet saapuivat paikalle keskiviikkona. Ne tulivat Englannista ja Walesista.

Naisten sarjoja tähdittävät TVS:n Vilma Viitanen ja Pihla Kaivo-oja, jotka voittivat viime vuonna alle 22-vuotiaiden EM-mitalit.

Aamulehden Tammer-lähetyksissä riittää asiantuntemusta. Kommentaattoreina toimivat päivittäin nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki, kaksi MM-pronssia urallaan iskenyt Joni Turunen sekä Mira Potkosen valmentajana tunnettu Maarit Teuronen. Kaksinkertainen olympiamitalisti Potkonen on mukana lähetyksessä sunnuntaina.

Aamulehden lähetykset juontaa urheilutoimittaja Jussi Heimo, joka tekee myös haastatteluja kehän laidalta.