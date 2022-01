Jos Kurvisen ei tulisi lähteä, pätisikö sama suomalaisiin urheilijoihin? Ei. Kyseessä on perustavanlaatuinen ero.

Suomessa urheiluasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) tekee valtavan virheen, jos hän päättää lähteä Pekingin kohta käynnistyviin talviolympialaisiin, kuten hän kertoi maanantaina Ylelle. Moni maa ei lähetä valtiollista edustusta kisoihin diplomaattisena boikottina Kiinan huonoa ihmisoikeustilannetta kohtaan. Myös koronatilanne on heikentynyt ympäri maailman. Samalla, kun Kurvinen on lähdössä Pekingiin, hallitus on suosittanut tulevaisuuden olympiatoivojen liikuntaharrastuksien rajoittamista täällä kotimaassa tammikuun loppuun asti.