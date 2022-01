Cavaliers jatkoi voittoputkeaan, Markkanen heitti 14 pistettä

Päävalmentaja J.B. Bickerstaff kehui omiaan vuolaasti: "En voisi olla heistä ylpeämpi."

STT

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on hyvässä vireessä koripallon NBA:ssa. Suomen aikaa varhain tiistaina joukkue voitti kotonaan Brooklyn Netsin 107–114 (65–59).

Markkanen heitti 14 pistettä, keräsi kuusi levypalloa, antoi yhden korisyötön ja otti yhden riiston. Hän sai peliaikaa 29.46 minuuttia. Cavaliers on voittanut viisi tuoreinta otteluaan.

Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaff hehkutti pelaajiaan ottelun jälkeen.

– Heidän sitoumuksensa ja heidän asenteensa ei ikinä muutu, se ei ikinä horju. En voisi olla heistä ylpeämpi, Bickerstaff kertoi seuran Twitter-tilillä julkaistulla videopätkällä.

Markkanen onnistui 12 pelitilanneheitostaan viidessä. Yhdeksästä kolmen pisteen yrityksestä neljä meni koriin. Cavaliersin pisterohmu oli Darius Garland, joka heitti 22 pistettä, nappasi kuusi levypalloa ja antoi 12 korisyöttöä.

Cavaliersin ratkaisuvoimasta kertoo, että peräti kuusi pelaajaa ylsi kaksinumeroiseen pistesaldoon. Nimekkään Netsin Kyrie Irving heitti 27 ja James Harden 22 pistettä.

Tähtipelaaja Kevin Durant sivussa

Nets oli kentällä ilman tähtipelaajaansa Kevin Durantia, joka on ESPN:n mukaan sivussa edellisessä ottelussa saamansa polvivamman vuoksi. Durant loukkaantui viikonloppuna kotikentällä, kun Nets kukisti vierasjoukkue New Orleans Pelicansin.

Durantin paluulle ei ole ESPN:n mukaan tiedossa tarkkaa aikataulua, mutta sivuston mukaan on oletettavaa, että hän on sivussa useamman viikon.

– Keviä ei voi korvata. Se on mahdotonta. Me vain kohtasimme sen todellisuuden nyt, joukkuetoveri Kyrie Irving kommentoi Durantin poissaoloa ESPN:n mukaan.

Irving ei ole ottanut koronavirusrokotetta ja pääsee nykyisellään pelaamaan ainoastaan vieraspelejä. Irving ei voi osallistua Brooklynissa järjestettäviin otteluihin New Yorkissa voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi.

Cavaliers on NBA:n itälohkossa neljäntenä. Joukkue on kerännyt 27 voittoa ja 18 tappiota. Nets on itälohkossa kolmantena.