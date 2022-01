Kooveelle maukas vierasvoitto Vantaalla – tamperelaiset hyvästelivät Mestiksen jumbosijan

Mestiksessä viimeisenä ennen lauantaita ollut Koovee jatkoi hyviä otteitaan kukistamalla vieraissa Kiekko-Vantaan 4–1.

Nuoren maalivahdin Verneri Virtasen nollapeli kaatui vasta minuuttia ennen loppua. Valmentaja Miikka Kuusela kehuikin isokokoista nuorukaista.

”Verneri aloitti kauden A-junioreissa, mutta on viime aikoina pelannut meillä ja hyvin onkin pelannut. Meitä auttoi myös se, kun saimme kokeneet hyökkääjät Tomi Iso-Mustajärven ja Henri Tuomisen takaisin loukkaantuneiden listalta”, Kuusela sanoi.

KooVee on joulukuun puolivälin jälkeen pelannut kuusi ottelua. Kolmen pisteen voittoja on kolme, jatkoaikavoittoja yksi sekä yksi jatkoaikatappio,. Vain kerran tamperelaiset ovat jäänee pisteittä.

Silti vierasvoittoa voi pitää yllätyksenä, sillä Kiekko-Vantaa oli viidestä edellisestä ottelustaan voittanut neljä ja saanut yhden pisteen tappiostaankin.

”En ole tutustunut heidän tilastoihin. Oma peli on tärkeintä. Tänään meillä oli kaikin puolin jämäkkä esitys ja kamppailtiin joka tilanteessa. Pelirytmi on ollut suotuisa, vaikka siirtojakin on ollut”, Kuusela sanoi.

SaiPassa liigaakin pelannut Iso-Mustajärvi teki avauserän ainoan maalin.

Toisessa erässä osuivat Jani Nyman kauden 14. ja puolustaja Juuso Walli kauden 7. maalillaan. Joona Korhonen sai molempiin syöttöpisteen.

KooVee tappoi kaikki jäähynsä, ja lopulta Janne Seppänen sinetöi vierasvoiton tyhjään maaliin. Iso-Mustajärvi ja Walli ottivat illan toiset tehopisteensä. Tommi Laakson maali pilasi lopulta Virtasen nollapelin ajassa 58.55.

Koovee on pelannut seitsemän kertaa jatkoaikaottelun, mutta voittanut niistä vain yhden. Nyt työ päätettiin tehokkaasti jo ennen jatkoaikaa.

Voitolla KooVee nousi vihdoin pois jumbosijalta jättäen sinne TuTon.