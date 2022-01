Rukajärvi kuudes viimeisessä maailmancupissa ennen olympialaisia: ”Taso on kyllä tosi kova ja se on laajentunut”

Aamulehti

Enni Rukajärvi laski Laax Openin slopestylen finaalissa Sveitsissä kuudennelle sijalle. Kisan voiton otti naisissa Australian Tess Coady ja miehissä Yhdysvaltojen Sean Fitzsimons.

Kisan toinen suomalainen Carola Niemelä ei yltänyt finaaliin. Hän jäi karsinnoissa sijalle 27. Kyseessä oli viimeinen karsintakisa ennen olympialaisia.

”Aikamoinen päivä takana. Oli tosi kovatasoinen kisa, ja sain itsekin puskea menemään. Vähän pieniä juttuja jäi hampaankoloon, mutta ihan hyvä päivä oli. En ihan näin kovatasoista kisaa odottanut. Siistiä oli kuitenkin laskea ja olla mukana meiningissä”, Rukajärvi kommentoi Lumilautaliiton tiedotteessa.

Rukajärvi muutti hieman laskuaan karsinnoista ja sai molemmat finaalilaskunsa pysymään pystyssä mutta hiuksenhienot epäpuhtaudet vähensivät kokonaispisteitä. Rukajärvi oli kuitenkin alle 1,5 pisteen päässä kolmannesta sijasta.

Seuraavaksi vuorossa on Rukajärven osalta Pekingin olympialaiset, joihin Laax antoi viimeisen voitelun:

”Tämä oli hyvä kenraali Pekingiä ajatellen. Oikeastaan kauden ensimmäinen kisa, missä pääsin tekemään koko rania vähän kovemmalla meiningillä. Taso on kyllä tosi kova ja se on laajentunut. On tullut paljon nuorempia laskijoita, jotka pystyvät haastamaan eli kärki on leveä. Ihan hyvällä fiiliksellä sinne lähden. Vähän jännäksi tämä menee, että kuka vielä pääsee lähtemään, mutta toivottavasti kaikki menee hyvin ja päästään sinne ja päästään laskemaan”, Rukajärvi kertoi.

