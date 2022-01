Emil Ruusuvuorelle kova avausvastustaja Australian avoimissa, myös Novak Djokovic kaaviossa mukana

Suomalaispelaaja kohtaa maailmanlistalla yhdeksäntenä olevan Felix Auger-Aliassimen.

STT

Suomen Emil Ruusuvuori on kovan urakan edessä tenniksen Australian avoimissa, mikäli hän aikoo miesten kaksinpelin avauskierrokselta jatkoon.

Ruusuvuoren vastustaja on Kanadan Felix Auger-Aliassime, joka on miesten maailmanlistalla yhdeksäntenä. Australian avoimissa hänet on sijoitettu yhdeksänneksi. Ruusuvuori on sijoittamaton pelaaja ja kaksinpelin maailmanlistalla 90:s.

Sveitsiä edustava suomalais-sveitsiläinen Henri Laaksonen kohtaa avauskierroksella Auger-Aliassimeakin nimekkäämmän vastustajan, sillä häntä vastassa on Venäjän Daniil Medvedev, joka on maailmanlistan kakkonen.

Djokovic kohtaa maanmiehensä - vai kohtaako?

Turnauksen ykkössijoitettu ja viime päivät korona- sekä viisumikohussa elänyt Novak Djokovic kohtaa maanmiehensä Miomir Kecmanovicin.

Djokovicin viisumiasialle ei tosin ole vieläkään lyöty sinettiä, joten hänen osallistumisoikeutensa on epäselvä. Australian maahanmuuttoministeri Alex Hawke on ilmoittanut, että serbitähden viisumiasian käsittely jatkuu.

Djokovic ilmoitti viime viikolla Melbournen lentokentälle saapuessaan olevansa rokottamaton. Hän pyrki maahan lääketieteellisen erivapauden nojalla, koska oli saanut koronavirustartunnan joulukuussa.

Maanantaina Djokovicin valitus hyväksyttiin paikallisessa oikeusistuimessa, ja hän pääsi pois valtion säilöönottokeskuksena käytetystä hotellista. Sen jälkeen kuitenkin paljastui, että Djokovicin matkustuspapereissa oli virhe kohdassa, jossa kysyttiin matkustamisesta 14 vuorokauden aikajänteellä ennen Australiaan tuloa.

Australian avointen kaksinpelin ottelukaaviot arvottiin Suomen aikaa varhain torstaina. Harri Heliövaaran ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspoolin vastustaja ei ole vielä tiedossa, sillä nelinpelin kaaviot arvotaan myöhemmin.

Australian avoimet alkaa 17. tammikuuta Melbournessa. Turnauksen järjestäjät ovat ilmoittaneet, että katsomokapasiteetista on käytössä puolet koronatilanteen takia paitsi, jos tietylle päivälle on jo ehditty myydä enemmän lippuja.