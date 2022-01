Onko Emil Ruusuvuorella saumaa jo top-50:een? ”Kyvyt kyllä riittävät”, arvioi ex-huippupelaaja Veli Paloheimo

Miltä näyttää suomalaisten tennishuippujen vuosi 2022?

STT

Viime vuosi nosti suomalaistasoa tenniksen armottomasti kilpaillulla huipputasolla, kun Emil Ruusuvuori vakiinnutti paikkaansa kaksinpelin maailmanrankingin sadan parhaan joukossa, Harri Heliövaara teki nousua nelinpelissä, ja Anastasia Kulikova nostatti toiveita naisten puolella. Uuteen tennisvuoteen lähdettäessä odotukset ovat jälleen korkealla.

Kaksinpelin 22-vuotiaalla suomalaiskärjellä Ruusuvuorella on eväät seuraavaan harppaukseen eli murtautumiseen maailmanlistan 50:n kärkeen. Näin uskovat suomalaistenniksen pitkän linjan tekijöihin kuuluvat ex-huippupelaajat Olli Rahnasto ja Veli Paloheimo.

”Tosi hyvät merkit on. En yllättyisi, jos yltäisi top-50:een jo tänä vuonna. Toki se vaatii myös kehittymistä: syöttö ja palautukset ovat parantuneet, mutta ehkä tietynlaista yllätyksellisyyttä ja monipuolisuutta vielä kaipaa”, Rahnasto pohtii.

”Ja totta kai tärkeää on, että pysyy terveenä ja kroppa kestää.”

Emil Ruusuvuori on maailmanlistalla sijalla 90.

Paloheimo näkee Ruusuvuorelle jääneen nälkää: ailahtelevaiset otteet veivät räjähtävämmältä nousulta eväitä viime vuonna.

”Varmasti on haluja saada tasaisuutta peliin. Hyvänä päivänä hän pelaa maailmanluokan peliä, ja potentiaalia todellakin on. Ja nälkää riittää, hän ei tyydy siihen, että on top-sadassa ja saa elantonsa. Emil on voittanut ihan kärkimiehiä ja tietää, että kyvyt kyllä riittävät”, Paloheimo sanoo.

Kulikova jatkamaan vuoden lopun onnistumisesta

Anastasia Kulikova teki hienon nousun WTA-tasolle vuonna 2021. Kuva naisten Fed Cupin ottelusta helmikuusta 2020.

Entäpä sitten Kulikova? Joulun tienoilla tehty debyytti naisten korkeimmalla ammattilaistasolla eli WTA:ssa tuotti peräti välieräpaikan Soulissa. Aiemmin WTA-kaksinpelin välieriin suomalaispelaajista ovat yltäneet vain Nanne Dahlman vuosina 1991–92 ja Petra Thorén 1992.

”Hänellä oli tosi iloinen ja positiivinen loppukausi. Hyvä syksy (kakkostaso) ITF:n kisoissa, enkä yllättynyt, että hän pääsi WTA-turnaukseen. Ja se oli kiva, uusi hyppäys eteenpäin”, naisten maajoukkuekapteeni ja itsekin pitkän ammattilaisuran tehnyt Emma Laine ihastelee Kulikovan nousua.

”Potentiaalista ei ole koskaan ollut kiinni: Anastasia voitti epävirallisen alle 12-vuotiaiden MM-tittelin. Hänellä on luontaisesti tosi voimakkaat lyönnit, ja syöttö on hyvä. Ne ovat ominaisuuksia, joita nykytenniksessä tarvitaan. Hän on kasvanut henkisesti myös, luottaa omaan peliin ja haastaa rohkeasti. Ei kumartele ketään.”

Valmentajakin tietää: Tasaisuus on avainasemassa

Ruusuvuorta valmentava Federico Ricci myöntää, että vaikka Ruusuvuoren vuosi olikin hyvä, tasaisuutta pelaamiseen toivotaan ja haetaan.

”Kovuutta, kovempia lyöntejä ja tasaisuutta. Päätavoite on kuitenkin enemmän asenteessa ja yleensäkin siinä, miten peliä lähestytään. Proaktiivisempaa otetta tietyissä tilanteissa ja sitä, että on enemmän ’läsnä’ tietyissä jutuissa, jotta kehittymisestä saa enemmän irti”, Ricci kuvaili sähköpostitse Australiasta, jossa Ruusuvuori aloitti kautensa mainiolla välieräpaikalla Melbournen turnauksessa.

Ruusuvuori kaatoi Melbournessa kolme aika lailla samoilla ATP-rankingsijoilla olevaa pelaajaa. Välierissä tie nousi pystyyn, mutta ihmekös tuo, sillä vastassa oli espanjalaislegenda Rafael Nadal. Ruusuvuori taipui sinnikkään taiston jälkeen Nadalille 4–6, 5–7. Melbournen menestys nosti Ruusuvuoren rankingsijalle 90.

”Rafan (Nadal) kaltaisia pelaajia vastaan pelaaminen on aina hieno kokemus, ja tärkeä sellainen kasvun kannalta. Samalla on muistettava pysyä nöyränä ja pitää jalat maassa. Tämä oli vasta ensimmäinen viikko tänä vuonna, matka on yhä todella pitkä”, Ricci muistutti.